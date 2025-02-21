Hangi Game of Thrones Karakteriyle Sevgili Olmalısın?

Westeros’ta aşk zor iş! İhanetler, savaşlar, taht oyunları derken romantizm ikinci planda kalıyor gibi görünebilir ama doğru kişiyle tanışırsan bu karmaşanın içinde bile mükemmel bir aşk yaşayabilirsin! Peki, senin gönlünü çalacak karakter kim? Cesur bir savaşçı mı, zeki bir stratejist mi, yoksa gizemli ve tutkulu biri mi?

Bu testle, Game of Thrones evreninde hangi karakter senin mükemmel sevgilin olurdu, öğrenebilirsin! 💘