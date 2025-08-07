onedio
Siyasi Görüş Kartını Çıkarıyoruz!

Tuğba Karakoç
07.08.2025 - 16:01

İçinde bulunduğumuz toplum, her bireyin dünyaya ve ülkesine farklı bir gözle baktığı dev bir mozaik. Kimimiz “önce vatan” derken, kimimiz “önce birey” der. Bazılarımız değişimden korkmaz, bazılarıysa geleneği kutsal sayar. Peki senin siyasi bakış açın, bilinçli ya da bilinçsiz olarak seni hangi ideolojik çizgiye yaklaştırıyor?

Hadi başlayalım!

1. Bir ülkede en önemli öncelik sence ne olmalı?

1. Bir ülkede en önemli öncelik sence ne olmalı?

2. Devletin ekonomideki rolü nasıl olmalı?

2. Devletin ekonomideki rolü nasıl olmalı?

3. Eğitimde öncelik ne olmalı?

4. Göçmenlere karşı tutumun ne olurdu?

5. En çok önem verdiğin değer aşağıdakilerden hangisi?

6. Bir yasa seni rahatsız etse ne yaparsın?

7. Basın ve medya hakkında düşüncen nedir?

8. Cinsiyet eşitliği sence nasıl sağlanmalı?

8. Cinsiyet eşitliği sence nasıl sağlanmalı?

9. Dini inanışların siyasetteki rolü hakkında ne düşünüyorsun?

10. Zengin ile fakir arasındaki fark hakkında ne düşünüyorsun?

10. Zengin ile fakir arasındaki fark hakkında ne düşünüyorsun?
Senin bakış açın, ülkenin birlik ve beraberliğine yüksek düzeyde bağlı. Senin için vatan, sadece bir toprak parçası değil; aynı zamanda bir kimlik ve onur meselesi. Milli değerler ve bayrak gibi simgeler, senin için derin bir anlam taşıyor. Yabancı unsurlara karşı temkinlisin, çünkü toplumun dengesi ve kimliği konusunda hassassın. Sosyal adalete de uzak değilsin. Toplumun refahı senin için bireysel zenginlikten daha önemli. Yardıma ihtiyacı olana el uzatılmalı ama bu, sistemli ve kontrollü şekilde yapılmalı. 'Önce millet, sonra fert' anlayışı seni tarif ediyor. Geleneklerine bağlısın, ancak şartlara göre güncellemelere de kapalı değilsin. Siyasi olarak daha çok merkez sağa yakınsın ama yeri geldiğinde devletten beklentin de yüksek. Özünde senin görüşlerin, “güçlü devlet – güçlü millet” fikrine dayanıyor.

Senin siyasi görüş kartında bireysel özgürlükler başrolde. Devletin görevi, bireyin önünü açmak; onun hayatına müdahale etmeden, sadece çerçeveyi çizmek. Sınırların, yasakların ve 'toplum ne der?' anlayışının seni sınırlamasına karşısın. Senin için özgürlük, sadece düşünce ya da yaşam tarzı değil; aynı zamanda ekonomik alanı da kapsıyor. Piyasa rekabeti, girişim özgürlüğü ve devlet müdahalesinden uzak bir sistem senin ideallerine daha yakın. Devleti; özgürlüğü kısıtlayan değil, özgürlüğü koruyan bir çatı olarak görüyorsun. Senin dünyan çok renklidir. Farklı kimliklerin bir arada yaşayabileceğine inanırsın. Bir birey olarak kendini ifade edebileceğin bir ortam varsa orada huzurlusun. Senin için ilerleme, bireyin önündeki engellerin kaldırılmasıyla başlar.

Sen, daha adil bir dünya hayal edenlerden birisin. Sosyal devlet anlayışını savunuyorsun ve fırsat eşitliği senin için temel bir değer. “Herkes kendi şansını yaratır” fikrine değil, “herkesin şansı olmalı” düşüncesine daha yakınsın. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin korunması gerektiğine inanıyorsun. Eğitim, sağlık gibi temel hakların ücretsiz ve erişilebilir olması gerektiğini savunuyorsun. Sence devlet, sadece düzen sağlayıcı değil, aynı zamanda hayatı kolaylaştıran bir aktör olmalı. Bu görüş seni daha kapsayıcı yapıyor. Farklılıklara hoşgörülüsün, kültürel çeşitliliği zenginlik olarak görüyorsun. Hayalindeki sistem; sosyal adaletin, ifade özgürlüğünün ve fırsat eşitliğinin bir arada yaşadığı bir yapı.

Senin dünya görüşün, geçmişin değerlerine saygı duyarak geleceğe bakmak üzerine kurulu. Aile, inanç, ahlak gibi kavramlar senin için vazgeçilmez. Hızla değişen dünyada, seni ayakta tutan şey geleneklerin ve köklü inançların. Senin için toplumsal düzen, bireysel özgürlükten daha önemlidir. Herkesin kendi istediğini yapabildiği değil, birlikte yaşamanın kurallarının saygıyla benimsendiği bir toplum istiyorsun. Kurallara uymak, büyükleri saymak, değerleri korumak senin için sadece zorunluluk değil, bir yaşam biçimi. Siyasi anlamda daha muhafazakâr partilere yakın duruyorsun. İnanç özgürlüğünü önemsiyorsun ama inancın sadece bireysel kalmaması gerektiğine inanıyorsun. Senin için “geleneksel olan” sadece nostalji değil, aynı zamanda bir rota çizicisidir.

