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Komplo mu Gerçek mi? Karar Verme Sırası Sende!

Komplo mu Gerçek mi? Karar Verme Sırası Sende!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 17:04

Evrenin sırları, tarihin karanlık sayfaları ve insanların aklını kurcalayan olaylar… Bazıları için basit bir komplo teorisi, bazıları içinse hayatın ta kendisi! Kimi teoriler delil gibi görünen detaylarla süslenmiş, kimisi ise sadece söylenti… Ama kabul edelim, hepimizin içinde “Ya doğruysa?” diyen bir ses var. Bu anketle senin o sese ne kadar kulak verdiğini öğreneceğiz. Bakalım sen neye inanıyorsun?

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1. Ay’a hiç gidilmedi, her şey bir stüdyo çekimiydi.

1. Ay’a hiç gidilmedi, her şey bir stüdyo çekimiydi.

2. Dünya aslında düz. Yuvarlak olduğu yalanı yıllardır bize yutturuluyor.

2. Dünya aslında düz. Yuvarlak olduğu yalanı yıllardır bize yutturuluyor.

3. Titanic, batmadı. Batan başka bir gemiydi.

3. Titanic, batmadı. Batan başka bir gemiydi.

4. Uzaylılar çoktan dünyaya geldi ama bizden gizleniyor.

5. 9/11 saldırıları ABD tarafından planlandı.

5. 9/11 saldırıları ABD tarafından planlandı.
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6. Gizli bir elit grup dünyayı yönetiyor.

6. Gizli bir elit grup dünyayı yönetiyor.

7. Koronavirüs laboratuvarda üretildi.

7. Koronavirüs laboratuvarda üretildi.

8. İlluminati her yerde ve çok güçlü.

8. İlluminati her yerde ve çok güçlü.

9. Bazı ünlüler çoktan öldü, yerine benzerleri geçirildi.

9. Bazı ünlüler çoktan öldü, yerine benzerleri geçirildi.

10. Aşılar insanları kontrol etmek için kullanılıyor.

10. Aşılar insanları kontrol etmek için kullanılıyor.
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11. Atlantis gerçekten vardı ve bilinçli olarak yok edildi.

11. Atlantis gerçekten vardı ve bilinçli olarak yok edildi.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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