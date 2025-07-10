Görsel Hafızası Yüksek Olanların Geçebileceği Raven Matris Testinden Geçebilecek misin?

Testte bazı desenleri çözmekte zorlandın ama bu senin zekânın eksik olduğunu göstermez. Büyük resmi görmekten çok, bazen ayrıntılara takılıyorsun. Düşünme biçimin lineer yani düz mantık odaklı olabilir, bu da soyut desenlerde seni biraz yavaşlatabilir. Buna rağmen, bu test gibi düşünme oyunlarıyla beynini daha esnek hâle getirebilirsin. Görsel düşünmeyi ve farklı açıdan bakmayı öğrenmek bir süreçtir ve gelişir. Raven Matris Testi’ne benzeyen alıştırmalar yaptıkça bu konuda hızla ilerlemen mümkün. Unutma, herkesin zekâ türü aynı değil. Senin güçlü yanların başka testlerde ortaya çıkar: matematik, dil, ezber veya sosyal zekâ gibi. Kendini tek bir testle yargılama.