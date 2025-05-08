Obezite Riski Altında Mısın? Bu Testle Öğren!
Modern yaşamın temposu, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyimiz sağlığımız üzerinde doğrudan etkili. Özellikle obezite, sadece estetik değil; kalp-damar hastalıkları, diyabet ve psikolojik rahatsızlıklar gibi birçok sağlık sorununa yol açabilen ciddi bir durum. Peki sen, bu riskin neresindesin? Bu testte kendinle yüzleşmeye hazır mısın?
Haydi başlayalım!
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Kendinde gördüğün özellikleri işaretle!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Harikasın!
Riskin Başındasın, Dikkat Etmelisin!
Tehlike Çanları Çalıyor!
Acil Müdahale Gerekiyor!
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