Evet/Hayır Testine Göre ADHD'ye Sahip misin?

Senin davranış ve düşünce kalıpların, tipik ADHD belirtileriyle oldukça uyumlu. Konsantrasyonunu sürdürmekte zorluk yaşayabilir, görevleri tamamlamakta sık sık kesintiler yaşayabilirsin. Hiperaktivite ve dürtüsellik zaman zaman ilişkilerinde veya iş hayatında sorun yaratabilir. Bu durum, hayatının birçok alanında seni etkileyebilir. Ancak farkındalık ve uygun stratejilerle bu enerjiyi pozitif şekilde yönlendirebilirsin. Planlama ve rutin oluşturma, odaklanmanı artırabilir. ADHD ile başa çıkmak mümkündür; doğru destek ve yöntemler ile hem kişisel hem profesyonel yaşamda daha başarılı olabilirsin. Profesyonel bir değerlendirme almak da önemli bir adımdır.