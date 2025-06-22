Doğum Ayına Göre Antik Astrolojideki Karakterin Ne?
Modern astroloji, burçlar üzerinden karakter analizleri yaparken, Antik Astroloji çok daha derin bir anlayışı temel alır: doğduğun ay, gezegenlerin konumu ve mitolojik etkilerle birleştiğinde ruhunun özünü yansıtır. Senin doğum ayın, aslında antik bilgelikte kim olduğunu ve neyle sınandığını açığa çıkarır. Belki kaderini taşıyan bir savaşçısın, belki de evrenin dengesini koruyan bir bilge...
Peki, antik astrolojide sen kimsin?
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Hangi ayda doğdun?
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Ruhların Sezgicisi
Evrensel Şifacı
Kutsal Savaşçı
Toprak Ananın Mirasçısı
Bilgeliğin Elçisi
Kalbin Muhafızı
Güneşin Varisi
Kusursuz Düzenleyici
Dengenin Bekçisi
Karanlığın Anahtarı
Bilgeliğin Yolcusu
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