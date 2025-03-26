onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Güzellikleri Kadar İddialı Kombinleriyle de Dikkat Çeken Ünlü İsimlerden En İyi Giyinen Hangisi?

etiket Güzellikleri Kadar İddialı Kombinleriyle de Dikkat Çeken Ünlü İsimlerden En İyi Giyinen Hangisi?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 10:20

Ünlülerin modaya olan tutkusu ve stil yarışı herkesin malumu. Ancak bu rekabette kimin daha iddialı kombinlerle öne çıktığı merak konusu oluyor. Gelin bu iddialı kombinlere beraber bakıp karar verelim.👇✨

Bu içerik 25.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merve Boluğur, alışıldığı üzere yine siyahın asil ve gizemli tonlarına bürünmüş. Bu klasik ve asil görünümünü, karakteristik kırmızı rujuyla mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

Merve Boluğur, alışıldığı üzere yine siyahın asil ve gizemli tonlarına bürünmüş. Bu klasik ve asil görünümünü, karakteristik kırmızı rujuyla mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

Melike Şahin'in bu zarif elbisesini beğendiniz mi?

Melike Şahin'in bu zarif elbisesini beğendiniz mi?

Duygu Özaslan'ın seçtiği desenli ceket, bizleri adeta büyüledi. Üstelik bu ceketi altına tercih ettiği jean pantolon ile birleştirmesi ve pantolonunu uzun çizmelerinin içine sokması, ona kendine has bir stil kazandırmış.

Duygu Özaslan'ın seçtiği desenli ceket, bizleri adeta büyüledi. Üstelik bu ceketi altına tercih ettiği jean pantolon ile birleştirmesi ve pantolonunu uzun çizmelerinin içine sokması, ona kendine has bir stil kazandırmış.

Afra Saraçoğlu, zarif rugan deri pantolonunu, deri ceketi ve ikonik gözlükleri ile birleştirerek yine dikkat çekici bir kombin yaratmış.

Afra Saraçoğlu, zarif rugan deri pantolonunu, deri ceketi ve ikonik gözlükleri ile birleştirerek yine dikkat çekici bir kombin yaratmış.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'nin günlük kombinini nasıl buldunuz?

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'nin günlük kombinini nasıl buldunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazar Ergüçlü, rahat ve şık bir stil oluşturmak için mat ceketini ve aynı tarzdaki çizmelerini sade bir tişörtle birleştiriyor. Hazar Ergüçlü'nün bu tarzını beğendiniz mi?

Hazar Ergüçlü, rahat ve şık bir stil oluşturmak için mat ceketini ve aynı tarzdaki çizmelerini sade bir tişörtle birleştiriyor. Hazar Ergüçlü'nün bu tarzını beğendiniz mi?

Sibil Çetinkaya'nın stilini beğendiniz mi?

Sibil Çetinkaya'nın stilini beğendiniz mi?

Kare desenlerin zarafetini Hazal Subaşı'nın benzersiz stiliyle birleştiren bu takım kombini, göz alıcı bir görünüm sunuyor. Üst ve alt parçaların mükemmel uyumu, ona sofistike bir hava katarken, ikonik çantası da şıklığını tamamlıyor.

Kare desenlerin zarafetini Hazal Subaşı'nın benzersiz stiliyle birleştiren bu takım kombini, göz alıcı bir görünüm sunuyor. Üst ve alt parçaların mükemmel uyumu, ona sofistike bir hava katarken, ikonik çantası da şıklığını tamamlıyor.

Sıla Türkoğlu günlük kombiniyle karşımızda. Biz onun bu rahat tarzını çok beğendik. Peki ya siz?

Sıla Türkoğlu günlük kombiniyle karşımızda. Biz onun bu rahat tarzını çok beğendik. Peki ya siz?

Birce Akalay'ın tercih ettiği trençkot, mevsim geçişlerine mükemmel bir uyum sağlıyor.

Birce Akalay'ın tercih ettiği trençkot, mevsim geçişlerine mükemmel bir uyum sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büşra Pekin'in tarzını beğeniyor musunuz?

Büşra Pekin'in tarzını beğeniyor musunuz?

Damla Altun, süet kombinasyonuyla göz kamaştırıyor. Ceketi, ayakkabısı ve çantasının aynı kumaştan ve renkte oluşu, onun zarif ve şık stilini tamamlıyor.

Damla Altun, süet kombinasyonuyla göz kamaştırıyor. Ceketi, ayakkabısı ve çantasının aynı kumaştan ve renkte oluşu, onun zarif ve şık stilini tamamlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın