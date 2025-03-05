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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 14:55

5 Mart haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, yüksek korumalı Yves Rocher SPF 50+ güneş kreminden başlayıp, özel formülü sayesinde kaşlarınızı sertleştirmeden şekillendiren Jowe Cosmetic Kaş Sabitleyici'ye kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 05.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Cream Co. Hyaluronik Asit Peptid Serum

Cream Co. Hyaluronik Asit Peptid Serum

Cream Co. Hyaluronik Asit Peptid Serum, yoğun nemlendirme ve aydınlatıcı etkisiyle cilt bakım rutininizin favorisi olmaya aday! Kafein ve niacinamide içeriğiyle cildinizi canlandırırken, hyaluronik asit sayesinde derinlemesine nemlendirme sağlar. Tüm cilt tiplerine uygun formülüyle, sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm için vazgeçilmeziniz olacak!

Cream Co. Hyaluronik Asit Peptid Serum

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi, özel formülüyle ayaklarınıza spa etkisi sunuyor! Ölü deriyi nazikçe arındırarak pürüzsüz ve yumuşacık bir his bırakır.

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

Yves Rocher SPF 50+ Yüksek Korumalı Yağlanma ve Leke Karşıtı Yüz Güneş Kremi

Yves Rocher SPF 50+ Yüksek Korumalı Yağlanma ve Leke Karşıtı Yüz Güneş Kremi

Yüz Güneş Kremi, güçlü UV korumasıyla cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı korurken, yağlanma ve leke oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Hafif yapısı sayesinde ciltte ağırlık yapmaz ve kolay emilir, böylece gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilt için yaz-kış vazgeçilmeziniz olacak!

Yves Rocher SPF 50+

Mara Kozmetik Metalik Ayna Efektli Oje Parlement Mavisi 1 Paket

Mara Kozmetik Metalik Ayna Efektli Oje Parlement Mavisi 1 Paket

Parlement Mavisi, tek hamlede yoğun renk veren, göz alıcı bir parlaklığa sahip! Ayna efektiyle tırnaklarınıza ışıltılı ve şık bir görünüm kazandırırken, sadece 2 dakikada kuruyarak pratik bir kullanım sunar. Cesur ve sofistike tırnaklar için mükemmel seçim! 

Mara Kozmetik Metalik Ayna Efektli Oje Parlement Mavisi

L'OREAL PARIS Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

L'OREAL PARIS Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

Yeni Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı, 24 saat* boyunca süper yüksek kapatıcılık sunarak cilt tonunu eşitlemeye ve kusurları gizlemeye yardımcı olur. 9 farklı renk seçeneğiyle her cilt tonuna uyum sağlayan bu kapatıcı, hafif yapısıyla ciltte ağırlık yapmadan doğal ve pürüzsüz bir bitiş sağlar. 

L'OREAL PARIS Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

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Jowe Cosmetic Kaş Sabitleyici Kaş Şekillendirici Wax

Jowe Cosmetic Kaş Sabitleyici Kaş Şekillendirici Wax

Jowe Cosmetic Kaş Sabitleyici Wax, gün boyu kalıcı ve doğal görünümlü kaşlar için mükemmel bir seçim! Özel formülü sayesinde kaşlarınızı sertleştirmeden şekillendirir ve sabitler. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün elime ulaşınca denedim. Kesinlikle çok az almak gerekiyor fırçaya. Resimde göründüğü şekilde değdirdim fırçayı. İki kaşıma da sürdüm. İlk sürdüğüm kaşıma daha fazla sürmüş oldum. Onun kalıcılığı daha iyi oldu. Bence gayet iş görüyor. Hiç bozulmasın diye düşünülmemeli saç jölesi gibi bir şey değil sonuçta. Öğlen 1 den akşam 6 ya kadar kaşımdaydı. Kalıntı ya da kaşıntı yapmadı.

Jowe Cosmetic Kaş Sabitleyici Kaş Şekillendirici Wax

Flormar Contour Stick Yoğun Pigmentli ve Yumuşak Dokulu Stick Kontür

Flormar Contour Stick Yoğun Pigmentli ve Yumuşak Dokulu Stick Kontür

Flormar Contour Stick, yoğun pigmentli ve yumuşak dokusuyla kolay uygulama sağlayarak yüz hatlarını belirginleştirmenize yardımcı olur. Kremsi yapısı sayesinde kolayca dağılır ve doğal bir gölgelendirme efekti sunuyor.

Yumuşak Dokulu Stick Kontür

Yves Rocher Hassas Cilt, Yatıştırıcı Organik Papatya, Yüz Yıkama/Temizleme Kremi

Yves Rocher Hassas Cilt, Yatıştırıcı Organik Papatya, Yüz Yıkama/Temizleme Kremi

Organik papatya özleriyle cildi nazikçe temizler ve yatıştırır. Kremsi dokusu sayesinde cildi kurutmadan arındırırken, hassas ciltler için özel olarak geliştirilen formülüyle gerginlik hissini azaltmaya yardımcı olur. 

Yüz Yıkama/Temizleme Kremi

Rexona Clinical Protection Shower Clean Kadın 45 ml

Rexona Clinical Protection Shower Clean Kadın 45 ml

Klinik düzeyde etkili formülü sayesinde terlemeye karşı 3 kata kadar daha güçlü koruma sağlarken, ferah duş sonrası temizliği hissiyle sizi gün boyu taze tutuyor. Güvenli ve kuru hissetmek isteyenler için ideal!

Rexona Clinical Protection Shower Clean

Yves Rocher Comme une Evidence

Yves Rocher Comme une Evidence

Yves Rocher Comme une Evidence EDP, uzun süre kalıcı ve yoğun formülüyle büyüleyici bir koku deneyimi sunar. Çiçeksi notalarıyla feminen ve zarif bir izlenim bırakırken, 50 ml boyutuyla hem günlük kullanım hem de seyahatler için ideal.

Yves Rocher Comme une Evidence

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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