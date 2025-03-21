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Bim'e Gelen Fakir Range 5 Bar Mıst Multi Buharlı Temizleyici Alınır mı?

etiket Bim'e Gelen Fakir Range 5 Bar Mıst Multi Buharlı Temizleyici Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 15:51

Bim'de satışa sunulan, fakir markasının Range 5 Bar Mıst Multi Buharlı Temizleyici modelini sizler için detaylıca inceledik. Bu ürün, şu an Amazon'un bahar fırsatları kapsamında, Bim'deki fiyatına kıyasla daha ekonomik bir seçenek sunuyor. Bu özelliğiyle dikkat çeken ürün, temizlik konusunda size büyük kolaylık sağlayabilir. Ancak satın almadan önce ürünün özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını detaylıca incelemenizi öneririz. Bu sayede ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü seçme şansınız olacaktır.

Bu içerik 21.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Evinizde hijyenin sınırlarını zorlamaya hazır mısınız?

Evinizde hijyenin sınırlarını zorlamaya hazır mısınız?

Fakir Range 5 Bar Mıst Multi, çok yönlü başlıkları sayesinde tek bir cihazla evin her köşesini tertemiz yapar! 

5 bar buhar gücüyle Fakir Range, inatçı kir ve lekeleri zahmetsizce söküp atıyor. Üstelik kimyasal kullanmadan, sadece sıcak buharla bakterilerin ve virüslerin %99,99’unu yok eder.

Kompakt ve ergonomik tasarımıyla temizlik artık çok daha pratik!

Kompakt ve ergonomik tasarımıyla temizlik artık çok daha pratik!

Hafif yapısı sayesinde dilediğiniz yere rahatça taşıyabilir, en dar köşelere bile zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Zeminlerden fayans aralarına, halılardan mutfak tezgahına kadar her yüzeyde güçlü buhar etkisini hissedeceksiniz. 

Hem zahmetsiz hem de etkili bir temizlik için ideal!

500 ila 1500 watt güç kapasitesiylede Fakir Range 5 Bar Mıst Multi, her yüzeyde etkili bir temizlik sunuyor!

500 ila 1500 watt güç kapasitesiylede Fakir Range 5 Bar Mıst Multi, her yüzeyde etkili bir temizlik sunuyor!

50 Hz - 60 Hz frekans aralığı sayesinde geniş bir kullanım yelpazesi sunan Fakir Range 5 Bar Mıst Multi, farklı ülkelerde de sorunsuz çalışır. C ve F tipi priz uyumluluğuyla taşınabilirlik konusunda özgürlük sağlarken, 220-240 V voltaj aralığıyla çeşitli elektrik sistemlerine kolayca uyum sağlar.

Fakir Range 5 Bar Mıst Multi Buharlı Temizleyici Beyaz

Buharlı temizleyiciler, alerjisi olanlar ve yerdeki agresif temizlik maddeleriyle temas etmemesi gereken küçük çocukları olan aileler için de evde olmazsa olmazlardan. Fakir Range 5 Bar Mıst Multi Buharlı Temizleyiciye gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Buharlı temizleyiciler, alerjisi olanlar ve yerdeki agresif temizlik maddeleriyle temas etmemesi gereken küçük çocukları olan aileler için de evde olmazsa olmazlardan. Fakir Range 5 Bar Mıst Multi Buharlı Temizleyiciye gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Ürün çok başarılı ve çok güçlü kampanyadan uyguna aldım belirtilen günde teslim edildi. Birçok aparatı da mevcut ihtiyacı olan kaçırmasın derim.

  • Arkadaşımda gördüm ve tereddüt etmeden aldım iki gündür kullanıyorum gerçekten bir numaralı yardımcım oldu malum markalara dünyanın parasını vermeye gerek yokmuş düzgün kullanımda öyle sulu da bırakmıyor ilk bir iki dışına püskürttüğümüzde borudaki suyu bırakıyor sonra buhar veriyor inşaattan kalma boya kalıntılarını bile çok rahat söktü yani benim gibi tereddütlü olanlar hiç durmasın alsın.

  • Ürünün başlığı eksik yazmışlar ama eksik değil alacak olanlar için belirteyim ürünün pencere başlığına bez takılmaktadır halı başlığı o şekilde oluyor zaten ürünü kullanıyorum çok memnunum.

  • Ürün çok güzel tam istedigim gibi kullanımı harika sonuç mükemmel.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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