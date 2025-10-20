onedio
Yemek Seçimlerine Göre Sen Dünyanın Geri Kalanından % Kaç Farklısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.10.2025 - 15:05

Kimi insan sabah kahvaltısında tatlı sever, kimi tuzlu… Kimi kahveyle yaşar, kimi çayı elinden düşürmez. Bazı lezzet seçimlerimiz o kadar bizdendir ki, bizi diğerlerinden tamamen ayırır! Peki senin damak zevkin çoğunluğa mı benziyor, yoksa tamamen kendi rotasında mı gidiyor? Bu testle, yemek tercihlerin seni dünyanın geri kalanından ne kadar farklı kılıyor, öğrenelim!

1. Patates kızartması mı yoksa soğan halkası mı?

2. Pizza mı lahmacun mu?

3. Döner mi hamburger mi?

4. Çay mı kahve mi?

5. Sütlü tatlı mı şerbetli tatlı mı?

6. Dondurma mı waffle mı?

7. Kola mı ayran mı?

8. Çikolatalı mı meyveli tatlılar mı?

9. Cips mi patlamış mısır mı?

10. Balık mı kırmızı et mi?

%80 Dünyayla Aynı Damaktasın!

Senin damak zevkin klasik ama kusursuz! Lezzet konusunda çoğunluğun seçtiği yoldan gidiyorsun, ama bu kesinlikle sıkıcı olduğun anlamına gelmiyor. Çünkü senin için önemli olan konfor. Ne yiyeceğini bilir, sürprizleri risk olarak değil mide sancısı olarak görürsün. Kızarmış patates, kahve, pizza… Senin için yemek sadece açlık değil, huzurun formülüdür. Sosyal ortamlarda sipariş vermek kolay olur, çünkü genelde herkesle aynı şeyi istersin  ama bu sayede asla pişman olmazsın. Sen “klasiklerin kraliçesi / kralı”sın! Herkes değişik şeyler denemekle meşgulken, sen “en iyisi zaten buydu” diyerek doğru kararı vermiş oluyorsun.

%90 Dünyadan Farklı Bir Damak!

Sen tam bir gastronomi kaşifisin! Menüdeki en alışılmadık seçeneği dener, “kimse beğenmemiş” denileni meraktan mutlaka tadarsın. Farklı tatlara açık olman seni sıradanlıktan tamamen çıkarıyor.

Bu cesaret sadece damakta değil, karakterinde de var: hayatın her alanında “önce deneyelim, sonra karar veririz” diyorsun.  Arkadaşların sipariş verirken klasiklerden şaşmazken, sen “ben bir tacos alayım” deyip garsonu bile gülümsetirsin. Senin gibi insanlar dünyaya renk katıyor! Yeni şeyleri denemekten korkmadığın için, hayatın da hep taze ve heyecan dolu. Lezzet rotan kimseye benzemiyor, çünkü senin damağın tam bir orijinal tasarım.

