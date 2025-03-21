Eski Sevgilinle Tekrar Bir Araya Gelme Şansın Ne Düzeyde?
Eski Sevgilinle Tekrar Bir Araya Gelme Şansın Ne Düzeyde?
Herkesin hayatında bir dönemi değiştiren eski bir sevgili vardır. Birçok kişi eski sevgilisiyle yeniden barışmak ister, ama bazen bu isteğin ne kadar gerçekçi olduğunu bilemeyiz. Herkesin eski ilişkisine yaklaşımı farklıdır; bazıları yeniden bir araya gelmeyi hayal eder, bazıları ise geçmişi geçmişte bırakmayı tercih eder. Peki, sen eski sevgilinle gerçekten barışabilir misin? Barışma ihtimalin ne kadar yüksek? Gel, senin için hazırladığımız bu testi çözerek eski ilişkinin yeniden başlayıp başlamayacağına dair ipuçları edinelim!
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1. Eski sevgilinle ne kadar süreli bir ilişkiniz oldu?
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2. Eski sevgilinle ayrıldıktan sonra ne kadar süre geçti?
3. Ayrılığınızın ardından iletişim kurmaya devam ettiniz mi?
4. Eski sevgilinle ilişkinin sona ermesinin ardından, hangi duyguları daha çok hissettin?
5. Eski sevgilinle aranızda hala sevgi kaldığını düşünüyor musun?
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6. Eski sevgilinle barışmanızı sağlayacak olan şey nedir?
7. Eski sevgilinle ortak arkadaşlarınız var mı?
8. Eski sevgilinle ilişkinizde yaşadığınız en büyük sorun neydi?
9. Eski sevgilinle tekrar bir araya gelmeyi gerçekten ister misin?
10. Eski sevgilinle karşılaştığınızda nasıl bir tepki verirsin?
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Yüksek Barışma İhtimali
Ortada Kararsızlık Var
Barışmak İstemiyorsun, Ama İhtimal Var
Barışma İhtimali Çok Düşük
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