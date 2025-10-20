Yemek Seçimlerine Göre Sen Dünyanın Geri Kalanından % Kaç Farklısın?

Senin damak zevkin klasik ama kusursuz! Lezzet konusunda çoğunluğun seçtiği yoldan gidiyorsun, ama bu kesinlikle sıkıcı olduğun anlamına gelmiyor. Çünkü senin için önemli olan konfor. Ne yiyeceğini bilir, sürprizleri risk olarak değil mide sancısı olarak görürsün. Kızarmış patates, kahve, pizza… Senin için yemek sadece açlık değil, huzurun formülüdür. Sosyal ortamlarda sipariş vermek kolay olur, çünkü genelde herkesle aynı şeyi istersin ama bu sayede asla pişman olmazsın. Sen “klasiklerin kraliçesi / kralı”sın! Herkes değişik şeyler denemekle meşgulken, sen “en iyisi zaten buydu” diyerek doğru kararı vermiş oluyorsun.