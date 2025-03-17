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Mevsimler Değiştiğinde Saçlarınız, Cildiniz ve Tırnaklarınız İsyan Ediyorsa Bu Ürünlere İhtiyacınız Olabilir

etiket Mevsimler Değiştiğinde Saçlarınız, Cildiniz ve Tırnaklarınız İsyan Ediyorsa Bu Ürünlere İhtiyacınız Olabilir

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 14:20

Saçlarınıza canlılık, cildinize tazelik ve tırnaklarınıza güç katacak bu özenle seçilmiş ürünlerle, mevsim geçişlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde atlatmanız mümkün olacak.👇🤗

Bu içerik 17.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask, Derinlemesine Nemlendirici Yüz Maskesi

Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask, Derinlemesine Nemlendirici Yüz Maskesi

Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask, oligo hyaluronik asit, niasinamid, galaktomyces ve düşük molekül ağırlıklı kolajen içeren zengin formülüyle cildinizi derinlemesine nemlendirir, pürüzsüzleştirir ve aydınlatır. Cilt dokusunu yenilemeye yardımcı olurken, gözenek görünümünü minimize eder ve daha canlı bir cilt görünümü sunuyor.

Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask

Mixup! Sulphur Tırnak Bakım Yağı 56 gr

Mixup! Sulphur Tırnak Bakım Yağı 56 gr

Sülfür içeren özel formülü sayesinde tırnak yüzeyini pürüzsüzleştirir, kırılmaları azaltır ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Düzenli kullanımda tırnakları daha dayanıklı hale getirirken aynı zamanda nemlendirici etkisiyle bakım sağlar.

Mixup! Sulphur Tırnak Bakım Yağı 56 gr

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Peptit, seramid ve E vitamini içeren özel formülüyle dudaklarınıza yoğun nemlendirme ve bakım sunar. Kadifemsi dokusu sayesinde dudakları beslerken, doğal bir parlaklık kazandırıyor. Kuruluk ve çatlaklara karşı etkili bu lip balm, pürüzsüz ve dolgun görünen dudaklar için vazgeçilmeziniz olacak! 

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Yıpranmış ve hasar görmüş saçlar için özel olarak geliştirilen bu bakım yağı, keratin ve argan yağı ile saç tellerini güçlendirmeye ve onarmaya yardımcı olur. Hafif yapısı sayesinde saçlarda yağlı bir his bırakmaz, kolay emilir ve yoğun nemlendirme sağlıyor. 

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Pistore Kahverengi İpek Saten Yastık Kılıfı

Pistore Kahverengi İpek Saten Yastık Kılıfı

Cildiniz ve saçınız için harikalar yaratabilecek, kabarıklığı önlemeye, kırılmayı azaltmaya ve nemi korumaya yardımcı olabilecek lüks bir değişim için bir çift saten yastık takımı almayı düşünebilirsiniz.

Pistore Kahverengi İpek Saten Yastık Kılıfı

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La Roche-Posay Effaclar Duo+ Cilt Bakım Kremi

La Roche-Posay Effaclar Duo+ Cilt Bakım Kremi

Yağlı ve akneye eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilen bu krem, cilt kusurlarını ve akne izlerini azaltmaya yardımcı olur. Hafif dokusu sayesinde ciltte ağırlık yapmaz ve hızla emilir.

La Roche-Posay Effaclar Duo+ Cilt Bakım Kremi

Vaseline Vücut Losyonu Temel Onarım Kuru Ciltler İçin

Vaseline Vücut Losyonu Temel Onarım Kuru Ciltler İçin

Kuru ciltler için özel olarak geliştirilen bu losyon, yoğun nemlendirme sağlayarak cildinizi derinlemesine besler ve onarmaya yardımcı olur. Hafif ve hızlı emilen formülü sayesinde yağlı bir his bırakmadan cildi yumuşacık yapar.

Vaseline Vücut Losyonu Temel Onarım Kuru Ciltler İçin

La Roche Posay Effaclar Gel

La Roche Posay Effaclar Gel

Yağlı ve akneye yatkın ciltler için özel olarak geliştirilmiş bu temizleme jeli, cildi nazikçe arındırarak fazla sebum ve kirden arındırmaya yardımcı olur. Dengeleyici formülü sayesinde cildin doğal nem dengesini bozmaz, ferah ve temiz bir his bırakır.

La Roche Posay Effaclar Gel

OGX Biotin ve Kolajen Şampuan

OGX Biotin ve Kolajen Şampuan

İnce ve hacimsiz saçlara özel geliştirilen bu besleyici şampuan, saç tellerini güçlendirmeye ve dolgun bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Biotin, kolajen ve besleyici bileşenleri sayesinde saçlara hacim kazandırırken, aynı zamanda serbest radikallere karşı koruyucu bir etki sunar.

OGX Biotin ve Kolajen Şampuan

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici

Anında Peeling etkisi ile cildin yenilenme döngüsünü hızlandırır, daha parlak ve canlı bir görünüm kazanmasına . İçerdiği nazik kimyasal eksfoliyatörler Azeleic ve Malic Asit sayesinde, yağ, kir, ölü hücre ve makyaj kalıntılarından cildin arındırılmasına ve pürüzsüzleşmesine .

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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