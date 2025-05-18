Sadakat Testi: Bu Sorular Aldatılıp Aldatılmadığını Söylüyor!

Senin ilişkin sağlam temellere oturmuş gibi görünüyor. Güven, açıklık ve karşılıklı saygı sizin aranızda güçlü bir şekilde var. Partnerinin davranışlarında seni rahatsız eden belirgin bir şey yok ve içgüdülerin de seni aldatılma gibi bir ihtimalden uzak tutuyor. Tabii ki hiçbir ilişki tamamen kusursuz değildir, ancak senin şu anki ilişkinde kaygılanmanı gerektirecek büyük bir işaret yok. Bu da, iletişiminizin sağlıklı olduğunu ve karşılıklı olarak sınırların korunduğunu gösteriyor. Böyle bir denge yakalamışken, kıymetini bilmekte fayda var. Yine de zaman zaman iç sesini dinlemekten ve sınırlarını gözden geçirmekten çekinme. Güven huzur verir, ama kontrol de her zaman sende olmalı.