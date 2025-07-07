Duyman Gereken Kehanetin Ne?
Kimi zaman içimizden geçen garip hisler, yaşanmadan önce gördüğümüz rüyalar ya da nedensiz tedirginlikler... Belki de hepsi evrenin fısıldadığı kehanetlerin bir parçasıydı. Bu testte, bilinçaltının gizli mesajlarına kulak verecek ve ruhunun yöneldiği sembolleri çözeceğiz. 10 soruda vereceğin cevaplarla evrenin senin için yazdığı kehaneti çözüyoruz.
Hazırsan kadim bilgeliğin kapısını aralıyoruz.
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1. Gece seni daha çok neye yaklaştırır?
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2. En sık gördüğün rüyalar hangilerine benziyor?
3. Bir sembol seç:
4. Kendi iç sesine güvenin hangi seviyede?
5. Zaman dursa, sen ne yapardın?
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6. Aşağıdaki tarot kartlarından birini seç!
7. Kendi kehanetini yazacak olsan ilk cümle nasıl başlardı?
8. Hangi doğa olayı seni en çok etkiler?
9. Bir rehber hayvan seç desek:
10. Son olarak, şu anki iç sesin ne diyor?
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Zamanın Kapısını Açacaksın
Gizli Olan Ortaya Çıkacak
Kırılacaksın ama Yenileceksin
Sen Seçilensin
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