Fiziksel Özelliklerinden Yola Çıkıp Köken Haritanı Çiziyoruz!
Kaş şeklin, ten rengin, saç yapın, hatta vücut tipin... Hepsi sadece görünüşün bir parçası değil; atalarının binlerce yıllık göç, karışım ve yaşam geçmişinin birer izi. Fiziksel özelliklerimiz, bize genetik mirasımız hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla bilgi verir. Peki senin vücudun, hangi topraklardan izler taşıyor?
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1. Ten rengin hangi tona daha yakın?
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2. Göz rengin hangisi?
3. Saç yapın nasıl?
4. Alnının yapısı nasıldır?
5. Burun yapın nasıl?
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6. Dudak yapın nasıldır?
7. Saç rengin doğal olarak hangisine yakın?
8. Göz şeklin nasıldır?
9. Kirpiklerin nasıldır?
10. En çok gelen fiziksel iltifat hangisi olur?
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