Duyman Gereken Kehanetin Ne?

Hayat seni zorlamış, sınamış ve içten içe parçalamış olabilir. Ama sen hâlâ ayaktasın. Cevaplarında hep bir mücadele, bir iç çatışma ve bir kabullenişin izleri var. Kader, seni ateşle sınamış ama küllerinden doğacak bir ruh var içinde. Kehanetin çok net: Evet, bir şey bitecek. Belki bir ilişki, bir iş, bir inanç… Ama ardından gelen şey çok daha büyük ve senin ruhuna ait olacak. Kırılmaktan korkma çünkü bu, yeni bir doğumun habercisi. Yıkım bazen kurtuluş olabilir. Sen ne kadar içsel gücünün farkına varırsan, o kadar sağlam duracaksın. Bu yıkım sana ilham getirecek, ve seni yeni bir benliğe dönüştürecek. Ruhunun yeniden doğuşuna hazır ol.