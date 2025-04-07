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İhtiyaçların En Favorileri: Ev Yaşam Ürünlerinde En Sevilenler

etiket İhtiyaçların En Favorileri: Ev Yaşam Ürünlerinde En Sevilenler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 13:15

Ev yaşamınızı renklendirecek ve konforunuza konfor katacak en sevilen ev ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan Tefal Titanyum ızgaralar, yatak odanızda şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan çift kişilik nevresim takımları ve daha pek çok ev ihtiyacınızı bu derlememizde bulabilirsiniz. 

Bu içerik 07.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Staub Chistera Sote Tenceresi 26 cm Kiraz Çiçeği

Staub Chistera Sote Tenceresi 26 cm Kiraz Çiçeği

Dayanıklı dökme demir gövdesi, ısıyı eşit şekilde dağıtarak yemeklerinizi mükemmel pişiriyor. Modern emaye kaplamasıyla hem uzun ömürlü kullanım sunuyor hem de temizlik kolaylığı sağlıyor.

Staub Chistera Sote Tenceresi

SONGMICS Ayarlanabilir ve Katlanabilir Gölgelikli Şezlong

SONGMICS Ayarlanabilir ve Katlanabilir Gölgelikli Şezlong

Bu şezlong sayesinde bahçeniz, balkonunuz ya da terasınız adeta bir tatil köşesine dönüşüyor. Nefes alan suni elyaf dokuması, sıcak havalarda bile serin kalmanızı sağlarken, 5 kademeli ayarlanabilir sırtlığıyla keyfinizi tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

SONGMICS Ayarlanabilir ve Katlanabilir Gölgelikli Şezlong

Vigo Wood Katlanır Ayaklı Ayarlanabilir Laptop Sehpası

Vigo Wood Katlanır Ayaklı Ayarlanabilir Laptop Sehpası

Bu şık ve işlevsel laptop sehpası, size hem konfor hem de düzen sunuyor. Ayarlanabilir yüzeyi sayesinde bilgisayarınızı en rahat pozisyonda kullanabilir, telefon bölmesiyle cihazınızı hep elinizin altında tutabilirsiniz. Üstelik katlanabilir ayaklarıyla yer kaplamaz, işiniz bittiğinde kolayca kaldırabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Çok kullanışlı ve kaliteli. Fiyatı da böyle bir ürün için gayet iyi. Çok beğendim tavsiye ederim.

Vigo Wood Katlanır Ayaklı Ayarlanabilir Laptop Sehpası

Tefal Titanyum Ingenio Mix 1x Yuvarlak I?ndüksiyon Tabanlı Izgara Tava

Tefal Titanyum Ingenio Mix 1x Yuvarlak I?ndüksiyon Tabanlı Izgara Tava

Mutfakta pratiklik ve şıklığı bir arada arayanların favorisi olacak bu tava, indüksiyon tabanlı yapısıyla her ocakta uyumlu bir performans sunuyor.

Ingenio serisinin en büyük artısı mı? Kulpsuz tasarımı sayesinde hem dolapta hem de çekmecede neredeyse hiç yer kaplamıyor.

Tefal Titanyum Tabanlı Izgara Tava

KARACA Biogranit Sare 13 Parça Tencere Seti

KARACA Biogranit Sare 13 Parça Tencere Seti

Mutfağınızı baştan aşağı yenilemek istiyorsanız, bu set tam aradığınız şey olabilir! Hem şık hem de dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Biogranit Sare set, yemek yapmayı keyfe dönüştürüyor.

Kullanıcı yorumu;

Çok memnun kaldık. Fiyat olarak diğer sitelerden daha uygun ve ürün de gayet kaliteli.

KARACA Biogranit Sare 13 Parça Tencere Seti

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Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco Klimalı Yastık

Her gece deliksiz bir uyku çekmenin sırrı aslında sandığınızdan daha basit: doğru yastık seçimi! 

Uyku boyunca boynunuzu destekleyen, vücut yapınıza uygun bir yastık hem dinlenme kalitenizi artırır hem de sabahları daha zinde uyanmanızı sağlar.

Madame Coco Klimalı Yastık

Electight 6 Adet Hareket Sensörlü Gece lambası

Electight 6 Adet Hareket Sensörlü Gece lambası

Gece karanlığında odada dolaşırken ışığı açıp herkesi uyandırmak istemeyenlerdenseniz, bu set tam size göre! 6 adet sıcak sarı renkte, göz yormayan ve huzurlu bir aydınlatma sağlayan gece lambasıyla karanlık köşelere veda edebilirsiniz.

Electight 6 Adet Hareket Sensörlü Gece lambası

Mürdüm Home Pesco Çift Kişilik Nevresim Takımı

Mürdüm Home Pesco Çift Kişilik Nevresim Takımı

Özel pamuk liflerinden üretilen bu nevresim seti, 220 iplik sayısıyla yumuşaklığı ve nefes alabilirliğiyle öne çıkıyor. Renk dayanıklılığı ve ten dostu yapısıyla uyku keyfinizi katlayacak.

Mürdüm Home Pesco Çift Kişilik Nevresim Takımı

LEEGOHI Boston Kokteyl Çalkalayıcı Seti

LEEGOHI Boston Kokteyl Çalkalayıcı Seti

Paslanmaz çelikten üretilmiş bu 8 parçalık set, hem zarif tasarımıyla göz dolduruyor hem de günlük kullanıma uygun. Kolayca paslanan setlerin aksine uzun ömürlü; evde kokteyl keyfini profesyonel şıklıkla yaşamanız için birebir! 

LEEGOHI Boston Kokteyl Çalkalayıcı Seti

Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop

Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop

Doldurulabilir haznesiyle kova kullanmaya gerek kalmadan hızlı ve derinlemesine temizlik sağlar. 180 derece dönebilme özelliği ve mikrofiber pedi, geleneksel ürünlere göre iki kat daha fazla alan temizler. Zemin temizliğinde maksimum verimlilik ve pratik kullanım için ideal!

Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop

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Victorinox Soyma Bıçağı Seti, 3 Parça Kırmızı

Victorinox Soyma Bıçağı Seti, 3 Parça Kırmızı

Ergonomik polipropilen sapları ve yüksek karbonlu paslanmaz çelik bıçaklarıyla bu set, sebze ve meyve soyma işlerinizi hızla ve hassasiyetle yapmanıza yardımcı olur. Bıçaklar, kabuğu çok yakın keserek doğal vitaminleri korur, mutfakta sizi daha verimli hale getirir.

Kullanıcı yorumu;

Boyutları küçük ama inanılmaz keskinler. Kullanırken dikkat edin. Domatesin kabuğunu incecik soyabilirsiniz.

Victorinox Soyma Bıçağı Seti

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş bu düdüklü tencere, yemeklerinizi hızlı ve enerjiden tasarruf ederek pişirmenizi sağlıyor. 6,0L kapasitesiyle büyük aile yemekleri için ideal! 

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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