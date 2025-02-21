Hangi Game of Thrones Karakteriyle Sevgili Olmalısın?
Hangi Game of Thrones Karakteriyle Sevgili Olmalısın?
Westeros’ta aşk zor iş! İhanetler, savaşlar, taht oyunları derken romantizm ikinci planda kalıyor gibi görünebilir ama doğru kişiyle tanışırsan bu karmaşanın içinde bile mükemmel bir aşk yaşayabilirsin! Peki, senin gönlünü çalacak karakter kim? Cesur bir savaşçı mı, zeki bir stratejist mi, yoksa gizemli ve tutkulu biri mi?
Bu testle, Game of Thrones evreninde hangi karakter senin mükemmel sevgilin olurdu, öğrenebilirsin! 💘
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Bir sevgilide en çok hangi özelliği ararsın?
3. Aşk senin için ne ifade ediyor?
4. En büyük korkun ne?
5. Savaşta nasıl bir rol üstlenirdin?
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6. Bir gün Westeros’ta yaşama şansın olsaydı, nerede yaşamak isterdin?
7. Sevgilin sana nasıl hissettirmeli?
8. Birinin sana ihanet ettiğini öğrensen ne yaparsın?
9. Bir sevgilin olursa ilişkiniz nasıl olur?
10. Westeros’ta bir sloganın olsaydı ne olurdu?
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Jon Snow
Tyrion Lannister
Daenerys Targaryen
Arya Stark
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