Nasıl Biriyle Evlenmemelisin? Büyük Hataları Yapmadan Önce Bu Testi Çöz!
Nasıl Biriyle Evlenmemelisin? Büyük Hataları Yapmadan Önce Bu Testi Çöz!
Evlilik, hayatının en önemli kararlarından biri. Doğru kişiyle olduğunda huzurun, yanlış kişiyle olduğunda ise stresin hiç bitmez. Peki, senin için kesinlikle uzak durman gereken kişi tipi kim? Seni en çok zorlayacak, ilişkini yıpratacak ve mutlu olmanı engelleyecek biri var mı?
Hazırsan, başlayalım!
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1. İlişkilerde en çok hangi özellik senin için önemli?
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2. Partnerinin sosyal çevresiyle ilişkisi nasıl olmalı?
3. Partnerinle bir tartışma yaşadığında nasıl davranmasını istersin?
4. Birlikte zaman geçirmek senin için ne ifade ediyor?
5. Partnerinle aranızda bir problem çıktığında onun nasıl davranmasını isterdin?
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6. Partnerin, seninle ilgili hangi davranışı kesinlikle yapmamalı?
7. Hayalindeki eş nasıl biri olmalı?
8. Partnerinin geçmişine nasıl bakarsın?
9. Partnerinin iş hayatındaki tavrı nasıl olmalı?
10. Kendi hayatında nasıl bir düzen istiyorsun?
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Duygusal Olmayan ve Soğuk Biri
Aşırı Kıskanç ve Kontrolcü Biri
Sorumluluk Almayan ve Olgunlaşmamış Biri
Sürekli Eleştiren ve Memnun Olmayan Biri
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