Sen Kaç Kere Reenkarne Oldun?

Senin ruhun oldukça yeni ve bu dünyadaki ilk yolculuklarından birini yapıyor. Bu yüzden hayatı öğrenmeye çok açıksın, her şey sana ilginç geliyor ve deneyimlerin oldukça taze. İnsan ilişkilerinde zaman zaman tecrübesiz hissedebilirsin ama bu aynı zamanda sana saf ve samimi bir enerji veriyor. Yeni ruhlar genellikle heyecanlı, meraklı ve öğrenmeye açıktır. Sen de olayları fazla karmaşıklaştırmadan, her şeyi ilk defa gören bir çocuk gibi bakıyorsun. Bu saf bakış açın, seni diğer insanlardan farklı kılıyor. Hayat senin için büyük bir öğrenme süreci olacak. Belki zaman zaman hata yapacaksın ama bu, ruhunun olgunlaşması için çok değerli. Unutma, sen yolculuğun başındasın ve önünde öğrenilecek koca bir evren var.