Senin sevgilin Tyrion Lannister gibi biri olurdu! Zeki, esprili ve seni her zaman düşünceleriyle büyüleyen biri… O, zekasını ve stratejik düşünme yeteneğini her zaman kullanır ama aynı zamanda eğlenmeyi de ihmal etmez. Tyrion ile olan ilişkiniz sürekli beyin fırtınası ve ilginç sohbetlerle dolu olurdu. Onun hayata bakış açısı ve zekası seni her zaman etkilerdi. Üstelik o, sıradan romantiklerden farklıdır. Seni etkilemek için klişelerden kaçınır, küçük ama anlamlı jestlerle sevgisini gösterirdi. Ancak unutmamalısın ki, Tyrion’un hayatı kolay değil. Ailesinin baskısı, geçmişindeki acılar ve politik oyunlar bazen ilişkinizi zora sokabilir. Ama eğer onunla olmayı seçersen, yanında her zaman heyecan dolu bir macera yaşayacağını bilmelisin!