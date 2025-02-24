onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Ev Yaşam
Temu’da Popüler Olmuş Birbirinden Güzel Ürünler

etiket Temu’da Popüler Olmuş Birbirinden Güzel Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 15:07

Temu’da son dönemde popülerleşen, hem şık hem de işlevsel birçok ürünü sizler için derledik! Takı setlerinden giysilere kadar geniş bir yelpazede her zevke hitap eden seçenekler bulmak mümkün.

Bu içerik 24.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

86 Parça Şık & Vintage Kadın ve Kız Takı Seti

86 Parça Şık & Vintage Kadın ve Kız Takı Seti

Şıklık ve zarafeti bir araya getiren bu 86 parçalık takı seti, her stile uyum sağlayacak kolyeler, küpeler ve yüzüklerden oluşuyor. Taşlı detayları ve vintage dokunuşlarıyla dikkat çeken bu set, günlük kombinlerden özel davetlere kadar her anınıza eşlik edecek. Farklı tasarımlarıyla her zevke hitap eden takıları uygun fiyat avantajıyla edinme fırsatını kaçırmayın!

86 Parça Şık & Vintage Kadın ve Kız Takı Seti

1 adet Silikon Mum Kalıbı

1 adet Silikon Mum Kalıbı

Minimalist ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu silikon mum kalıbı, Kuzey Avrupa tarzının estetik dokunuşunu evinize taşıyor. Yuvarlak sütun şekli sayesinde modern ve şık mumlar yapabilir, dekorasyonunuza sofistike bir hava katabilirsiniz. Dayanıklı ve esnek silikon malzemesi sayesinde kolayca kullanılabilir ve tekrar tekrar şekil bozulmadan mum dökümü yapabilirsiniz.

Fiyatı 72,57 TL.

1 adet Silikon Mum Kalıbı

Bohem Mevsimlik Çiçek İşlemeli Dış Giyim, İlkbahar ve Sonbahar İçin Vintage Kaşmir İşlemeli Eşarp

Bohem Mevsimlik Çiçek İşlemeli Dış Giyim, İlkbahar ve Sonbahar İçin Vintage Kaşmir İşlemeli Eşarp

İlkbahar ve sonbaharın hafif esintilerine eşlik edecek şık ve sıcak bir dokunuş! Bohem tarzını yansıtan çiçek işlemeli bu vintage kaşmir eşarp, etnik desenleriyle tarzınıza özgünlük katar. Büyük boy tasarımı sayesinde hem şal olarak omuzlarınıza alabilir hem de zarif bir eşarp olarak kullanabilirsiniz. 

Fiyatı 404,18 TL.

Bohem Mevsimlik Çiçek İşlemeli Dış Giyim

Kavanoz + Kaşık 2'li Set

Kavanoz + Kaşık 2'li Set

Mutfakta düzeni sevenler için ideal! Kahve, çay, şeker, tuz, baharatlar ve hatta şekerlemeler için mükemmel saklama çözümü sunan bu 2’li kavanoz seti, beraberindeki kaşık ile kullanım kolaylığı sağlar. Şık tasarımıyla tezgahınızda zarif bir görünüm oluştururken, sağlam ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. Hem pratik hem de dekoratif!

Kavanoz + Kaşık 2'li Set

1pc Şık Kadınlar Crew Boyun Knit Sweater

1pc Şık Kadınlar Crew Boyun Knit Sweater

Gri rengin zamansız şıklığıyla buluşan bu triko kazak, hem konforlu hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor. Yumuşak dokusu sayesinde gün boyu rahat kullanım sağlarken, klasik crew yaka tasarımıyla her kombine kolayca uyum sağlar. 

Fiyatı 443,80 TL.

1pc Şık Kadınlar Crew Boyun Knit Sweater

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızlar İçin İlkbahar ve Yaz Günlük Ev Kullanımı Çok Yönlü Temel Gökkuşağı Çiçek Çizgili Desenli 5 Parça Pantolon Takımı

Kızlar İçin İlkbahar ve Yaz Günlük Ev Kullanımı Çok Yönlü Temel Gökkuşağı Çiçek Çizgili Desenli 5 Parça Pantolon Takımı

Miniklerin konforu ve şıklığı düşünülerek tasarlanan bu 5 parçalık pantolon takımı, yumuşak ve nefes alabilen kumaşıyla bebeklerin hassas cildine dost bir kullanım sunuyor.

Fiyatı 333,26 TL.

Kızlar İçin İlkbahar ve Yaz Günlük Ev Kullanımı Çok Yönlü Temel Gökkuşağı Çiçek Çizgili Desenli 5 Parça Pantolon Takımı

GENTLE WOMAN Şık Omuz Çantası

GENTLE WOMAN Şık Omuz Çantası

Zarif tasarımı ve geniş iç yapısıyla öne çıkan bu omuz çantası, okuldan işe, günlük gezilerden alışverişe kadar her an yanınızda olacak. Şık ve modern görünümüyle kombinlerinize zarafet katarken, kullanışlı bölmeleriyle tüm eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar. 

Fiyatı 294,66 TL.

GENTLE WOMAN Şık Omuz Çantası

Kalın, Sıcak Mercan Polar Kadın Pijama Takımı

Kalın, Sıcak Mercan Polar Kadın Pijama Takımı

Soğuk havalarda sıcacık tutan bu polar pijama takımı, yumuşak dokusuyla konforu zirveye taşıyor. V-yaka bornoz üstü ve uzun pantolonuyla hem şık hem de rahat bir kullanım sunar. Makinede yıkanabilir yapısıyla pratiklik sağlar ve uzun süreli kullanım için idealdir.

Fiyatı 696,52 TL.

Kalın, Sıcak Mercan Polar Kadın Pijama Takımı

Klasik Moda Çok Katmanlı Metal Çiçeklik Bitki Standı

Klasik Moda Çok Katmanlı Metal Çiçeklik Bitki Standı

Evinizin her köşesine zarif bir dokunuş katacak bu çok katmanlı metal çiçeklik, bitkilerinizi düzenli ve estetik bir şekilde sergilemenizi sağlar. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunarken, şık tasarımıyla iç mekân dekorasyonunuza modern bir hava katar. 

Fiyatı 1.047,82 TL.

Klasik Moda Çok Katmanlı Metal Çiçeklik Bitki Standı

4'lü Şık Altıgen Seramik Yemek Tabakları Seti

4'lü Şık Altıgen Seramik Yemek Tabakları Seti

Özgün altıgen tasarımı ve zarif seramik dokusuyla dikkat çeken bu yemek tabakları, sofralarınıza şıklık katıyor. Hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun olan bu derin tabaklar, yemek sunumlarınızı estetik bir seviyeye taşıyor. 

Fiyatı 791,60 TL.

4'lü Şık Altıgen Seramik Yemek Tabakları Seti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Adet Mutfak Eşyası Tutucu

1 Adet Mutfak Eşyası Tutucu

Bu pratik mutfak eşyası tutucu, tezgah üzerindeki düzeni sağlamanın harika bir yoludur. Bıçak ve çatal gibi mutfak gereçlerini düzenlerken, aynı zamanda süzgeç olarak da kullanılabilir. Plastik yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü.

Fiyatı 121,82 TL.

1 Adet Mutfak Eşyası Tutucu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın