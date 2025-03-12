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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 12:33

11 Mart haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, saç bakımının favorisi Milk Theraphy Saç Köpüğünden başlayıp, kokusuna bayılacağınız Lancome Idôle Le Parfum'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 11.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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L’Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten

L’Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten

Infaillible ailesinin yüksek kapatıcılık ve gün boyu kalıcılık sunan fondöteni, C vitamini içeren özel formülüyle cildinize aydınlık ve canlı bir görünüm kazandırır. Hafif yapısıyla ciltte ağırlık hissi yaratmadan kusursuz bir bitiş sağlar.

L’Oréal Paris Infaillible

morfose Milk Theraphy Saç Köpüğü 200 Ml

morfose Milk Theraphy Saç Köpüğü 200 Ml

Morfose Milk Therapy Saç Köpüğü, saçı şekillendirirken aynı zamanda besleyen ve onaran özel formülüyle yoğun bakım sunar. Saçları canlandırarak sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırırken, nem kaybını önleyerek uzun süreli koruma sağlar. Hem şekillendirici hem de bakım yapan bu çok yönlü köpükle saçlarınıza hak ettiği özeni gösterin!

morfose Milk Theraphy Saç Köpüğü

MjCare On Collagen Mask - Özlü Yüz Maskesi 5'li

MjCare On Collagen Mask - Özlü Yüz Maskesi 5'li

MjCare On Collagen Mask, cildin elastikiyetini ve sağlığını korumaya yardımcı olan kolajen desteğiyle bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak! Cildin %77’sini oluşturan kolajen, sıkı ve pürüzsüz bir görünüm için önemli bir yapı taşıdır. Bu maske, cildinizi derinlemesine besleyerek daha canlı ve genç bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur.

Kullanıcı yorumu;

Güzel maskeler. Bir maskeyi iki kez kullanabilirsiniz. Ben sıvı kısmını biraz içinde bırakıyorum. İlk kullanımdan sonra buzdolabına kaldırıp üç gün sonra tekrar yapıyorum.

MjCare On Collagen Mask

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Lifter Gloss, nemlendirici formülüyle dudaklarınıza anında daha dolgun ve kalkık bir görünüm kazandırır. Zengin içeriği sayesinde dudakları kurutmadan beslerken, pürüzsüz ve ışıltılı bir bitiş sunar. 

Maybelline New York Lifter Gloss

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici 55 gr

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici 55 gr

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici, anında peeling etkisiyle cildin yenilenme döngüsünü hızlandırarak daha parlak ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. İçeriğindeki nazik kimyasal eksfoliyatörler olan Azelaik ve Malik Asit sayesinde cildi yağ, kir, ölü hücre ve makyaj kalıntılarından arındırarak pürüzsüz bir doku sağlar. Günlük cilt bakım rutininize ekleyerek taze ve sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz! 

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici

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Garnier Mineral Ultra Kuru Kadın Roll-On Deodorant

Garnier Mineral Ultra Kuru Kadın Roll-On Deodorant

Garnier Mineral Ultra Kuru Roll-on, hızlı kuruyan formülüyle terlemeye karşı uzun süreli koruma sağlar. 48 saat etkili yapısı sayesinde en zorlu koşullarda bile koltuk altlarınızı kuru ve ferah tutar. 

Garnier Mineral Ultra Kuru Kadın Roll

Yves Rocher Karma, Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler Için Pure Menthe Kömür Maske-75 ml

Yves Rocher Karma, Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler Için Pure Menthe Kömür Maske-75 ml

Yves Rocher Pure Menthe Kömür Maskesi, karma, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilmiş arındırıcı bir bakım sunar. Nane ve kömürün güçlü temizleme etkisiyle cildi derinlemesine arındırırken, fazla yağı dengeler ve gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. 

Kullanıcı yorumu;

Duştan çıktıktan sonra cildime uyguluyorum ve pürüzsüz yapıp tüm gözeneklerimi temizliyor ben çok beğendim haftada bir uygulanmalı.

Yves Rocher Karma Kömür Maske

Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Lancôme Idôle Le Parfum EDP, zarif yasemin ve gül notalarıyla büyüleyici bir koku deneyimi sunar. Ferah ve çiçeksi dokunuşlarıyla sofistike bir etki yaratan bu parfüm, hafif ama kalıcı formülüyle gün boyu kendinizi özel hissetmenizi sağlar.

Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem

Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem

Flormar Brow Up Highlighter Pencil, kremsi dokusuyla kolay uygulama sağlayarak kaş altınızı ve yüzünüzü anında aydınlatır. Yumuşacık formülü sayesinde doğal bir ışıltı verirken, uzun süre kalıcı etkisiyle gün boyu taze bir görünüm sunar. Pratik kullanımıyla makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak! 

Kullanıcı yorumu;

Hızlı makyajların kurtarıcısı diyebiliriz bir rimel bir brow up ufak dokunuşları tamammmm.

Flormar Kremsi Dokulu  Aydınlatıcı Kalem

L’Oréal Paris Excellence Creme 8 Koyu Sarı Saç Boyası

L’Oréal Paris Excellence Creme 8 Koyu Sarı Saç Boyası

L’Oréal Paris Sarı Saç Boyası, %100 beyaz kapama özelliğiyle mükemmel ve kalıcı renk sonuçları sunar. Pro-Keratin ve koruyucu serum ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçı boyarken aynı zamanda besler ve korur. 

L’Oréal Paris Excellence Creme 8 Koyu Sarı Saç Boyası

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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