Siyasi Görüş Kartını Çıkarıyoruz!

Senin bakış açın, ülkenin birlik ve beraberliğine yüksek düzeyde bağlı. Senin için vatan, sadece bir toprak parçası değil; aynı zamanda bir kimlik ve onur meselesi. Milli değerler ve bayrak gibi simgeler, senin için derin bir anlam taşıyor. Yabancı unsurlara karşı temkinlisin, çünkü toplumun dengesi ve kimliği konusunda hassassın. Sosyal adalete de uzak değilsin. Toplumun refahı senin için bireysel zenginlikten daha önemli. Yardıma ihtiyacı olana el uzatılmalı ama bu, sistemli ve kontrollü şekilde yapılmalı. 'Önce millet, sonra fert' anlayışı seni tarif ediyor. Geleneklerine bağlısın, ancak şartlara göre güncellemelere de kapalı değilsin. Siyasi olarak daha çok merkez sağa yakınsın ama yeri geldiğinde devletten beklentin de yüksek. Özünde senin görüşlerin, “güçlü devlet – güçlü millet” fikrine dayanıyor.