Bazıları Çok Saçma, Bazıları Olmazsa Olmaz! Düğün Geleneklerini Oyla!
Düğünler, sadece iki insanın hayatlarını birleştirdiği bir gün değil; aynı zamanda geleneklerin, adetlerin ve bazen de tartışmaların tam merkezinde yer alıyor. Türkiye’de düğün denilince akla gelen sayısız ritüel var: takı töreninden gelin alma seremonisine, davul-zurnadan kına gecesine kadar... Peki bu gelenekler sana göre hâlâ anlamlı mı, yoksa artık çağ dışı mı kaldı? Kimi insanlar için duygusal birer detay olan bu adetler, kimileri içinse sadece yorucu formalitelerden ibaret.
Anketin sonunda ise toplumun geri kalanının ne düşündüğünü de görmeye hazır ol!
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1. Kız istemeye giderken çikolata ve çiçek götürmek
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2. Gelin damadın ayağına basarsa ilişkiyi o yönetirmiş inancı
3. Gelin saçı için kuaföre kalabalık bir grupla gitmek
4. Kına gecesi yapmak
5. Gelin almaya davul zurna ile gitmek
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6. Takı töreninde sırayla herkesin sahneye çağrılması
7. Düğün konvoyu yapmak ve kornaya basarak dolaşmak
8. Gelin tarafının "başlık parası" ya da "altın listesi" talep etmesi
9. Gelin tarafının “çeyiz serme” ve mahalleye teşhir etme zorunluluğu
10. Gelinliğe takılan kırmızı kurdele?
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