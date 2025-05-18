Sadakat Testi: Bu Sorular Aldatılıp Aldatılmadığını Söylüyor!
Güven, bir ilişkinin temel taşıdır. Ama bazı durumlarda içinize kurt düşebilir, bazı davranışlar gözünüzden kaçmaz. Peki, senin ilişkinde gerçekten bir sadakatsizlik riski var mı? Yoksa sadece kaygıların mı seni ele geçiriyor? Bu testte sana davranışlarını, ilişkinin dinamiğini ve sezgilerini sorgulatarak aldatılma ihtimaline dair içgörüler sunacağız.
Unutma, bazen hislerimiz gerçekleri fısıldar…
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1. Partnerin telefonu elindeyken ekranı hızla kapatıyorsa ne hissedersin?
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2. İlişkinizde geçmişte yaşanmış bir sadakatsizlik var mı?
3. Partnerin, seninle ilgili planları son anda iptal ediyorsa ne düşünüyorsun?
4. Partnerin, telefonuna şifre koyduysa ve bunu seninle paylaşmıyorsa...
5. Partnerin sosyal medyada başkalarıyla flörtöz yorumlar yapıyorsa...
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6. Güven konusunda sen nasılsın?
7. Partnerin eski sevgilisiyle hâlâ görüşüyor, bu seni nasıl etkiler?
8. Daha önce hiç aldatıldın mı?
9. Arkadaşların ilişkin hakkında ne düşünüyor?
10. İçgüdülerin sana ne söylüyor?
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Aldatılma İhtimalin Çok Düşük
Küçük Kırmızı Bayraklar Var
Riskli Bir Zemin Üzerindesin
Yüksek Sadakatsizlik Riski Altındasın
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