Nasıl Biriyle Evlenmemelisin? Büyük Hataları Yapmadan Önce Bu Testi Çöz!

Sen, takdir edilmek ve destek görmek isteyen, sevdiği kişi tarafından motive edilmekten hoşlanan birisin. Ancak sürekli her şeyden şikayet eden, hiçbir şeyden memnun olmayan ve seni devamlı eleştiren biriyle evlenmek tam bir felaket olabilir! Eğer karşındaki kişi seni olduğun gibi kabul etmek yerine her fırsatta eleştiriyorsa, zamanla kendine olan güvenini kaybedebilirsin. 'Neden böyle giyindin?', 'Şunu yanlış yaptın.', 'Böyle olsan daha iyi olurdu.' gibi cümleler seni bir süre sonra mutsuz etmeye başlar. Evlilik, birbirini tamamlamak ve desteklemek üzerine kurulur. Ancak senin değerini bilmeyen ve seni sürekli eksik hissettiren biri, ilişkini zehirleyebilir. Senin için en yanlış eş tipi, seni devamlı eleştiren, hiçbir şeyden memnun olmayan ve destek vermek yerine eksiklerini ön plana çıkaran biri! Sen, değer gördüğün, desteklendiğin ve kendin gibi olabildiğin bir ilişkiyi hak ediyorsun.