onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Evet/Hayır Testine Göre ADHD'ye Sahip misin?

Evet/Hayır Testine Göre ADHD'ye Sahip misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.08.2025 - 10:30

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD), birçok kişinin fark etmeden yaşadığı bir durumdur. Konsantrasyon zorluğu, enerjinin kontrol edilememesi veya plansız hareket etme gibi belirtiler günlük hayatı etkileyebilir.  Bu test, kendinizi tanımanıza ve ADHD ile ilgili olası belirtileri fark etmenize yardımcı olacak.

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Görevleri tamamlarken sık sık dikkatin dağılır mı?

2. Günlük işlerini organize etmekte zorlanır mısın?

3. Enerjin çok yüksek ve sürekli hareket halinde misin?

4. Konuşurken sık sık başkasının sözünü keser veya düşünmeden konuşur musun?

5. Sık sık eşyalarını kaybeder misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aynı anda birden fazla işi yapmakta zorlanır mısın?

7. Aceleyle ve düşünmeden kararlar alır mısın?

8. Sosyal ortamlarda sabırsız veya huzursuz hisseder misin?

9. Plan yapmayı ve sıraya uymayı zor bulur musun?

10. Sabırlı olmakta zorlanır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belirgin ADHD Belirtileri Var

Senin davranış ve düşünce kalıpların, tipik ADHD belirtileriyle oldukça uyumlu. Konsantrasyonunu sürdürmekte zorluk yaşayabilir, görevleri tamamlamakta sık sık kesintiler yaşayabilirsin. Hiperaktivite ve dürtüsellik zaman zaman ilişkilerinde veya iş hayatında sorun yaratabilir. Bu durum, hayatının birçok alanında seni etkileyebilir. Ancak farkındalık ve uygun stratejilerle bu enerjiyi pozitif şekilde yönlendirebilirsin. Planlama ve rutin oluşturma, odaklanmanı artırabilir. ADHD ile başa çıkmak mümkündür; doğru destek ve yöntemler ile hem kişisel hem profesyonel yaşamda daha başarılı olabilirsin. Profesyonel bir değerlendirme almak da önemli bir adımdır.

Neredeyse Hiç Belirti Yok

Senin davranış kalıpların ADHD ile neredeyse hiç örtüşmüyor. Dikkatini yoğunlaştırma, planlı hareket etme ve enerjini yönetme konusunda oldukça başarılısın. Bu, günlük yaşamda yüksek bir kontrol ve organizasyon yeteneğine sahip olduğunun göstergesidir. Hiperaktivite veya dürtüsellik senin için sorun oluşturmaz. Enerjini ve odağını etkin şekilde kullanabilmek, hem iş hayatında hem sosyal ilişkilerinde sana avantaj sağlar. Bu becerilerini korumaya ve geliştirmeye devam etmek, uzun vadede yaşam kaliteni artıracaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın