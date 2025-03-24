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Çok Seyahat Edenlerin “İyi ki Almışım” Diyeceği 10 Araç İçi Düzenleyici

etiket Çok Seyahat Edenlerin “İyi ki Almışım” Diyeceği 10 Araç İçi Düzenleyici

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 11:24

Birçoğumuz zamanımızın önemli bir kısmını otomobillerimizde geçiriyoruz. Ancak, eşyalarımızı nereye yerleştireceğimiz konusunda bazen kararsız kalabiliyoruz. İşte tam bu noktada, araç içi düzenleyiciler devreye giriyor. Seyahat etmeyi sevenlerin hayatını kolaylaştıracak ve 'Keşke daha önce alsaydım' dedirtecek 10 araç içi düzenleyiciyi sizler için bir araya getirdik.

Bu içerik 23.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Luti Concept Araç Bagaj Düzenleyici Çanta

Luti Concept Araç Bagaj Düzenleyici Çanta

Oto Bagaj Toparlama Çantası, bagajınızdaki karmaşayı ortadan kaldırarak eşyalarınızı düzenli ve ulaşılabilir hale getirir. Alt kısmındaki cırt cırtlı yapısı sayesinde bagajınıza sabitlenir, kayma ve devrilme derdi yaşatmaz. Leke tutmayan ve kolay temizlenen yapısıyla hem pratik hem de dayanıklı! 

Luti Concept Araç Bagaj Düzenleyici Çanta

BYENS Araba Koltuk Arkası Organizer Eşya Düzenleyici

BYENS Araba Koltuk Arkası Organizer Eşya Düzenleyici

Ön yolcu koltuğunun arkasına kolay ve pratik takılması sayesinde birçok malzemenin toplu ve düzenli olacağından sizi gereksiz kalabalıktan kurtaracaktır.

BYENS Araba Koltuk Arkası Organizer Eşya Düzenleyici

Ugreen Araç Koltuk Askısı Araç İçi Düzenleyici

Ugreen Araç Koltuk Askısı Araç İçi Düzenleyici

Market poşetlerinden laptop çantanıza kadar tüm eşyalarınızı arabada düzenli tutmanın pratik yolu! Ugreen Araç Koltuk Askısı sayesinde çantalarınızı koltuk arkasına asabilir, dökülme ve dağılma derdine veda edebilirsiniz. 

Ugreen Araç Koltuk Askısı Araç İçi Düzenleyici

Ankanorm Oto Aksesuar Araba Çöp Kutusu

Ankanorm Oto Aksesuar Araba Çöp Kutusu

Ankanorm Oto Çöp Kutusu her araca mükemmel uyum sağlar! Kompakt ve şık tasarımıyla aracınızın içini temiz ve düzenli tutarken, pratik kullanımı sayesinde çöp birikmesini önler. 

Kullanıcı yorumu;

Fiyat performans ürünü, kargo oldukça hızlı. Tavsiye ederim.

Ankanorm Oto Aksesuar Araba Çöp Kutusu

Baseus Easy Control Clamp Set Araç İçi Telefon Tutucu

Baseus Easy Control Clamp Set Araç İçi Telefon Tutucu

Araç içinde telefonunuzu nereye koyacağınızı düşünmeyin! Baseus Easy Control Clamp Set, telefonunuzu sabit tutarak kaybolmasını ve düşmesini önler.

Baseus Easy Control Clamp Set Araç İçi Telefon Tutucu

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Luti Concept Oto Bagaj Düzenleyici Toparlayıcı Araç Organizer

Luti Concept Oto Bagaj Düzenleyici Toparlayıcı Araç Organizer

Arka koltuk başlıklarına kolayca monte edilen bu pratik organizer, bagajınızdaki dağınıklığı anında toparlar! Katlanabilir tasarımı sayesinde kullanılmadığında yer kaplamaz, su geçirmez ithal kumaşıyla eşyalarınızı güvenle korur. Kir tutmayan yüzeyi sayesinde temizliği de oldukça kolay.

Luti Concept Oto Bagaj Düzenleyici Toparlayıcı Araç Organizer

Busstier Araç Bardak ve Telefon Tutucu

Busstier Araç Bardak ve Telefon Tutucu

Hem telefonunuzu hem de içeceğinizi güvenle yerleştirebileceğiniz bu kullanışlı tutucu, yolculuklarınızı daha keyifli hale getirir! Koltuk arkasına kolayca monte edilir, böylece arka koltuktaki yolcular için ekstra konfor sağlar.

Busstier Araç Bardak ve Telefon Tutucu

Ankaflex Araba Koltuk Arkası Eşya Düzenleyici

Ankaflex Araba Koltuk Arkası Eşya Düzenleyici

Gazeteden bebek bezine, süt şişesinden mendile kadar tüm eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz harika bir çözüm!

Ankaflex Araba Koltuk Arkası Eşya Düzenleyici

Haegs Araba Bagaj Çantası

Haegs Araba Bagaj Çantası

3 büyük bölmesi ve 6 ekstra file cebiyle bagajınızdaki tüm eşyaları düzenli bir şekilde saklamanın en pratik yolu! Aletlerden spor ekipmanlarına, alışveriş poşetlerinden seyahat eşyalarına kadar her şeyi kolayca yerleştirin, bagajınızdaki karmaşaya son verin. Her yolculukta düzenli ve organize bir bagaj için ideal! 

Haegs Araba Bagaj Çantası

Eddyscale Deri Ayarlanabilir Araba Koltuğu Boşluk Dolgu Saklama Kutusu

Eddyscale Deri Ayarlanabilir Araba Koltuğu Boşluk Dolgu Saklama Kutusu

Aracınızdaki küçük eşyalar için pratik bir çözüm mü arıyorsunuz? Koltuk aralarındaki boşluğu mükemmel şekilde dolduran bu deri organizer, telefon, anahtar, kart ve güneş gözlüğü gibi eşyalarınızı düzenli tutar. Ayaklarınızın önünde dolaşan çanta ve poşet karmaşasına veda edin, sürüş sırasında her şey elinizin altında olsun!

Saklama Kutusu

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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