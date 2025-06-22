Merkür’ün ışığı altında doğdun ve antik astrolojide “bilginin taşıyıcısı” rolündesin. Meraklı, değişken ve çok yönlüsün. Her bilgi senin için bir oyundur, her konuşma bir keşif. İnsanlarla kolay bağ kurarsın çünkü çok iyi dinler, aynı zamanda çok iyi anlatırsın. Ancak kararsızlık senin gölgen olabilir. Aynı anda birçok şeyi bilmek, bazen hiçbirinde derinleşememene neden olabilir. Antik dünyada sen bir haberci, arabulucu ya da hikaye anlatıcısıydın. Söz senin silahın, zekân ise pusulan. En büyük görevlerin, bilgiyi aktarmak ve insanları birbirine bağlamaktır.