Yakın Tarih Testinde 12/12 Yapanlar Gündemi İyi Takip Edenlerdir!
Dünya bir yandan savaşlar, krizler ve diplomatik gelişmelerle çalkalanırken diğer yandan bilim, kültür ve spor alanında tarih yazılıyor. Türkiye’de de siyasi değişimlerden toplumsal olaylara kadar gündem sürekli hareket halinde. Bu testte hem Türkiye'de hem de dünyada yakın tarihte yaşanan önemli olayları ne kadar yakından takip ettiğini ölçüyoruz. Bakalım 12 soruda kaçını doğru bileceksin?
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1. 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan ülke hangisidir?
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2. 2024 yılında Türkiye’nin yeni Merkez Bankası Başkanı kim oldu?
3. 2023 Nobel Barış Ödülü hangi aktiviste verildi?
4. Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gönderildi?
5. 2023'te Sudan’da başlayan iç savaşın taraflarından biri kimdir?
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6. 2023’te yürürlüğe giren "EYT" yasası Türkiye’de neyle ilgilidir?
7. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan ülke hangisidir?
8. 2023’te Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu uzaya gönderildi. Adı neydi?
9. 2024 Grammy Ödülleri’nde “Yılın Albümü” ödülünü kim kazandı?
10. 2024 yılında Elon Musk’un “Grok” adını verdiği yapay zekâ aracı ne amaçla kullanıldı?
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11. 2024 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan film hangisidir?
12. 2024’te ABD’de düzenlenen Super Bowl’da sahne alan sanatçı kimdir?
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