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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 13:30

26 Şubat haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, dudaklara muhteşem bir renk veren Clinique Black Honey'den başlayıp, saç bakımının favorisi Vichy Dercos Şampuan'a kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 26.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Siveno %100 Doğal Roll-On Kadın Deodorant Bitkisel Leke Bırakmayan Vegan 50 ml

Siveno %100 Doğal Roll-On Kadın Deodorant Bitkisel Leke Bırakmayan Vegan 50 ml

Bitkisel formülü sayesinde koltuk altı gözeneklerini kapatmaz, terlemeyi engellemeden kötü kokuların oluşumunu önler. İçeriğindeki doğal mineral tuz olan potasyum alum, bakterileri etkisiz hale getirerek gün boyu ferahlık sağlar. Leke bırakmayan yapısıyla kıyafetlerinizde iz yapmaz ve vegan dostu formülüyle doğaya duyarlı bir seçim sunar.

Siveno %100 Doğal Roll-On Kadın

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Efsanevi Black Honey rengiyle dudaklarınıza doğal ama sofistike bir parlaklık katın! Hafif ve yarı saydam formülü, her cilt tonuna uyum sağlayarak dudaklarınıza canlı ve çekici bir görünüm kazandırır. Nemlendirici yapısı sayesinde kuruluk hissi yaratmadan konforlu bir kullanım sunar. Günlük makyajınıza zahmetsiz bir şıklık eklemek için ideal!

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Garnier Skin Naturals Çift Fazlı Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Garnier Skin Naturals Çift Fazlı Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Suya dayanıklı makyajı bile zahmetsizce çıkaran, göz ve dudaklarda bile nazikçe temizleme sağlayan çift fazlı micellar su, cildinizi arındırırken aynı zamanda bakım yapar. Yağlı his bırakmadan ferah bir temizlik sunan bu formül, hassas ciltler için de uygundur. Gün sonunda cildinizi yormadan makyajınızı çıkarmak için mükemmel bir tercih!

Garnier Skin Naturals Çift Fazlı Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Note Cosmetics Cosmetique Skin Perfecting Illuminator Aydınlatıcı Makyaj Bazı

Note Cosmetics Cosmetique Skin Perfecting Illuminator Aydınlatıcı Makyaj Bazı

Cildinize doğal bir ışıltı kazandıran özel formülüyle, makyajınızı kusursuz bir şekilde tamamlar. İçeriğindeki macadamia yağı, cildin nem ve yağ dengesini korumaya yardımcı olurken, doğal ve sağlıklı bir görünüm sunar. Note kalitesiyle ışıldayan bir makyaj deneyimi sizi bekliyor!

Kullanıcı yorumu;

Cildim karma ve sivilce yapmasından korktum uzun süreli kullanımda belki yapabilir, ama ürün çok güzel parlatıyor güzel bir makyaj bazı kokusuna bayıldım.

Note Cosmetics Makyaj Bazı

Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

Zarif, çiçeksi ve sofistike… Chloé Signature, neşeli Hint şakayığı, taze gül ve tropikal notalarla büyüleyici bir koku deneyimi sunar. Hafif ama etkileyici formülüyle gün boyu kalıcılık sağlarken, feminen ve romantik havasıyla sizi özel hissettirir. Çiçeksi kokuların en şık hali!

Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

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Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 ml

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 ml

Güneşin zararlı etkilerine karşı yüksek koruma sağlayan Bioderma Photoderm SPOT SPF50+, içeriğindeki Glabridin ile ciltte leke oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Hem yüz hem de vücut için uygun olan bu güneş kremi, cildi güneşin yaşlandırıcı etkilerine karşı korurken hafif dokusuyla rahat bir kullanım sunar. 

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı

Clinique Cheek Pop Allık

Clinique Cheek Pop Allık

Canlı ve doğal bir görünüm için ipeksi dokunuşlu allık! Hafif ve kadifemsi yapısıyla ciltte doğal bir ışıltı bırakırken, kolay dağılan formülü sayesinde gün boyu taze bir görünüm sağlar. Yanaklarınıza sağlıklı ve enerjik bir renk katmak için mükemmel bir seçim!

Clinique Cheek Pop Allık

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022

Kepek ve yağlanmaya karşı etkili bakım sunan özel formülüyle saç derinizin mikrobiyom dengesini korumaya yardımcı olur. Kaşıntı hissini azaltarak rahatlatıcı bir etki sağlar. Düzenli kullanımda saç derisini temizlenmiş ve arınmış hissettirir, sağlıklı ve ferah bir görünüm kazandırır.

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022

Nivea Creme Soft Kremsi Dokunuş Banyo Ve Duş Jeli 750ml

Nivea Creme Soft Kremsi Dokunuş Banyo Ve Duş Jeli 750ml

Badem yağı içeren özel formülüyle cildinizi nazikçe temizler ve nemlendirir. Kremsi dokusu sayesinde yumuşacık ve pürüzsüz bir his bırakırken, hoş kokusuyla banyo keyfinizi tamamlar. 

Nivea Creme Soft Kremsi Dokunuş Banyo Ve Duş Jeli

L’Oréal Paris Telescopic Carbon Black Maskara - Extra Siyah

L’Oréal Paris Telescopic Carbon Black Maskara - Extra Siyah

Yoğun siyah pigmentleriyle kirpiklerinize ekstra belirginlik ve hacim kazandırır. Uzunluk ve ayrıştırma konusunda uzman olan bu maskara, günlük kullanım için ideal bir seçenek. Kirpikleri topaklanmadan uzatarak daha dolgun ve çarpıcı bir görünüm sunar.

L’Oréal Paris Telescopic Carbon Black Maskara

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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