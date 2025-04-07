Kendi İşini Kurmadan Zengin Olabilir misin? Kazancı Doğru Yönetmenin Sırları

Finansal başarı için bir hedef şarttır ama bu hedefe ulaşmak için temel bir gelir kaynağının olması gerekir. Bu senin ana maaşın veya varsa diğer kaynakların olabilir. Önemli olan, bu kaynağı öncelikle temel giderlere ayırman ve finansal disiplin sağlamak için gereken alanı kendine sağlamandır. Çünkü aylık ödemeleri aradan çıkardıktan sonra para kazanmaya daha iyi odaklanabilirsin.