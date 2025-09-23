Katılıyorum/Katılmıyorum Testiyle Sen 6 Kültürel Boyuttan Hangisine Dahilsin?
Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Teorisi, ülkeler ve toplumlar arasındaki kültürel farklılıkları anlamak için güçlü bir araçtır. Ama bu sadece ülkeler için değil: her birimiz günlük hayatta farklı kültürel eğilimler taşıyoruz. Bu test, 6 kültürel boyut üzerinden senin kişisel profilini ortaya çıkaracak ve seni hangi kültürel tipe daha yakın bulduğunu gösterecek.
Hazır mısın?
1. Karar verirken çoğunluğun fikrine uymak benim için önemlidir.
2. Yeni fikirlere ve deneyimlere açık olmayı severim.
3. Planlama yapmadan hareket etmek beni rahatsız eder.
4. İnsanlarla duygusal bağ kurmak, onları anlamak benim için önceliklidir.
5. Rekabet ve başarıya ulaşmak benim motivasyonumun temelidir.
6. Kurallar ve prosedürler günlük hayatımı yönlendirir.
7. Çevremdeki insanların görüşleri benim kararlarımı etkiler.
8. Risk almak beni heyecanlandırır ve motive eder.
9. İşleri zamanında ve düzgün yapmaya özen gösteririm.
10. Sosyal statü ve otorite, insanların davranışlarını şekillendirir.
Topluluk Odaklı ve Düzenli Kültürel Tip
Bireysel ve Yenilikçi Kültürel Tip
Duygusal ve İnsan Odaklı Kültürel Tip
