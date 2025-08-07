Siyasi Görüş Kartını Çıkarıyoruz!
İçinde bulunduğumuz toplum, her bireyin dünyaya ve ülkesine farklı bir gözle baktığı dev bir mozaik. Kimimiz “önce vatan” derken, kimimiz “önce birey” der. Bazılarımız değişimden korkmaz, bazılarıysa geleneği kutsal sayar. Peki senin siyasi bakış açın, bilinçli ya da bilinçsiz olarak seni hangi ideolojik çizgiye yaklaştırıyor?
Hadi başlayalım!
1. Bir ülkede en önemli öncelik sence ne olmalı?
2. Devletin ekonomideki rolü nasıl olmalı?
3. Eğitimde öncelik ne olmalı?
4. Göçmenlere karşı tutumun ne olurdu?
5. En çok önem verdiğin değer aşağıdakilerden hangisi?
6. Bir yasa seni rahatsız etse ne yaparsın?
7. Basın ve medya hakkında düşüncen nedir?
8. Cinsiyet eşitliği sence nasıl sağlanmalı?
9. Dini inanışların siyasetteki rolü hakkında ne düşünüyorsun?
10. Zengin ile fakir arasındaki fark hakkında ne düşünüyorsun?
