Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin modaya olan tutkusu ve stil yarışı herkesin malumu. Ancak bu rekabette kimin daha iddialı kombinlerle öne çıktığı merak konusu oluyor. Gelin bu iddialı kombinlere beraber bakıp karar verelim.👇✨
Bu içerik 18.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kendine has tarzı ve modayı yakından takip eden duruşuyla her zaman göz dolduran Özaslan kışın soğuk nefesinden korunmak için yaptığı kombinle karşımızda. Bu sezonun vazgeçilmez trendi olan kürk montları giymeyi ihmal etmeyen Özaslan, stilini bir kez daha konuşturuyor.
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Güzel şarkıcı Melike Şahin'in tarzını beğeniyor musunuz?
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