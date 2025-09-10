onedio
10 Soruda Asperger Sendromuna Sahip Olup Olmadığını Öğren!

10 Soruda Asperger Sendromuna Sahip Olup Olmadığını Öğren!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
10.09.2025 - 13:02

Sosyal ilişkilerde farklılıklar, yoğun ilgi alanları veya iletişim biçimlerindeki alışılmadık yönler… Bunlar bazen Asperger Sendromu’nun belirtileriyle karıştırılabiliyor. Elbette kesin tanı koymak yalnızca uzmanların işidir ama bu test, kendini daha iyi tanıman için eğlenceli bir adım olabilir. Sen de  “Evet / Hayır” sorusuna samimi cevap ver ve bakalım bu test sana ne söylecek öğren!

Hazırsan başlayalım!

1. Sosyal ortamlarda insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor musun?

2. Başkalarının yüz ifadelerini ya da duygularını anlamakta zorlandığın oluyor mu?

3. Belirli bir konuya diğerlerinden çok daha fazla ilgi duyuyor musun?

4. Günlük rutinlerinde değişiklik olduğunda huzursuz oluyor musun?

5. Mizahı, esprileri ya da kinayeleri anlamakta güçlük çekiyor musun?

6. Kalabalık ortamlarda kendini rahatsız hissediyor musun?

7. Göz teması kurmak senin için zor mu?

8. Arkadaş edinmekte veya arkadaşlıkları sürdürmekte zorluk yaşıyor musun?

9. Uzun süre tek bir konu hakkında konuşmayı seviyor musun?

10. Küçük detaylara aşırı dikkat ettiğin oluyor mu?

Asperger Sendromunun Birçok Özelliği Sende Var!

Sosyal ilişkilerde, duyusal hassasiyetlerde veya iletişim tarzında Asperger Sendromu ile örtüşebilecek bazı özellikler taşıyor olabilirsin. Bu, mutlaka Asperger sendromuna sahip olduğun anlamına gelmez, çünkü pek çok insan hayatının farklı dönemlerinde bu belirtileri gösterebilir. Ancak günlük hayatında bu durumlar sıkıntı yaratıyorsa, bir uzmanla görüşmek seni daha iyi anlamana yardımcı olabilir. Ayrıca bu farklılıkların birçok avantajı da olabilir. Detaylara odaklanma becerin, belli konulara tutkuyla yaklaşman ve farklı bakış açın seni diğerlerinden özel kılar. Unutma, her insanın dünyayı algılayış biçimi farklıdır ve bu farklılıkların birçoğu seni benzersiz yapar. Kendini anlamak ve olduğun gibi kabul etmek, en önemli adımdır. Eğer bu özelliklerin seni zorluyorsa, destek almak faydalı olabilir ama bunların bir kusur değil, farklı bir düşünme biçimi olduğunu da hatırlamak gerek.

Sende Belirtiler Yok!

Cevaplarına göre, günlük yaşantında sosyal ilişkilerde ya da iletişim biçimlerinde Asperger Sendromu’na işaret eden güçlü bir farklılık görünmüyor. İnsanlarla iletişim kurarken, duyguları anlamada ve sosyal uyumda genellikle rahat davranıyorsun. Bu, toplumsal ortamlarda daha esnek bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Tabii ki zaman zaman herkesin sosyalleşmek istemediği, duyguları yanlış yorumladığı veya yoğun ilgi alanlarına odaklandığı dönemler olabilir. Bu durum, herhangi bir sendromu işaret etmekten ziyade insan olmanın doğal bir parçasıdır. Kendi güçlü yönlerini fark edip geliştirmek, sosyal becerilerini daha da zenginleştirebilir. Cevapların sana sosyal dünyada daha kolay yol aldığını gösterse de, unutmaman gereken şey her bireyin kendine has özellikler taşıdığıdır. Farklılıkların olması seni özel ve değerli kılar.

