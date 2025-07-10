Görsel Hafızası Yüksek Olanların Geçebileceği Raven Matris Testinden Geçebilecek misin?
Zihninin kıvrımlarını, örüntü algını ve mantıksal düşünce gücünü ortaya koymaya hazır mısın? Bu testte, görsel akıl yürütme yeteneğini yokluyoruz! Gerçek Raven Matris Testi kadar zor olmasa da, mantık ve dikkat isteyen bu sorular sayesinde, zihinsel becerilerin hakkında bir fikir edinebilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dönme dolap ne yöne doğru dönüyor sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Boşluğa hangisi gelmeli?
3. Buradaki boşluğa hangisi gelmeli?
4. Buradaki boşluğa hangisi gelmeli?
5. Seriyi tamamla:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. '?' yerine ne gelmeli?
7. '?' yerine ne gelmeli?
8. '?' yerine ne gelmeli?
9. Sıradaki kaç?
10. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir mantık dizilimine sahip?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görsel Zekan Bir Numara!
Pratik Beyin!
Gözünden Kaçan Detaylar Çok Şey Anlatıyor
Sabırsız Zihin, Gizli Potansiyel!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın