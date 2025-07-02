Yakın Tarih Testinde 12/12 Yapanlar Gündemi İyi Takip Edenlerdir!

Dünya bir yandan savaşlar, krizler ve diplomatik gelişmelerle çalkalanırken diğer yandan bilim, kültür ve spor alanında tarih yazılıyor. Türkiye’de de siyasi değişimlerden toplumsal olaylara kadar gündem sürekli hareket halinde. Bu testte hem Türkiye'de hem de dünyada yakın tarihte yaşanan önemli olayları ne kadar yakından takip ettiğini ölçüyoruz. Bakalım 12 soruda kaçını doğru bileceksin?