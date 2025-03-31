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Sıcaklar Yaklaşıyor! İçeceğini Buz Gibi İçebilmek İsteyenler İçin Çok Satan Stanley Termos Modelleri

etiket Sıcaklar Yaklaşıyor! İçeceğini Buz Gibi İçebilmek İsteyenler İçin Çok Satan Stanley Termos Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 15:33

Yazın sıcak hava dalgaları kapımıza dayanırken, buz gibi içeceklerinizi tüketebilmeniz için ideal çözüm Stanley termos modelleri olacak. Piyasadaki en çok tercih edilen bu ürünleri sizler için bir araya getirdik. . Bu eşsiz ürünlerin detaylı incelemesine gelin beraber bakalım.👇

Bu içerik 31.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Dayanıklı 18/8 paslanmaz çelik yapısı sayesinde en zorlu koşullarda bile maksimum performans sunuyor!❄️ Sızdırmaz tasarımıyla arabada, işte, kampta ya da doğada güvenle kullanabilirsiniz. Uzun süre sıcak ve soğuk tutma özelliğiyle içeceğiniz her zaman ideal sıcaklıkta kalır. Ayrıca yalıtımlı kapağı bardak olarak da kullanabilirsiniz. 

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

STANLEY THE ICE FLOW FLİP PİPETLİ 0.89 LİTRE TERMOS

STANLEY THE ICE FLOW FLİP PİPETLİ 0.89 LİTRE TERMOS

18/8 paslanmaz çelikten üretilen, BPA’sız ve çift duvar vakumlu yalıtımı sayesinde içeceklerinizi uzun süre soğuk tutar. Sızdırmaz çevir-aç pipeti ve taşıma kolaylığı sağlayan tutacağı ile her an kullanıma hazır. Araba ve bisiklet bardaklıklarına uyumlu tasarımıyla hareket halindeyken bile rahatlıkla tercih edebilirsiniz!

STANLEY THE ICE FLOW FLİP PİPETLİ 0.89 LİTRE TERMOS

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Yeşil

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Yeşil

Üç aşamalı çevrilebilir kapağı sayesinde pipetli ya da pipetsiz kullanım imkanı sunarken, kilitli konum özelliğiyle sıvı sıçramasını önler. Büyük hacmi ve dayanıklı yapısıyla hem günlük hayatta hem de outdoor maceralarınızda mükemmel bir eşlikçi! 

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Yeşil

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41

Çocukların öğünlerini sıcak veya soğuk tutmak için mükemmel bir seçenek! Kompakt tasarımıyla çantalarda kolayca taşınabilir, ancak sevilen tavuk şehriye çorbası ya da makarna ve peynir gibi favori yiyecekler için yeterince geniş.

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

Çift duvar vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk muhafaza eder. Tek elle açılabilen Quick Flip kapağı, hızlı ve kolay kullanım sunarken, sızdırmaz yapısıyla çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz. Günlük kullanım, seyahat ve ofis için mükemmel bir seçenek! 

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

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Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50 lt

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50 lt

17 oz kapasitesiyle okulda, parkta veya evde içeceklerini ideal sıcaklıkta tutar. Sızdırmaz FlowSteady™ kapağı, akış kontrolü sağlayarak güvenli ve rahat bir içim sunar. Macera dolu günler için mükemmel bir eşlikçi!

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50 lt

Stanley Aerolight Transit Termos Bardak, 0.35 lt

Stanley Aerolight Transit Termos Bardak, 0.35 lt

Transit Termos Bardak, hafif ama dayanıklı tasarımıyla gün boyu yanınızda! Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutarken, kompakt boyutu çantanızda rahatça taşınmasını sağlar.

Stanley Aerolight Transit Termos Bardak, 0.35 lt

Stanley Aerolight Transit Termos Bardak, 0.35 lt

Stanley Aerolight Transit Termos Bardak, 0.35 lt

Paslanmaz çelik vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutar. Kompakt ve ergonomik tasarımıyla çantanızda kolayca taşınabilir, ofiste, seyahatte veya yürüyüşlerde mükemmel bir eşlikçi. 

Stanley Aerolight Transit Termos Bardak, 0.35 lt

STANLEY Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu, 0.53 Litre, Paslanmaz Çelik

STANLEY Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu, 0.53 Litre, Paslanmaz Çelik

Stanley Adventure Vakumlu Yemek Termosu, dayanıklı paslanmaz çelik yapısı ve çift duvar vakum yalıtımı sayesinde yemeklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutar! Sızdırmaz kapağı, aynı zamanda kase olarak kullanılabilir ve çantanızda güvenle taşımanıza olanak tanır. 

STANLEY Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu

STANLEY THE AEROLİGHT ICE FLOW SOĞUK TERMOS 0.60 LİTRE

STANLEY THE AEROLİGHT ICE FLOW SOĞUK TERMOS 0.60 LİTRE

Çift duvar vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi saatlerce ferahlatıcı bir şekilde muhafaza eder. Sızdırmaz pipetli kapağı ve ergonomik tutacağı ile hareket halindeyken pratik kullanım sunar. Spor, seyahat ve günlük kullanım için mükemmel bir tercih! 

STANLEY THE AEROLİGHT ICE FLOW SOĞUK TERMOS 0.60 LİTRE

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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