10 Soruda Asperger Sendromuna Sahip Olup Olmadığını Öğren!
Sosyal ilişkilerde farklılıklar, yoğun ilgi alanları veya iletişim biçimlerindeki alışılmadık yönler… Bunlar bazen Asperger Sendromu’nun belirtileriyle karıştırılabiliyor. Elbette kesin tanı koymak yalnızca uzmanların işidir ama bu test, kendini daha iyi tanıman için eğlenceli bir adım olabilir. Sen de “Evet / Hayır” sorusuna samimi cevap ver ve bakalım bu test sana ne söylecek öğren!
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sosyal ortamlarda insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Başkalarının yüz ifadelerini ya da duygularını anlamakta zorlandığın oluyor mu?
3. Belirli bir konuya diğerlerinden çok daha fazla ilgi duyuyor musun?
4. Günlük rutinlerinde değişiklik olduğunda huzursuz oluyor musun?
5. Mizahı, esprileri ya da kinayeleri anlamakta güçlük çekiyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kalabalık ortamlarda kendini rahatsız hissediyor musun?
7. Göz teması kurmak senin için zor mu?
8. Arkadaş edinmekte veya arkadaşlıkları sürdürmekte zorluk yaşıyor musun?
9. Uzun süre tek bir konu hakkında konuşmayı seviyor musun?
10. Küçük detaylara aşırı dikkat ettiğin oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asperger Sendromunun Birçok Özelliği Sende Var!
Sende Belirtiler Yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın