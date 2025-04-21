Sen Aşko Bir Kız mısın?
Aşko kızlar, hayatın pembe gözlüklerle görüldüğü, kalp emojileriyle süslendiği, her duyguya bolca anlam yüklendiği bir dünyada yaşar. Peki sen de o dünyaya ait misin? Yoksa kalbin biraz daha mantıkla mı çalışıyor? Bu testte sorulara vereceğin içten cevaplarla senin ne kadar “aşko” olduğunu analiz ediyoruz. Şimdi dürüst ol, iç sesini dinle ve başla!
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1. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
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2. Birine aşık olduğunda ilk yaptığın şey nedir?
3. Sevgiline ne sıklıkla mesaj atarsın?
4. Sevgilinle buluşamıyorsan ne hissedersin?
5. Aşk filmleri hakkında ne düşünüyorsun?
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6. “Sonsuza kadar” lafı senin için ne ifade ediyor?
7. Kalp kırıklığı yaşadığında ne yaparsın?
8. “Aşık olmak bağımlılıktır” fikrine katılır mısın?
9. Sosyal medyada aşkını paylaşır mısın?
10. Seni bir mesajla heyecanlandıran ne olur?
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Aşko’nun Tanımı Sensin!
Romantik ama Dengeli
Duygulara Temkinli Yaklaşan
Kalbin Soğuklar Ülkesi
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