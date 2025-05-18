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Sadakat Testi: Bu Sorular Aldatılıp Aldatılmadığını Söylüyor!

Sadakat Testi: Bu Sorular Aldatılıp Aldatılmadığını Söylüyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 13:01

Güven, bir ilişkinin temel taşıdır. Ama bazı durumlarda içinize kurt düşebilir, bazı davranışlar gözünüzden kaçmaz. Peki, senin ilişkinde gerçekten bir sadakatsizlik riski var mı? Yoksa sadece kaygıların mı seni ele geçiriyor? Bu testte sana davranışlarını, ilişkinin dinamiğini ve sezgilerini sorgulatarak aldatılma ihtimaline dair içgörüler sunacağız.

 Unutma, bazen hislerimiz gerçekleri fısıldar…

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1. Partnerin telefonu elindeyken ekranı hızla kapatıyorsa ne hissedersin?

2. İlişkinizde geçmişte yaşanmış bir sadakatsizlik var mı?

3. Partnerin, seninle ilgili planları son anda iptal ediyorsa ne düşünüyorsun?

4. Partnerin, telefonuna şifre koyduysa ve bunu seninle paylaşmıyorsa...

5. Partnerin sosyal medyada başkalarıyla flörtöz yorumlar yapıyorsa...

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6. Güven konusunda sen nasılsın?

7. Partnerin eski sevgilisiyle hâlâ görüşüyor, bu seni nasıl etkiler?

8. Daha önce hiç aldatıldın mı?

9. Arkadaşların ilişkin hakkında ne düşünüyor?

10. İçgüdülerin sana ne söylüyor?

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Aldatılma İhtimalin Çok Düşük

Senin ilişkin sağlam temellere oturmuş gibi görünüyor. Güven, açıklık ve karşılıklı saygı sizin aranızda güçlü bir şekilde var. Partnerinin davranışlarında seni rahatsız eden belirgin bir şey yok ve içgüdülerin de seni aldatılma gibi bir ihtimalden uzak tutuyor. Tabii ki hiçbir ilişki tamamen kusursuz değildir, ancak senin şu anki ilişkinde kaygılanmanı gerektirecek büyük bir işaret yok. Bu da, iletişiminizin sağlıklı olduğunu ve karşılıklı olarak sınırların korunduğunu gösteriyor. Böyle bir denge yakalamışken, kıymetini bilmekte fayda var. Yine de zaman zaman iç sesini dinlemekten ve sınırlarını gözden geçirmekten çekinme. Güven huzur verir, ama kontrol de her zaman sende olmalı.

Küçük Kırmızı Bayraklar Var

İlişkinin temeli sağlam olabilir, ancak bazı noktalar içten içe seni düşündürüyor. Partnerinin bazı davranışları, senin zihninde soru işaretleri yaratıyor olabilir. Bu, kesin bir sadakatsizlik anlamına gelmez; ama bazı şeylerin gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir. Senin için önemli olan dürüstlük ve açıklık. Bu testte verdiğin yanıtlar, ilişki içinde bazen kendini geri planda hissettiğini ya da partnerinle yeterince açık iletişim kuramadığını gösteriyor olabilir. Bunlar zamanla büyüyebilir, bu yüzden şimdiden adım atmak önemli. İçgüdülerini küçümseme. Onlar bazen bilinçaltının sana gönderdiği önemli uyarılardır. Partnerinle açık bir konuşma yapmak için uygun zamanı seç ve duygularını net şekilde ifade et.

Riskli Bir Zemin Üzerindesin

İlişkinin dinamiklerinde ciddi dengesizlikler söz konusu olabilir. Partnerinin tutarsız davranışları, gizemli halleri ya da geçmişte yaşanan güvensizlikler senin zihninde ciddi şüpheler uyandırıyor. Bu da seni sürekli tetikte tutuyor. Böyle bir ortamda uzun süre mutlu kalmak zordur. Bir yanda sevgi var ama diğer yanda içini kemiren kuşkular. Bu duygular, zamanla hem senin öz saygını yıpratır hem de ilişkiyi zehirler. Partnerine karşı güven eksikliği hissediyorsan, bu boşuna değildir. Artık duygularını açıkça ortaya koyma, kendini ifade etme ve gerekirse bazı sınırları çekme zamanın gelmiş olabilir. Birini sevmek, kendinden vazgeçmek anlamına gelmemeli.

Yüksek Sadakatsizlik Riski Altındasın

Maalesef, bu testte verdiğin cevaplar ilişkinde ciddi bir sadakatsizlik ihtimalini işaret ediyor. Partnerinin davranışları, geçmişteki tutumları ve şu anki hali, aldatma gibi bir riski barındırıyor olabilir. Sen de bunu hissettiğin için burada bu testi çözüyor olabilirsin. İçten içe zaten bir şeylerin doğru gitmediğini biliyorsun. Güvensizlik hissin rastlantısal değil. Bu, senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Aksine, bu durum senin sağlıklı ilişki beklentinle örtüşmeyen bir ortamda olduğunu gösteriyor. Şimdi kendin için neyin doğru olduğunu düşünme zamanı. Gerçekle yüzleşmek zordur ama bazen en özgürleştirici adımdır. Unutma, sadakat beklemek bir lüks değil; ilişkide temel bir haktır.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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