Sen Aşko Bir Kız mısın?

Sen aşka çok da kolay inanan biri değilsin. Kalbini kolay kolay kaptırmıyorsun ve genelde duygulardan önce mantığını konuşturuyorsun. Aşko değil, daha çok “rahat ve kontrollü bir kız”sın. Aşk senin için biraz belirsizlik, biraz da tehlike barındırıyor. Bu mesafeli duruşun bazen seni duygulardan uzaklaştırsa da aslında seni koruyan bir kalkan işlevi görüyor. Zarar görmemek adına temkinli olman gayet doğal ama bazen de bu yüzden bazı güzel hisleri ıskalıyor olabilirsin. Eğer doğru insanı bulduğunda kalbini biraz açmayı başarırsan, senin için de aşk güzel bir deneyime dönüşebilir. Önemli olan hislerine güvenmeyi öğrenmen. İçinde bastırdığın o küçük romantik seni arada bir serbest bırak!