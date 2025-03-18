Ünlülerin Stil Yarışında Kim Daha İddialı Kombinlerle Öne Çıkıyor?
Ünlülerin Stil Yarışında Kim Daha İddialı Kombinlerle Öne Çıkıyor?
Ünlü isimlerin tarzlarını konuşturan, adeta birer moda ikonu haline gelen kombinlerini sizler için derledik. Göz alıcı, şaşırtıcı ve bir o kadar da iddialı bu kombinler arasında senin favorin hangisi olacak merakla bekliyoruz.
Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Simge Sağın, zarif mini siyah elbisesini, puantiyeli desenli çorapları ve sivri burunlu topuklu ayakkabılarıyla birleştirerek mükemmel bir kombinasyon oluşturmuş.
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Güzel şarkıcı Demet Akalın'ın sahne stilini beğendiniz mi?
Burcu Özberk, zarif bir görünüm elde etmek için kahverengi kadife ceketini rahat bir pantolonla birleştirmiş. Bu kombinasyonu, deri botlarla daha da zenginleştirerek, göz alıcı bir şıklık oluşturmuş.
Burcu Esmersoy'un ikonik gözlüklerine hayran kaldık! Peki ya siz?
Karşımızda, peluşların arasından adeta bir yıldız gibi parlayan Melisa Döngel! Kendine has tarzını, marjinal ayakkabılarıyla birleştirerek ortaya çıkan bu kombin, bizleri kendine hayran bıraktı.
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Özge Özpirinçci, zarif bir kombinasyon oluşturmak için vatkalı bluzunu beyaz mini eteğiyle birleştirmiş. Bu seçimi, onun hem şık hem de rahat bir görünüm yakalamasını sağlamış.
Özge Yağız'ın elbisesini beğendiniz mi?
Sıla Türkoğlu, geniş kesimli ceketi ve bol paça pantolonuyla hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bir kombin yapmış.
Güzel şarkıcı Defne Samyeli'nin sahne kombinini nasıl buldunuz?
Duygu Özaslan, deri parçalarıyla oluşturduğu kombinle sofistike bir stil oluşturmuş. Çizmelerinde yer alan püskül detayları ise bu kombinasyonu daha da özgün ve çekici kılıyor.
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Hazar Ergüçlü'nün gül detaylı ceketini beğendiniz mi?
Sibil Çetinkaya, kare desenli mini elbisesiyle göz dolduruyor. Deri çizmeleri ve çantasıyla birlikte kullandığı bu elbise, ona zarif bir görünüm katmış..
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