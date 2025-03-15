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Kuru Ciltler İçin En Beğenilen Cilt Bakım Serumları

etiket Kuru Ciltler İçin En Beğenilen Cilt Bakım Serumları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 19:30

Cilt bakımında önemli bir adım olan serumlar, kuru ciltler için hayati bir öneme sahip. İşte bu nedenle, kuru ciltler için en çok tercih edilen ve beğenilen cilt bakım serumlarını sizler için bir araya getirdik. Bu serumlar, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda besleyerek daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanmasını sağlar. İhtiyaçlarınıza ve cilt tipinize en uygun olanı seçerek, cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayabilirsiniz. 

Bu içerik 15.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu

Estée Lauder Advanced Night Repair, yaşlanmanın tüm olumsuz etkilerine karşı güçlü bir savunma sağlar!  Kırışıklıklarla savaşan, cildi yoğun şekilde yenileyen ve nemlendiren bu mucizevi formül, hızlı onarıcı etkisiyle cildinizi gece boyunca besler ve canlandırır. Daha genç, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt görünümü için vazgeçilmez bir bakım ritüeli!

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu

La Roche Posay Vitamin C10 Serum

La Roche Posay Vitamin C10 Serum

Yüksek konsantrasyonlu C Vitamini ile cildinizi hem nemlendiren hem de güçlü bir antioksidan koruma sunan eksiksiz bir serum! Hassas ciltler dahil her cilt tipine uygun bu özel formül, cildin doğal parlaklığını ortaya çıkarırken ince çizgilerle savaşır. 

%71 İnce çizgilerde gözle görülür azalma

%71 Daha aydınlık ve eşit tonlu bir cilt

%84 Cilt parlaklığını geri kazanır

La Roche Posay Vitamin C10 Serum

Kiehl's Midnight Recovery Cildi Onaran ve Aydınlık Görünüm Veren Gece Serumu

Kiehl's Midnight Recovery Cildi Onaran ve Aydınlık Görünüm Veren Gece Serumu

Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate, gece boyunca cildinizin onarılmasını ve yenilenmesini destekleyen, %99.8 doğal içeriklere sahip bitkisel konsantre bir bakım yağıdır. Temel ve botanik yağlarla zenginleştirilmiş bu özel formül, cildin doğal yenilenme sürecine katkıda bulunarak daha sağlıklı, aydınlık ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. 

Kiehl's Midnight Recovery

Institut Esthederm Intensive Hyaluronic Serum Hyalüronik Asit İçeren Nemlendirici Serum

Institut Esthederm Intensive Hyaluronic Serum Hyalüronik Asit İçeren Nemlendirici Serum

Institut Esthederm Serum, cildi derinlemesine nemlendirerek yoğun kuruluk, ince çizgiler ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Hyalüronik asit içeren güçlü formülü, cildin nem seviyesini dengeler, dolgun ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. 

Institut Esthederm Intensive Hyaluronic Serum

Lancome Advanced Genifique Serum 50ML

Lancome Advanced Genifique Serum 50ML

Milyonlarca probiyotik içeren güçlü formülüyle cildi yenileyen ve güçlendiren Advanced Genifique Serum ile tanışın! Cildi +%77'ye kadar daha hızlı onarmaya yardımcı olur ve düzenli kullanımda daha canlı, aydınlık ve genç bir görünüm kazanmanızı sağlar.

Lancome Advanced Genifique Serum 50ML

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The Purest Solutions, Yoğun Nemlendirme ve Dolgunlaştırıcı etkili, Yenileyici Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions, Yoğun Nemlendirme ve Dolgunlaştırıcı etkili, Yenileyici Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu, cildi derinlemesine nemlendirerek daha dolgun, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Güçlü aktif bileşenleri sayesinde cilt bariyerini onarmaya ve nem dengesini korumaya destek olurken, cildin elastikiyetini artırarak canlı ve taze bir his bırakır. 

The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu

L'Oréal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu

L'Oréal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu

Kadınların %100’ünde kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olan bu özel serum, derin kırışıklıklar da dahil olmak üzere tüm kırışıklıklarda etkili bir sonuç sunar. Saf retinol içeren formülüyle cildi gece boyunca yeniler, daha pürüzsüz ve genç bir görünüm kazanmasına destek olur.

L'Oréal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu

Lancome Rénergie Triple Serum Hyalüronik Asit, C Vitamini+Niasinamid, Ferülik Asit

Lancome Rénergie Triple Serum Hyalüronik Asit, C Vitamini+Niasinamid, Ferülik Asit

Hyalüronik Asit ile yoğun nemlendirme sağlarken, C Vitamini ve Niasinamid cilt tonunu eşitlemeye ve aydınlık bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Ferülik Asit ise cildi serbest radikallere karşı koruyarak daha sağlıklı ve canlı bir görünüm elde etmenize destek olur. Hafif dokusu sayesinde cilt tarafından hızla emilir ve anında etkisini gösterir.

Lancome Rénergie Triple Serum Hyalüronik Asit, C Vitamini+Niasinamid, Ferülik Asit

Cream Co. Hyaluronic Acid Peptide Serum

Cream Co. Hyaluronic Acid Peptide Serum

Cream Co. Hyaluronic Acid Peptide Serum, içeriğindeki beş çeşit hyalüronik asit ile cildi derinlemesine nemlendirirken, hafif formülü sayesinde ağırlık hissi bırakmadan cildi besler. Peptidler sayesinde cildin elastikiyetini destekler, aydınlatıcı ve canlandırıcı etkisi ile daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Cream Co. Hyaluronic Acid Peptide Serum

Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml

Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml

C Vitamini ve Salisilik Asit içeren güçlü formülüyle cildinizde gözle görülür bir aydınlık ve parlaklık sağlar. Yüksek konsantrasyondaki bu ilk serum, 6 gün içinde koyu lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve cildinize sağlıklı, ışıltılı bir görünüm kazandırır. 

Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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