İnsanları Okuyabiliyor musun?
Sosyal zeka, bir ortama adım attığın anda ne kadar uyum sağladığını, insanları ne kadar iyi okuyabildiğini ve ilişkileri nasıl yönettiğini belirler. Kimimiz bir bakıştan duyguları çözerken kimimiz insanlar arasındaki görünmez bağları anlamakta zorlanırız. Bu testte, insanlarla olan ilişkilerindeki sezgisel gücünü, empati yeteneğini ve sosyal uyum becerini ölçeceğiz. Cevapların seni tam anlamıyla yansıtacak ve seni sen yapan sosyal zekanı gözler önüne serecek!
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Bir arkadaşın üzgünse, nasıl yaklaşırsın?
3. Yeni tanıştığın biri hakkında fikir oluşturman ne kadar sürer?
4. İnsanların ses tonundaki değişimi fark eder misin?
5. Birinin yalan söylediğini düşündüğünde ilk işaret ne olur?
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6. Eleştiri aldığında ilk tepkin nedir?
7. Sessiz birinin gerçekten ne hissettiğini anlayabilir misin?
8. Sosyal ortamlarda liderlik rolünü üstlenmeyi sever misin?
9. Başkalarının gözünde nasıl biri olduğunu düşünürsün?
10. İnsanları ilk izlenimde etkileyebildiğine inanıyor musun?
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Sosyal Zekada Bir Ustasın!
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