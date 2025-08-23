Evet/Hayır Testine Göre ADHD'ye Sahip misin?
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD), birçok kişinin fark etmeden yaşadığı bir durumdur. Konsantrasyon zorluğu, enerjinin kontrol edilememesi veya plansız hareket etme gibi belirtiler günlük hayatı etkileyebilir. Bu test, kendinizi tanımanıza ve ADHD ile ilgili olası belirtileri fark etmenize yardımcı olacak.
Hazırsan başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Görevleri tamamlarken sık sık dikkatin dağılır mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Günlük işlerini organize etmekte zorlanır mısın?
3. Enerjin çok yüksek ve sürekli hareket halinde misin?
4. Konuşurken sık sık başkasının sözünü keser veya düşünmeden konuşur musun?
5. Sık sık eşyalarını kaybeder misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aynı anda birden fazla işi yapmakta zorlanır mısın?
7. Aceleyle ve düşünmeden kararlar alır mısın?
8. Sosyal ortamlarda sabırsız veya huzursuz hisseder misin?
9. Plan yapmayı ve sıraya uymayı zor bulur musun?
10. Sabırlı olmakta zorlanır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belirgin ADHD Belirtileri Var
Neredeyse Hiç Belirti Yok
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın