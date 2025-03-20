onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Şeker Bayramında Tarzınızı Konuşturmanızı Sağlayacak Bayramlık Yıldız Parça Önerileri

etiket Şeker Bayramında Tarzınızı Konuşturmanızı Sağlayacak Bayramlık Yıldız Parça Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 11:02

Şeker Bayramı geldi çattı ve hepimiz en şık haliyle akrabalarını, dostlarını ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bu özel günlerde tarzınızı yansıtacak, göz alıcı bir görünüm elde etmek istiyorsanız, sizin için birkaç bayramlık yıldız parça önerimiz var. Bu öneriler, bayramın coşkusunu ve neşesini yansıtmanıza yardımcı olacak, aynı zamanda şıklığınızla göz doldurmanızı sağlayacak. 

Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mango Yılan Desenli Lyocell Elbise

Mango Yılan Desenli Lyocell Elbise

Gömlek yaka ve akışkan lyocell kumaşıyla öne çıkan Mango Yılan Desenli Gömlek Elbise, bu bayram stilinizi konuşturmanız için harika bir seçenek! Zarif deseni ve rahat kesimi sayesinde hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. 

Mango Yılan Desenli Lyocell Elbise

İpekyol Parlak Dokulu Elbise

İpekyol Parlak Dokulu Elbise

İpekyol Parlak Dokulu Elbise, zarif tasarımı ve rahat kumaşıyla hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Özel günlerde veya günlük stilinizde kolayca kullanabileceğiniz bu parça, zamansız ve sofistike bir görünüm sağlıyor.

İpekyol Parlak Dokulu Elbise

Simala Kadın Kırmızı Şortlu Etek

Simala Kadın Kırmızı Şortlu Etek

Canlı rengiyle dikkatleri üzerinize çekecek. Şık ve rahat tasarımıyla gömleklerinizle kolayca kombinleyebilir, hem günlük hem de özel anlarınızda tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

Simala Kadın Kırmızı Şortlu Etek

Uzun Kollu Ekru Bluz

Uzun Kollu Ekru Bluz

Dolabınızın joker parçalarından biri olmaya aday! Hem şık hem de zahmetsizce havalı bir görünüm yakalamak için harika bir seçenek. İster jean’lerle ister klasik pantolonlarla kombinleyin, bu bayram favoriniz olacak!

Kullanıcı yorumu;

Çok hoş bir ürün tavsiye ederim. Biraz uzun evet ama ben sevdim tam beden alın fiyatına göre çok iyi iç göstermiyor.

Uzun Kollu Ekru Bluz

DeFacto Crop Wrap Yaka Payetli Uzun Kollu Bluz

DeFacto Crop Wrap Yaka Payetli Uzun Kollu Bluz

Bu bayram biraz daha iddialı bir dokunuş arayanlar için DeFacto Crop Bluz harika bir seçim! Işıltısıyla gecenin yıldızı olmaya hazır olun. Şık bir etek ya da yüksek bel pantolonla tamamlayarak göz alıcı bir stil yakalayabilirsiniz!

DeFacto Crop Wrap Yaka Payetli Uzun Kollu Bluz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koton Kadın Mini Elbise

Koton Kadın Mini Elbise

Koton Kadın Mini Elbise, uzun yarasa kolları ve göz alıcı pul payet işlemeleriyle dolabınızın yeni favorisi olmaya aday! Şıklığı ve ışıltıyı bir arada sunan bu elbiseyle her ortamda dikkatleri üzerinize çekmeye hazır olun. 

Koton Kadın Mini Elbise

DeFacto Oversize Fit Tweed Blazer Ceket

DeFacto Oversize Fit Tweed Blazer Ceket

Hem şık hem de cool bir görünüm yakalamak isteyenler için mükemmel bir seçim! Oversize kesimiyle rahatlık sunarken, tweed dokusuyla stilinize sofistike bir hava katıyor. İster klasik ister casual kombinlerle tamamlayarak her ortama uyum sağlayabilirsiniz.

DeFacto Oversize Fit Tweed Blazer Ceket

Mango Yırtmaç Detaylı Askılı Üst

Mango Yırtmaç Detaylı Askılı Üst

Askılı yapısı ve yırtmaç detayı sayesinde hareket özgürlüğü sağlarken, farklı kombinlerle gündüzden geceye kolayca uyum sağlıyor. 

Kullanıcı yorumu;

Çok hoş bir ürün tavsiye ederim. Ürün kaliteli ve çok şık.

Mango Yırtmaç Detaylı Askılı Üst

Suya U&S Wear Kemer Detaylı Pileli Kumaş Pantolon

Suya U&S Wear Kemer Detaylı Pileli Kumaş Pantolon

Kemer detayı ve pileli tasarımı ile hem zarif hem de modern bir görünüm sunan bu pantolon, bayramda stilinize uyum sağlar. 

Suya U&S Wear Kemer Detaylı Pileli Kumaş Pantolon

Grimelange Fuego Kadın Askılı Yaka Uzun Regular Siyah Elbise

Grimelange Fuego Kadın Askılı Yaka Uzun Regular Siyah Elbise

Siyahın her zaman geçerli olan şıklığını yansıtan bu elbise, askılı yaka ve uzun kesimiyle zarif bir siluet oluşturur. Hem özel günlerde hem de şık bir akşam yemeğinde rahatlıkla tercih edilebilir. 

Grimelange Fuego Kadın Askılı Yaka Uzun Regular Siyah Elbise

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın