Katılıyorum/Katılmıyorum Testiyle Sen 6 Kültürel Boyuttan Hangisine Dahilsin?

Tuğba Karakoç
23.09.2025 - 13:03

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Teorisi, ülkeler ve toplumlar arasındaki kültürel farklılıkları anlamak için güçlü bir araçtır. Ama bu sadece ülkeler için değil: her birimiz günlük hayatta farklı kültürel eğilimler taşıyoruz. Bu test, 6 kültürel boyut üzerinden senin kişisel profilini ortaya çıkaracak ve seni hangi kültürel tipe daha yakın bulduğunu gösterecek.

 Hazır mısın?

1. Karar verirken çoğunluğun fikrine uymak benim için önemlidir.

2. Yeni fikirlere ve deneyimlere açık olmayı severim.

3. Planlama yapmadan hareket etmek beni rahatsız eder.

4. İnsanlarla duygusal bağ kurmak, onları anlamak benim için önceliklidir.

5. Rekabet ve başarıya ulaşmak benim motivasyonumun temelidir.

6. Kurallar ve prosedürler günlük hayatımı yönlendirir.

7. Çevremdeki insanların görüşleri benim kararlarımı etkiler.

8. Risk almak beni heyecanlandırır ve motive eder.

9. İşleri zamanında ve düzgün yapmaya özen gösteririm.

10. Sosyal statü ve otorite, insanların davranışlarını şekillendirir.

Topluluk Odaklı ve Düzenli Kültürel Tip

Sen, kurallara ve toplumsal normlara değer veren, aynı zamanda çevrenle uyumlu bir insansın. Kararlarında genellikle başkalarının düşüncelerini göz önünde bulunduruyor, istikrar ve güvenliği öncelikliyorsun. Bu özelliklerin, hem sosyal hem profesyonel yaşamında seni güvenilir ve tercih edilen bir kişi yapıyor. Senin caziben, istikrarlı ve güven veren tavrından kaynaklanıyor. İnsanlar yanında kendilerini rahat ve değerli hissediyor. Ancak bazen yeniliklere kapalı görünmen, risk alma yeteneğini kısıtlayabilir. Dengeyi bulduğunda, hem uyumlu hem de güçlü bir karakter sergileyebilirsin. Topluluk odaklı ve düzenli tip olarak, sorunları çözme ve projeleri tamamlama konusunda doğal bir yeteneğin var. İnsanlar seni lider veya danışman olarak görüyor. Bu tip insanlar, özellikle iş hayatında ve sosyal gruplarda güven ve saygı uyandırıyor.

Bireysel ve Yenilikçi Kültürel Tip

Sen bağımsızlığına önem veren, risk almaktan ve yeni fikirleri denemekten çekinmeyen bir kişisin. Yaratıcı ve meraklı yapın sayesinde çevrendeki insanlara ilham veriyorsun. Kurallara tamamen bağlı kalmak yerine, kendi yöntemlerinle işleri yürütmeyi tercih ediyorsun. Senin caziben, özgünlüğün ve cesur tavırlarından geliyor. İnsanlar senin enerjini, maceracı ruhunu ve sıradışı fikirlerini takip etmekten keyif alıyor. Bu, seni topluluk içinde fark edilen ve ilgi gören biri yapıyor. Bireysel ve yenilikçi tip olarak, değişime ve fırsatlara açık olman seni adaptasyon konusunda güçlü kılıyor. Ancak bazen çevrendeki insanların beklentilerini görmezden gelme eğilimin, ilişkilerde küçük çatışmalara yol açabilir. Dengeyi bulduğunda hem özgür hem de etkileyici bir karakter olabilirsin.

Duygusal ve İnsan Odaklı Kültürel Tip

Senin önceliğin, insan ilişkileri ve duygusal bağlar kurmak. Empati yeteneğin ve başkalarına yardım etme arzun, seni hem arkadaş çevrende hem de iş hayatında değerli kılıyor. Sosyal ilişkiler senin için motivasyon kaynağı. Senin caziben, içtenliğin ve başkalarına verdiğin değerden kaynaklanıyor. İnsanlar yanında kendilerini anlaşıldığını ve önemsendiğini hissediyor. Bu doğal çekim, uzun süreli ve derin ilişkiler kurmana yardımcı oluyor. Duygusal ve insan odaklı tip olarak, sosyal ortamları yönetme ve insanlarla etkili iletişim kurma konusunda yeteneklisin. Ancak bazen duygusal hassasiyetin, seni fazla dikkatli veya çekingen yapabilir. Dengeyi bulduğunda hem sevecen hem de güçlü bir karakter sergileyebilirsin.

