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Nasıl Biriyle Evlenmemelisin? Büyük Hataları Yapmadan Önce Bu Testi Çöz!

Nasıl Biriyle Evlenmemelisin? Büyük Hataları Yapmadan Önce Bu Testi Çöz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 11:01

Evlilik, hayatının en önemli kararlarından biri. Doğru kişiyle olduğunda huzurun, yanlış kişiyle olduğunda ise stresin hiç bitmez. Peki, senin için kesinlikle uzak durman gereken kişi tipi kim? Seni en çok zorlayacak, ilişkini yıpratacak ve mutlu olmanı engelleyecek biri var mı?

Hazırsan, başlayalım!

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1. İlişkilerde en çok hangi özellik senin için önemli?

2. Partnerinin sosyal çevresiyle ilişkisi nasıl olmalı?

3. Partnerinle bir tartışma yaşadığında nasıl davranmasını istersin?

4. Birlikte zaman geçirmek senin için ne ifade ediyor?

5. Partnerinle aranızda bir problem çıktığında onun nasıl davranmasını isterdin?

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6. Partnerin, seninle ilgili hangi davranışı kesinlikle yapmamalı?

7. Hayalindeki eş nasıl biri olmalı?

8. Partnerinin geçmişine nasıl bakarsın?

9. Partnerinin iş hayatındaki tavrı nasıl olmalı?

10. Kendi hayatında nasıl bir düzen istiyorsun?

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Duygusal Olmayan ve Soğuk Biri

Sen sevgi dolu, duygularıyla hareket eden ve ilişkilerinde sıcaklık arayan birisin. Karşındaki insanın ilgisini, sevgisini ve bağlılığını hissetmek senin için çok önemli. Ancak duygularını kolay ifade edemeyen, mesafeli ve soğuk biriyle birlikte olmak senin için büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Evlilikte en çok aradığın şey samimiyet ve paylaşımdır. Karşındaki kişi sevgisini göstermekte zorlanıyorsa, bir süre sonra kendini yalnız ve değersiz hissedebilirsin. 'Acaba beni seviyor mu?''Neden duygularını açıkça paylaşmıyor?' gibi sorular zihnini kurcalamaya başlayabilir ve bu, ilişkinin sağlam kalmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden senin için en yanlış eş tipi, duygularını bastıran, ilgisiz ve mesafeli biri! Sen, sevildiğini hissetmek isteyen ve karşılıklı bağ kurmaya önem veren birisin. Mutlu bir evlilik için, sevgisini göstermekten çekinmeyen biriyle olmalısın!

Aşırı Kıskanç ve Kontrolcü Biri

Sen özgürlüğüne düşkün, kendine ait bir alanı ve hayatı olmasını isteyen birisin. Kendi kararlarını vermekten, bireyselliğini korumaktan hoşlanıyorsun. Ancak aşırı kıskanç, sürekli kontrol eden ve sana alan tanımayan biriyle evlenmek tam bir kâbus olabilir! Evlilikte güven senin için çok önemli. Karşındaki insan sana güvenmiyorsa, sürekli sorular soruyor, kimlerle görüştüğünü takip ediyor ve her anını denetlemeye çalışıyorsa, bu ilişki seni ciddi anlamda yıpratır. 'Nerede olduğumu neden açıklamak zorundayım?''Her hareketimi neden kontrol ediyor?' gibi sorular kafanı meşgul edebilir ve bir noktadan sonra kendini kapana kısılmış hissedebilirsin. Senin için en yanlış eş tipi, hayatını tamamen kontrol etmeye çalışan, kıskançlık krizlerine giren ve sana nefes aldırmayan biri! Unutma, sağlıklı bir evlilik karşılıklı güven ve saygıya dayanır. Kendine ve sınırlarına saygı duyan biriyle daha mutlu olursun!

Sorumluluk Almayan ve Olgunlaşmamış Biri

Sen hayatında belli bir düzeni seven, sorumluluklarını bilen ve geleceğe dair planlar yapan bir insansın. Ancak bazı insanlar büyümek istemez, sürekli kaçış yolları arar ve sorumluluk almaktan kaçar. İşte bu tip biri, senin için en yanlış eş adayı olabilir! Evlilik, birlikte yük taşımak ve zor zamanlarda birbirine destek olmak demektir. Eğer karşındaki kişi sürekli bahaneler üretiyor, ciddiyetten kaçıyor ve en basit meselelerde bile çözüm üretmek yerine sorunları erteliyorsa, bir süre sonra bu durum seni çok yorar. 'Her şeyi ben mi düşüneceğim?''Neden hep kaçıyor?' gibi düşünceler aklını kemirmeye başlayabilir. Senin için en yanlış eş tipi, sorumluluk almayı reddeden, olgunlaşmamış ve hep başkalarından bir şeyler bekleyen biri! Sen, hayata karşı güçlü duruşu olan ve seninle birlikte sorumluluk alabilecek bir partnerle daha mutlu olursun.

Sürekli Eleştiren ve Memnun Olmayan Biri

Sen, takdir edilmek ve destek görmek isteyen, sevdiği kişi tarafından motive edilmekten hoşlanan birisin. Ancak sürekli her şeyden şikayet eden, hiçbir şeyden memnun olmayan ve seni devamlı eleştiren biriyle evlenmek tam bir felaket olabilir! Eğer karşındaki kişi seni olduğun gibi kabul etmek yerine her fırsatta eleştiriyorsa, zamanla kendine olan güvenini kaybedebilirsin. 'Neden böyle giyindin?''Şunu yanlış yaptın.''Böyle olsan daha iyi olurdu.' gibi cümleler seni bir süre sonra mutsuz etmeye başlar. Evlilik, birbirini tamamlamak ve desteklemek üzerine kurulur. Ancak senin değerini bilmeyen ve seni sürekli eksik hissettiren biri, ilişkini zehirleyebilir. Senin için en yanlış eş tipi, seni devamlı eleştiren, hiçbir şeyden memnun olmayan ve destek vermek yerine eksiklerini ön plana çıkaran biri! Sen, değer gördüğün, desteklendiğin ve kendin gibi olabildiğin bir ilişkiyi hak ediyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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