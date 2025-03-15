Kuru Ciltler İçin En Beğenilen Cilt Bakım Serumları
Cilt bakımında önemli bir adım olan serumlar, kuru ciltler için hayati bir öneme sahip. İşte bu nedenle, kuru ciltler için en çok tercih edilen ve beğenilen cilt bakım serumlarını sizler için bir araya getirdik. Bu serumlar, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda besleyerek daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanmasını sağlar. İhtiyaçlarınıza ve cilt tipinize en uygun olanı seçerek, cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayabilirsiniz.
Bu içerik 15.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu
La Roche Posay Vitamin C10 Serum
Kiehl's Midnight Recovery Cildi Onaran ve Aydınlık Görünüm Veren Gece Serumu
Institut Esthederm Intensive Hyaluronic Serum Hyalüronik Asit İçeren Nemlendirici Serum
Lancome Advanced Genifique Serum 50ML
The Purest Solutions, Yoğun Nemlendirme ve Dolgunlaştırıcı etkili, Yenileyici Cilt Bakım Serumu
L'Oréal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu
Lancome Rénergie Triple Serum Hyalüronik Asit, C Vitamini+Niasinamid, Ferülik Asit
Cream Co. Hyaluronic Acid Peptide Serum
Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın