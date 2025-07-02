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Yakın Tarih Testinde 12/12 Yapanlar Gündemi İyi Takip Edenlerdir!

Yakın Tarih Testinde 12/12 Yapanlar Gündemi İyi Takip Edenlerdir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 10:05

Dünya bir yandan savaşlar, krizler ve diplomatik gelişmelerle çalkalanırken diğer yandan bilim, kültür ve spor alanında tarih yazılıyor. Türkiye’de de siyasi değişimlerden toplumsal olaylara kadar gündem sürekli hareket halinde. Bu testte hem Türkiye'de hem de dünyada yakın tarihte yaşanan önemli olayları ne kadar yakından takip ettiğini ölçüyoruz. Bakalım 12 soruda kaçını doğru bileceksin?

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5. 2023'te Sudan’da başlayan iç savaşın taraflarından biri kimdir?
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6. 2023’te yürürlüğe giren "EYT" yasası Türkiye’de neyle ilgilidir?

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7. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan ülke hangisidir?

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8. 2023’te Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu uzaya gönderildi. Adı neydi?

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9. 2024 Grammy Ödülleri’nde “Yılın Albümü” ödülünü kim kazandı?

10. 2024 yılında Elon Musk’un “Grok” adını verdiği yapay zekâ aracı ne amaçla kullanıldı?

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11. 2024 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan film hangisidir?

12. 2024’te ABD’de düzenlenen Super Bowl’da sahne alan sanatçı kimdir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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