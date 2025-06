Sen bir habercisin. Bilgiyi, fikri, duygu ve düşünceleri taşıyan, her yerde ve her durumda iletişimi başlatan güçsün. Zekân, hızlı adaptasyon yeteneğin ve merakın seni çevik bir enerjiye dönüştürüyor. Ruhsal arketipin, hareketle ve iletişimle besleniyor. İkili ilişkilerde bile konuşmak, anlamak ve anlatmak senin en büyük silahların. Öğrenmeye aç ruhun sayesinde yaşadığın her deneyimden bir şey çıkarırsın. Ancak bu hızlı değişkenlik seni bazen yüzeysel gibi gösterebilir.Ama unutma, senin rolün “aktaran” olmaktır. Bilgiyi taşıyan, insanlara yeni pencereler açan, zihinleri dönüştüren bir büyücüsün. Konuştuklarınla bile şifa olabilirsin. Senin gücün kelimelerde ve fikirde saklı.