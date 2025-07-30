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Kişiliğine Göre Sen Çoklu Kişiliğe Sahip misin?

Kişiliğine Göre Sen Çoklu Kişiliğe Sahip misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 17:01

Hepimizin içinde birden fazla “ben” vardır; bazen çelişen, bazen uyum sağlayan… Günlük hayatta hissettiğin duygular, verdiğin tepkiler, bazen seni bile şaşırtıyor olabilir. “Bunu ben mi söyledim?” ya da “Bunu neden yaptım?” diye düşündüğün anlar olduysa, bu test tam da senin için. Çünkü psikanalize göre hepimiz bilinçli ya da bilinçdışı farklı parçalarla birlikte yaşarız. Bazılarımızda bu parçalar uyumludur, bazılarında ise iç çatışmalar daha belirgindir. Unutma, bu test bir teşhis değil; bilinçaltını fark etmen için küçük ama etkili bir yolculuk!

Hazırsan, zihninin derinlerine dalıyoruz…

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1. Gün içinde ruh halin ne sıklıkla değişir?

2. Başkaları seni nasıl tanımlar?

3. Geçmişte yaşadığın büyük bir olayı nasıl hatırlarsın?

4. Kalabalıkta kendini nasıl hissedersin?

5. Aynaya baktığında kimi görüyorsun?

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6. Bir karar alırken en çok hangi faktör etkili olur?

6. Bir karar alırken en çok hangi faktör etkili olur?

7. En çok ne zaman kendinle çeliştiğini hissedersin?

8. Hayal kurarken kendini nasıl biri olarak hayal edersin?

9. Uykudan uyanınca nasıl hissedersin?

10. Stresli bir durumda kendini nasıl yönetirsin?

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Kendi İçinde Tutarlı Ama Katmanlı

Senin kişilik yapın, birçok farklı duyguyu ve düşünceyi içinde barındırıyor ama bunları genel olarak dengeli şekilde yöneten birisin. Duyguların, değişken düşüncelerin ya da farklı yönlerin zaman zaman seni şaşırtsa da, bunları tanıyıp anlamlandırma konusunda oldukça bilinçlisin. İçindeki parçalar birbiriyle savaşmıyor; aksine tamamlayıcı biçimde çalışıyorlar. Bu da seni çok yönlü ve içgörü sahibi bir birey haline getiriyor. Kendine karşı meraklı ve sorgulayıcı olman, kişisel farkındalığını artırıyor. Bu sayede “bir gün böyleyim, ertesi gün bambaşka” olsan bile, kendinle bağını koparmıyorsun. Bilinçaltın seni zaman zaman zorlayabilir ama sen o karmaşayı yönetecek donanıma sahipsin. Psikanaliz dilinde bu, sağlam bir benlik bütünlüğüne işaret eder. Bu çoklu yönlülük seni daha yaratıcı, daha anlayışlı ve daha açık fikirli yapıyor. Bazen çelişkili gibi görünen özelliklerin bile, bir arada nasıl barış içinde yaşayabileceğini gösteriyorsun. Belki birden fazla masken var ama hangisinin ne zaman takılması gerektiğini sen iyi biliyorsun.

Duygusal Geçişleri Sert, İçsel Gerilimi Yüksek

Senin iç dünyanda farklı parçalar arasında gözle görülür çatışmalar var. Bir gün kendine çok yakın hissederken, başka bir gün tamamen yabancılaşmış olabiliyorsun. Duygularının hızlı ve yoğun şekilde değişmesi, zihinsel yorgunluğa yol açabiliyor. Çevrendekiler seni “tutarsız” olarak algılayabilir ama aslında sen, zihninde süregelen bir gelgitin içindesin. Bu durum, bastırılmış kimlik parçalarının zaman zaman yüzeye çıkmasından kaynaklanıyor olabilir. Kimi zaman çocuksu, kimi zaman aşırı mantıklı ya da öfkeli bir versiyonun kendini göstermesi, sana “Acaba kaç kişiyim ben?” sorusunu bile sordurabilir. İçindeki sesleri bastırmak yerine onları dinlemeyi öğrenirsen, bu parçaları bir uyum içinde taşıman mümkün olabilir. Psikanalitik bakış açısıyla sen, parçalanmış değil ama bölünmüş bir iç dünyaya sahipsin. Bu parçaların her biri bir zamanlar seni korumaya çalışmış. Şimdi ise onların bir araya gelip seni bir bütün yapmasına izin vermek senin elinde. Duygusal geçişlerine anlam vermeye başladığında, o karmaşa da yerini uyuma bırakacak.

Dışarıdan Belli Etmeyen Ama Derinde Çatışan

Sen dışarıdan bakıldığında sakin, tutarlı ve dengeli bir birey gibi görünüyorsun. Ancak bilinçaltında bastırılmış parçalar, ifade edilmemiş duygular ve çözülmemiş çatışmalar var. İçten içe iki farklı 'sen' arasında kalmışsın gibi olabilir; biri toplumun senden beklediği kişi, diğeri ise olmayı dilediğin ya da korktuğun “gerçek sen.” Bu iç çatışmalar, gündelik yaşamında netlik kaybına, karar verememeye ya da kendine karşı güvensizliğe neden olabiliyor. Kimliğini korumak adına duygularını bastırıyor, farklı yönlerini görmezden gelmeye çalışıyor olabilirsin. Ama bastırılan her şey, bir noktada başka bir yüzle ortaya çıkmak ister. Senin durumun, iç dünyandaki karanlık odalara biraz ışık tutmaya ihtiyaç duyuyor. Psikanalize göre bu durum, kimliğini bastırarak şekillendirme çabasının sonucudur. Senin yapman gereken şey, bu bastırılmış yönlerle barışmak ve onlara da yaşam alanı tanımak. Aksi takdirde içeride süren savaş, zamanla zihinsel ve duygusal yorgunluk yaratabilir. Sessiz görünsen de, iç sesin oldukça canlı.

Farklı Kimliklerle Yaşayan, Çoklu Kişiliğe Yakın

Senin iç dünyanda belirgin biçimde ayrı kimlikler var. Zaman zaman kendini birden fazla karakter gibi hissediyor, aynı gün içinde çok farklı biri haline dönüşebiliyorsun. Bu durum, yalnızca ruh halindeki değişimlerden değil; bilinçaltındaki güçlü kimlik parçalarının bağımsızlaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Senin için 'ben kimim?' sorusu, diğer insanlara göre çok daha karmaşık bir anlam taşıyor. Bu parçalanmış yapı, çocukluk travmaları, bastırılmış kimlikler ya da çözülmemiş duygusal yüklerin sonucu olabilir. Kimi zaman dış dünyaya karşı bambaşka bir kişiliğin öne çıkması, seni bile şaşırtabilir. Zihnin seni korumak için farklı yönlerini ayrıştırmış ve her biri kendi sesine sahip olmuş. Bu durum, zamanla psikolojik desteğe ihtiyaç duyacak bir boyuta ulaşabilir. Psikanalitik açıdan değerlendirildiğinde, çoklu kişilik yapısına en yakın olan gruptasın. Bu seni anormal yapmaz; sadece içsel bölünmelerinin fark edilip iyileştirilmesi gereken biri olabilirsin. Duygusal yüklerinle yüzleştiğinde, farklı parçalarını tanıdığında ve onlarla iletişim kurmayı öğrendiğinde, bütünlük yeniden sağlanabilir. İçindeki sesleri susturmak değil, onları anlamak seni özgürleştirecek.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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