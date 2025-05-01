Çocukken Kalbini Çalan Çizgi Film Karakterini Söylüyoruz!
Hepimizin çocukken ekrana kilitlenip izlediği, gözlerinin içine baka baka kalbimizi çalan bir çizgi film karakteri olmuştur. Belki onun maceralarına hayran kaldık, belki cesaretine, güzelliğine ya da komikliğine vurulduk. Şimdi sana 10 soru soracağız ve cevaplarına göre çocukluk aşkın olan çizgi film karakterini doğru tahmin edeceğiz. Hazırsan, kalbini ısıtan o nostaljik hislere doğru birlikte bir yolculuğa çıkalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Kaç yaşındasın?
3. Çocukken en çok hangi tür çizgi filmi severdin?
4. Bir karakterde seni en çok etkileyen şey ne olurdu?
5. Çocukken seni en çok etkileyen sahne hangisiydi?
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6. Çocukken hangisine daha çok özendin?
7. Hangi renkler favorin olmaya daha yakın?
8. Şu anda bile çocukluk aşkını düşününce ne hissediyorsun?
9. Sence aşk nedir?
10. Favori film serin aşağıdakilerden hangisi?
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Ash Ketchum
Peter Pan
Fred Jones
Aladdin
Sailor Moon
Daphne Blake
Kim Possible
Velma Dinkle
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