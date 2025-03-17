Mevsimler Değiştiğinde Saçlarınız, Cildiniz ve Tırnaklarınız İsyan Ediyorsa Bu Ürünlere İhtiyacınız Olabilir

Yıpranmış ve hasar görmüş saçlar için özel olarak geliştirilen bu bakım yağı, keratin ve argan yağı ile saç tellerini güçlendirmeye ve onarmaya yardımcı olur. Hafif yapısı sayesinde saçlarda yağlı bir his bırakmaz, kolay emilir ve yoğun nemlendirme sağlıyor.

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı