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ŞOK'ta Seçili Ürünlerde Ne Alırsan 75 TL Günleri! 9 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'ta Seçili Ürünlerde Ne Alırsan 75 TL Günleri! 9 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 13:57

ŞOK 9 Nisan ile 16 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 Nisan ile 16 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bebek Ranforce Nevresim Seti 279 TL,

Bebek Ranforce Nevresim Seti 279 TL,

  • Bebek Ranforce Yastık Kılıfı 75 TL, 

  • Bebek Yastığı 59,95 TL, 

  • Bebek Penye Lastikli Çarşaf 100 TL, 

  • Anne Yanı Bebek Yatağı 249 TL, 

  • ESEM Kız/Erkek Çocuk Işıklı Terlik 299 TL,

  • ESEM Kız/Erkek Çocuk Aksesuarlı Terlik 249 TL,

  • Keçe Organizer 64,95 TL, Askılı Organizer 50 TL, Lisanslı Kız/Erkek Çocuk Çorap 25 TL, 

  • 2'li Bebek Çorabı 25 TL, 

  • 3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti 599 TL, 

  • Taşıma Kutulu Mama Kaşığı 89,95 TL, 

  • 3'lü Uzun Saplı Besleme Kaşığı 79,95 TL, 

  • Kapaklı Mama Tabağı 99,95 TL,

  • Mama Tabağı Silikon Vakumlu 129 TL,

  • Hacıyatmaz Mama Kaşığı 69,95 TL

Günün fırsatları burada

Mama Sandalyesi 449 TL,

Mama Sandalyesi 449 TL,

  • Kurmalı Dinozor Bebek /Sevimli Tırtıl 100 TL,

  • Melisa Tren Seti 149 TL, 

  • Mini Sürpriz Yumurta 25 TL, 

  • Oyuncak Köpek 299 TL, 

  • Oyuncak Fil 199 TL, 

  • Dollyland Minkie Bebek Dostum 299 TL, 

  • Renkli Bebekler 39,95 TL, 

  • Elektro Gitar 129 TL,

  • Sevimli Çıngıraklar 75 TL,

  • El Pervanesi Sevimli Hayvanlar 29,95 TL, 

  • Ahşap Yapboz 119 TL, 

  • Fisher-Price Bebek Puzzle 75 TL, 

  • 4'lü Fisher-Price Oyun Hamuru 75 TL, 

  • Fisher-Price Geveze Telefon 499 TL, 

  • Fisher-Price Hayvan Dostlar Keşif Serisi 349 TL,

  • Folyo Balon 75 TL, 

  • Sevimli Eğitici Tırtıl 50 TL,

  • Rakamlı Yer Karosu 199 TL

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

👇🏻

👇🏻

25 TL üstü alışverişlerde geçerli:

  • 400 gram Güneşoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 115 TL,

  • 400 gram Superfresh Kayseri Mantı 55 TL, 

  • 100 gram Nescafe Gold Cam 139 TL, 

  • 900 ml Uni Baby Bebek Şampuanı 95 TL ,

  • 2 litre Bingo Sıvı Bakım Deterjanı 99 TL

Ne alırsan 75 TL ürünleri

Ne alırsan 75 TL ürünleri

Günün fırsatları burada

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Beyaz eşya ve elektronik

Beyaz eşya ve elektronik

Haftanın win ürünleri

Haftanın win ürünleri

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değirmencikızı
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