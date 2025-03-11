Tarzlarıyla Ön Plana Çıkan ve İddialı Kombinlerle Göz Dolduran Ünlü İsimlerden Senin Favorin Hangisi?
Tarzlarıyla Ön Plana Çıkan ve İddialı Kombinlerle Göz Dolduran Ünlü İsimlerden Senin Favorin Hangisi?
Ünlü isimlerin tarzlarını konuşturan, adeta birer moda ikonu haline gelen kombinlerini sizler için derledik. Göz alıcı, şaşırtıcı ve bir o kadar da iddialı bu kombinler arasında senin favorin hangisi olacak merakla bekliyoruz.
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Didem Soydan'ın alışılmışın dışında tarzı her zaman dikkat çekmiştir. Ancak bu seferki tercihi daha minimalist bir kombin oldu. Kombininin en göz alıcı parçası ise kadife dokulu, bağcıklı ve son derece şık botları olmuş.
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