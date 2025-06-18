Komplo mu Gerçek mi? Karar Verme Sırası Sende!

Evrenin sırları, tarihin karanlık sayfaları ve insanların aklını kurcalayan olaylar… Bazıları için basit bir komplo teorisi, bazıları içinse hayatın ta kendisi! Kimi teoriler delil gibi görünen detaylarla süslenmiş, kimisi ise sadece söylenti… Ama kabul edelim, hepimizin içinde “Ya doğruysa?” diyen bir ses var. Bu anketle senin o sese ne kadar kulak verdiğini öğreneceğiz. Bakalım sen neye inanıyorsun?