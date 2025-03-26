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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 14:10

26 Mart haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, saç bakımının favorisi morfose Mılk Therapy'den  başlayıp, kokusuna bayılacağınız Yves Saint Laurent Black Opium Parfüm'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 26.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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La Roche Posay Anthelios Dry Touch Gel-Cream SPF50+

La Roche Posay Anthelios Dry Touch Gel-Cream SPF50+

Hafif yapısı sayesinde ciltte beyaz iz bırakmadan hızla emilir ve gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Yağlı ve karma ciltler için ideal, güneş korumasında güvenilir bir tercih!

La Roche Posay Anthelios

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara

Kirpiklerinizi tek tek ayırarak dolgun, hacimli ve yelpaze etkili bir görünüm kazandıran Lash Sensational Maskara, yoğun siyah rengiyle bakışlarınıza derinlik katar. Özel tasarlanmış fırçası, en kısa kirpikleri bile kavrayarak maksimum hacim sağlar. 

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara

Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Vişne özü içeren özel formülü sayesinde cildinize anında pürüzsüz bir görünüm kazandıran Baby Skin Makyaj Bazı, gözenekleri görünmez hale getirirken ağırlık hissi bırakmaz. Hafif ve ipeksi yapısıyla makyajınızın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar.

Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

morfose Mılk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü 400 ml

morfose Mılk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü 400 ml

Süt proteini içeren özel formülüyle Morfose Milk Therapy Fön Sütü, saçlarınıza yoğun nem ve bakım sağlar. Çift fazlı yapısı sayesinde saçı ağırlaştırmadan kolay taranmasına yardımcı olur, elektriklenmeyi önler ve fön sonrası pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

morfose Mılk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü

The NewLab. Multi Peptide Serum

The NewLab. Multi Peptide Serum

İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya destek olur, cildi besleyerek pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Daha sıkı, nemli ve genç bir cilt için vazgeçilmez bakımınız olacak!

Kullanıcı yorumu;

Bu serum bir harika 5 şişe aldım ve almaya devam edeceğim. Sürdükten sonra sabah duru bir cilt ve çizgiler üzerindeki etkisi muazzam. Düşünmeden alın.

The NewLab. Multi Peptide Serum

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GOSH 12 Renkli Yağlı Göz Kalemi Seti

GOSH 12 Renkli Yağlı Göz Kalemi Seti

Makyajınızı bir üst seviyeye taşıyacak GOSH 12’li göz kalemi seti, yoğun pigmentleri ve suya dayanıklı formülüyle gün boyu kalıcılık sağlar. 

GOSH 12 Renkli Yağlı Göz Kalemi Seti

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Hafif yapılı ve kolay uygulanabilir sünger başlığı sayesinde ciltle mükemmel şekilde bütünleşen Instant Anti Age Eraser, mat ve yorgun ciltleri anında canlandırır. İnce çizgi ve koyu halkaları gizleyerek pürüzsüz, taze ve doğal bir görünüm sunar.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 30 Ml Kadın Parfüm

İlk sıkışta enerji veren kahve notaları, vanilyanın sıcak dokunuşu ve beyaz çiçeklerin zarif dengesiyle bağımlılık yaratan bir parfüm deneyimi sunuyor. 

Yves Saint Laurent Black Opium Kadın Parfüm

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

Esnek Tower fırçası sayesinde en kısa kirpikleri bile kökten uca yakalayarak göz alıcı uzunluk ve mükemmel hacim kazandıran Sky High Maskara, bambu özü içeren hafif formülüyle kirpikleri ağırlaştırmadan kaldırır.

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

The Ceel Tüy Azaltıcı ve Nemlendirici Süt Epilasyon

The Ceel Tüy Azaltıcı ve Nemlendirici Süt Epilasyon

Isırgan otu ve hyaluronik asit içeren özel formülüyle cildi derinlemesine nemlendirirken, düzenli kullanımda tüylerin azalmasına yardımcı olur. Epilasyon ve lazer sonrası hassas ciltleri yatıştırır, kızarıklık ve kuruluğu önleyerek pürüzsüz bir görünüm sunuyor. 

The Ceel Tüy Azaltıcı ve Nemlendirici Süt Epilasyon

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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