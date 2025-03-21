Eski Sevgilinle Tekrar Bir Araya Gelme Şansın Ne Düzeyde?

İçinde barışmakla ilgili bir istek olsa da, duygusal olarak hazır değilsin. Eski ilişkini yeniden denemek seni tedirgin ediyor ve geçmişte yaşadığınız kırgınlıklar hala hafızanda. Ancak, bir zamanlar çok sevdiğin bir insanla tekrar bağ kurma düşüncesi, içsel bir çekim yaratabiliyor. Yine de şu an kendi yolunda ilerlemeye odaklanman gerektiğini hissediyorsun. Bu sebeple, barışma ihtimalin var ama geçmişteki yaraların tam olarak iyileşmesi ve duygusal olarak olgunlaşmanız gerekebilir.