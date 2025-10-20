Yemek Seçimlerine Göre Sen Dünyanın Geri Kalanından % Kaç Farklısın?
Kimi insan sabah kahvaltısında tatlı sever, kimi tuzlu… Kimi kahveyle yaşar, kimi çayı elinden düşürmez. Bazı lezzet seçimlerimiz o kadar bizdendir ki, bizi diğerlerinden tamamen ayırır! Peki senin damak zevkin çoğunluğa mı benziyor, yoksa tamamen kendi rotasında mı gidiyor? Bu testle, yemek tercihlerin seni dünyanın geri kalanından ne kadar farklı kılıyor, öğrenelim!
1. Patates kızartması mı yoksa soğan halkası mı?
2. Pizza mı lahmacun mu?
3. Döner mi hamburger mi?
4. Çay mı kahve mi?
5. Sütlü tatlı mı şerbetli tatlı mı?
6. Dondurma mı waffle mı?
7. Kola mı ayran mı?
8. Çikolatalı mı meyveli tatlılar mı?
9. Cips mi patlamış mısır mı?
10. Balık mı kırmızı et mi?
%80 Dünyayla Aynı Damaktasın!
%90 Dünyadan Farklı Bir Damak!
