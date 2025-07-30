Kişiliğine Göre Sen Çoklu Kişiliğe Sahip misin?
Hepimizin içinde birden fazla “ben” vardır; bazen çelişen, bazen uyum sağlayan… Günlük hayatta hissettiğin duygular, verdiğin tepkiler, bazen seni bile şaşırtıyor olabilir. “Bunu ben mi söyledim?” ya da “Bunu neden yaptım?” diye düşündüğün anlar olduysa, bu test tam da senin için. Çünkü psikanalize göre hepimiz bilinçli ya da bilinçdışı farklı parçalarla birlikte yaşarız. Bazılarımızda bu parçalar uyumludur, bazılarında ise iç çatışmalar daha belirgindir. Unutma, bu test bir teşhis değil; bilinçaltını fark etmen için küçük ama etkili bir yolculuk!
Hazırsan, zihninin derinlerine dalıyoruz…
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1. Gün içinde ruh halin ne sıklıkla değişir?
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2. Başkaları seni nasıl tanımlar?
3. Geçmişte yaşadığın büyük bir olayı nasıl hatırlarsın?
4. Kalabalıkta kendini nasıl hissedersin?
5. Aynaya baktığında kimi görüyorsun?
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6. Bir karar alırken en çok hangi faktör etkili olur?
7. En çok ne zaman kendinle çeliştiğini hissedersin?
8. Hayal kurarken kendini nasıl biri olarak hayal edersin?
9. Uykudan uyanınca nasıl hissedersin?
10. Stresli bir durumda kendini nasıl yönetirsin?
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Kendi İçinde Tutarlı Ama Katmanlı
Duygusal Geçişleri Sert, İçsel Gerilimi Yüksek
Dışarıdan Belli Etmeyen Ama Derinde Çatışan
Farklı Kimliklerle Yaşayan, Çoklu Kişiliğe Yakın
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