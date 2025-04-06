Senin Aşk Tarzın Hangi Efsanevi Film Karakterine Benziyor?
Senin Aşk Tarzın Hangi Efsanevi Film Karakterine Benziyor?
Aşk, bazen tutkulu bir macera, bazen de duygusal bir dram! Peki, senin aşk hayatın hangi film karakterinin hikayesine benziyor? Belki romantik bir kahraman, belki de gizemli bir aşık... Bu test, ilişkilerdeki tutumunu analiz edecek ve seni en çok yansıtan film karakterini ortaya çıkaracak!
Kendi aşk hikayenin başrol oyuncusunu öğrenmeye hazır mısın? Haydi, sorulara geçelim!
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1. Aşık olduğunda nasıl davranırsın?
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2. İdeal romantik buluşma sence nasıl olmalı?
3. İlişkilerde en büyük korkun ne?
4. Aşık olduğunda nasıl mesajlar atarsın?
5. Aşkı bir kelimeyle tanımlasan…
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6. Kırıldığında ne yaparsın?
7. Partnerinin hangi özelliği senin için vazgeçilmezdir?
8. Aşk hayatındaki en büyük hatan ne olabilir?
9. Aşkı bir film türü olarak düşünsek, seninki hangi tür olurdu?
10. Ayrılık sonrası ne yaparsın?
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Jack Dawson (Titanic)
Mr. Darcy (Aşk ve Gurur)
Patrick Verona (10 Things I Hate About You)
Selina Kyle (Batman: The Dark Knight Rises)
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