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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 13:30

19 Şubat haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, anında peeling etkisiyle cildi yenileyen The Purest Solutions Peeling'den başlayıp, saç bakımının favorisi Kerastase Specifique Bain Prevention'a kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 19.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici 55 gr

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici 55 gr

Anında peeling etkisiyle cildin yenilenme sürecini hızlandırarak daha parlak ve canlı bir görünüm kazanmasını sağlıyor!  İçeriğindeki nazik kimyasal eksfoliyatörler, Azelaik ve Malik Asit sayesinde, cildi derinlemesine arındırırken yağ, kir, ölü hücre ve makyaj kalıntılarından kurtulmanıza yardımcı oluyor. Sonuç? Pürüzsüz, taptaze ve ışıl ışıl bir cilt! Düzenli kullandıkça farkı hissedeceksiniz.

The Purest Solutions Peeling Toz Temizleyici 55 gr

Clinique Moisture Surge™ Eye 96 Saat Nem Koruma Teknolojili Göz Kremi 15ml

Clinique Moisture Surge™ Eye 96 Saat Nem Koruma Teknolojili Göz Kremi 15ml

Bu su bazlı, hafif dokulu yoğun besleyici jel, göz çevrenize anında tazelik ve dolgunluk kazandırır! Cildi derinlemesine nemlendirirken sıkı ve aydınlık bir görünüm sunar. Sabah yorgun bakışlara veda edin, daha canlı ve dinlenmiş bir göz çevresiyle gününüze ışık saçın!

Clinique Moisture Surge

Bobbi Brown Vitamin Enriched C Vitaminli Nemlendirici Makyaj Bazı

Bobbi Brown Vitamin Enriched C Vitaminli Nemlendirici Makyaj Bazı

Multivitaminle zenginleştirilmiş bu hafif ama besleyici formül, cildinizi anında nemlendirip dolgunlaştırırken fondöteninizin daha pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini sağlar. Yüz nemlendiricisinin yumuşak dokusuyla makyaj bazının etkisini birleştiren bu harika ürünle, makyaj rutininize kusursuz bir başlangıç yapın!

Kullanıcı yorumu;

Bugün ilk defa kullandım hakikaten makyajım yerinden oynamadı. Ayrıca aşırı hassas bir tenim var ona rağmen herhangi bir reaksiyon göstermedi. Benden geçer not aldı 🥰

Bobbi Brown Vitamin Enriched C Vitaminli Nemlendirici Makyaj Bazı

Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli

Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli

Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli, ışıltılı ve iştah açıcı kokusuyla banyonuzu adeta bir keyif ritüeline dönüştürüyor! Hafif ve kremsi köpüğü cildinizi nazikçe temizlerken, yumuşacık bir his bırakır. Cilt ile uyumlu pH seviyesi ve dermatolojik olarak test edilmiş formülü sayesinde, her duşta hem cildinizi hem de ruhunuzu şımartmaya hazır!

Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara

Maybelline New York Haze Maskara, kirpiklerinize hacim ve uzunluk kazandırırken burgundy tonuyla bakışlarınıza bambaşka bir derinlik katıyor! Esnek fırçası sayesinde her kirpiği tek tek kavrayarak dolgun ve etkileyici bir görünüm sağlıyor. Farklı ve çarpıcı bir maskara arıyorsanız, bu tam da favoriniz olacak!

Maybelline New York Lash Sensational

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L'Oréal Paris Lumi Blush Likit Allık - 625 Glowy Gold Pink

L'Oréal Paris Lumi Blush Likit Allık - 625 Glowy Gold Pink

Işıltılı bitiş ve yoğun pigmentli renkleriyle yeni L’Oréal Paris Lumi Blush Likit Allığı keşfedin! Ciltte ağırlık hissi yapmayan ve kolay dağılan likit allık yanaklarda ışıltılı bitiş sağlıyor.

Kullanıcı yorumu;

Ürünün formu çok güzel. Gerçekten kalıcı bir ürün. Sepette indirimle ve kuponla beraber uyguna aldım. Tek bir nokta yetiyor pigmentli bir ürün. Kontrollü uygulanmalı yoksa yüzünüz pespembe olur.

L'Oréal Paris Lumi Blush Likit Allık

Loreal Paris True Match Nude Serum Fondöten 0.5-2 Very Light

Loreal Paris True Match Nude Serum Fondöten 0.5-2 Very Light

True Match Nude Serum Fondöten, saf hyalüronik asit içeren formülüyle cildi bir serum gibi dolgunlaştırırken, fondöten gibi ışıltılı ve eşitlenmiş bir cilt görünümü sunuyor. Bu yenilikçi formül: Cildinizi gün boyu nemli ve konforlu hissettirir. Daha dolgun ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Loreal Paris True Match Nude Serum Fondöten 0.5-2 Very Light

Marvis Whitening Mint Diş Macunu 85 ml

Marvis Whitening Mint Diş Macunu 85 ml

Hoş kokusu ve yumuşak dokusuyla ağızda ferah bir his bırakırken, güçlü formülü dişleri etkili bir şekilde temizler. Düzenli kullanımda dişleri beyazlatmaya yardımcı olurken, tartar ve plak oluşumunu da önleyerek sağlıklı bir gülümseme sunuyor. 

Marvis Whitening Mint Diş Macunu 85 ml

Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan 250 ml

Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan 250 ml

Bain Prévention Dökülme Karşıtı Şampuan, saç dökülmesine karşı özel olarak geliştirilen formülüyle saç tellerini güçlendirmeye ve saç üretimini desteklemeye yardımcı olur! Uyarıcı özellikleri sayesinde saç derisini canlandırarak anında hacim kazandırır ve daha dolgun, sağlıklı görünen saçlara kavuşmanızı sağlar.

Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan 250 ml

Avon Incandessence EDP 50 ml Kadın Parfüm

Avon Incandessence EDP 50 ml Kadın Parfüm

Modern hayatın romantik kadınlarına özel, büyüleyici bir koku! Çiçeklerin zarif ve kırılgan doğasını yansıtan bu eşsiz parfüm, sofistike notalarıyla sizi adeta ışık saçan bir aurayla sarıyor. Her sıkışta duyularınızı harekete geçiren ve gün boyu etkileyici bir iz bırakan bu koku, feminenliğin en zarif haliyle buluşuyor.

Avon Incandessence EDP 50 ml Kadın Parfüm

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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