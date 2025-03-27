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Bayram Tatili ve Ara Tatilde Çocukların Vakit Geçirmesi İçin Alabileceğiniz 10 Ürün

etiket Bayram Tatili ve Ara Tatilde Çocukların Vakit Geçirmesi İçin Alabileceğiniz 10 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 13:17

Bayram tatili ve ara tatil dönemlerinde çocuklarınızın zamanını etkin ve eğlenceli bir şekilde geçirebilmeleri için sizlere önerilerde bulunacağız. İşte çocuklarınızın tatil dönemlerini daha verimli ve keyifli hale getirebilecek 10 ürün önerimiz.

Bu içerik 27.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Zet Zeka Renkli Bardakları Zeka ve Akıl Oyunu 3+

Zet Zeka Renkli Bardakları Zeka ve Akıl Oyunu 3+

3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan bu eğlenceli dikkat oyunu, renkleri öğrenmeye, el-göz koordinasyonunu geliştirmeye ve hızlı düşünme becerilerini artırmaya yardımcı olur. Karttaki deseni doğru sırayla diz, hızlı ol ve oyunu kazan! 

Bu bayram çocukların favorisi olacak!

Zet Zeka Renkli Bardakları Zeka ve Akıl Oyunu 3+

Tekerlekler İş Başında – Çalışkan Çiftlik Araçlarım

Tekerlekler İş Başında – Çalışkan Çiftlik Araçlarım

Traktör, römork, biçerdöver, saman balyası makinesi, süt kamyonu ve daha fazlası bu kitaplarda! Minik ellerin keşfetmesi için eğlenceli ve öğretici içerikler sunan bu kitap, çocukların hayal gücünü geliştirirken onları çiftlik hayatıyla tanıştırıyor. 

Tekerlekler İş Başında – Çalışkan Çiftlik Araçlarım

Çocuk Akademi Yaz Sil Serisi Zeka Oyunları

Çocuk Akademi Yaz Sil Serisi Zeka Oyunları

Miniklerin zihinsel gelişimini destekleyen Zeka Oyunları Kitabı, 24 sayfa boyunca eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunuyor! Yaz-Sil kalemi sayesinde çocuklar etkinlikleri tekrar tekrar yapabilir, hatalarını düzelterek öğrenme sürecini keyifli hale getirebilir.

Çocuk Akademi Yaz Sil Serisi Zeka Oyunları

Deniz Altı - Boyama Kitabım

Deniz Altı - Boyama Kitabım

Çocuklar yaratıcılıklarını geliştirirken eğlenceli vakit geçirecek ve hayal güçlerini renklendirecek. Minik sanatçılar için harika bir aktivite!

Deniz Altı - Boyama Kitabım

Çünkü Onlar Biraz Maceracı

Çünkü Onlar Biraz Maceracı

Bu kitapta çocuklar ve yetişkinler bir araya geliyor, farklı konular keşfediyor ve bol bol eğleniyor! İki kitap bir arada, hem okuma hem de oyun zamanı için harika bir deneyim sunuyor.

Çünkü Onlar Biraz Maceracı

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Circle Toys İngilizce Öğreniyorum

Circle Toys İngilizce Öğreniyorum

Çocuklar için günlük hayatta en çok kullanılan 150 İngilizce kelimeyi eğlenceli ve etkili bir şekilde öğretir!  Görsellerle desteklenen bu harika kaynak, öğrenmeyi oyun haline getirerek çocukların sıkılmadan yeni kelimeler keşfetmesini sağlar. 

Bu bayram, minikler eğlenirken İngilizce öğrensin!

Circle Toys İngilizce Öğreniyorum

Ravensburger Puzzle 07813 Hayvanat Bahçesi

Ravensburger Puzzle 07813 Hayvanat Bahçesi

Ravensburger, çocukların yaşına uygun motifler, parça sayıları ve boyutlarla yüksek kaliteli bir puzzle deneyimi sunuyor.

Ravensburger Puzzle 07813 Hayvanat Bahçesi

Faber-Castell Boyama Seti ve Resim Defteri 25x35 cm

Faber-Castell Boyama Seti ve Resim Defteri 25x35 cm

Bu set, çocukların hayal gücünü renklendirmek için 12 renk suluboya, boya kalemi, pastel boya, keçeli kalem ve 30 yapraklı resim defteri içeriyor!

Eğlenceli, öğretici ve sanata ilk adım için harika bir set!

Faber-Castell Boyama Seti ve Resim Defteri 25x35 cm

Meyveler Sebzelere Karşı

Meyveler Sebzelere Karşı

Dostluk, iş birliği ve eğlenceli maceralarla dolu bu kitap, çocuklara değerli dersler sunarken hayal güçlerini geliştirecek.

Meyveler Sebzelere Karşı

Carioca 8003511431792 Oyun Hamuru

Carioca 8003511431792 Oyun Hamuru

Yumuşak dokusu ve canlı renkleriyle her yaştan çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor!

Carioca 8003511431792 Oyun Hamuru

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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