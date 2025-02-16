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Gençler İçin Modern Tarzda Ortopedik Ayakkabılar

etiket Gençler İçin Modern Tarzda Ortopedik Ayakkabılar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 05:31

Ortopedik ayakkabıların önemini vurgulamak adına, gençler için özel olarak tasarlanmış modelleri sizler için bir araya getirdik. Gençlerin dinamik yaşam tarzına uyum sağlayabilecek nitelikte olan bu ayakkabılar, hem şıklığı hem de sağlığı bir arada sunuyor. 

Bu içerik 13.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ispartalılar 129 Ortopedik Rahat Unisex Erkek Kadın Spor Ayakkabı

Ispartalılar 129 Ortopedik Rahat Unisex Erkek Kadın Spor Ayakkabı

Hafif EVA tabanı ile ayak yapısına uyum sağlayarak maksimum konfor sunan bu spor ayakkabı, günlük kullanım, yürüyüş ve koşu için ideal bir seçim. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlarken, hafif yapısı hareket özgürlüğü sunar. Hem şıklık hem de konfor arayanlar için mükemmel bir alternatif.

Ispartalılar 129 Ortopedik Rahat Unisex Erkek Kadın Spor Ayakkabı

Bess Shoes Hakiki Deri Siyah Spor Ayakkabı

Bess Shoes Hakiki Deri Siyah Spor Ayakkabı

Tarzınızı ve konforu bir araya getiren bu hakiki deri siyah spor ayakkabı, günlük kullanımda rahatlık sunarken şıklığından da ödün vermez. Ortopedik yapısı, ayak sağlığını koruyarak uzun süreli kullanımda bile konfor sağlar. Dayanıklı deri malzeme ve şık tasarımıyla hem spor hem de casual stillerle mükemmel uyum gösterir. 

Bess Shoes Hakiki Deri Siyah Spor Ayakkabı

Jump 28012 E White Erkek Günlük Ayakkabı

Jump 28012 E White Erkek Günlük Ayakkabı

Yumuşak tabanı ile ekstra rahatlık sağlayan bu erkek günlük ayakkabı, ayağınızın hareketine uyum sağlayarak adım atarken maksimum konfor sunuyor. Kullanılan özel taban materyali, darbeleri en aza indirger ve uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlar. Şık ve sade tasarımı, günlük kombinlerinize mükemmel uyum sağlar. 

Jump 28012 E White Erkek Günlük Ayakkabı

Lumberjack Matilda Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Lumberjack Matilda Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Ayağınızın hareketine tam uyum sağlayarak rahat bir kullanım sunan Lumberjack Matilda, darbeleri en aza indirger ve gün boyu konforlu bir deneyim yaşatır. Şık tasarımı ve fonksiyonel yapısı sayesinde günlük kullanıma mükemmel uyum sağlar. Hem sıcak hem soğuk havalarda rahatlıkla giyilebilir.

Lumberjack Matilda Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Ispartalılar 1003 Tam Ortopedik Hafif Taban Erkek Spor Ayakkabı Yazlık Hafif Taban Eva

Ispartalılar 1003 Tam Ortopedik Hafif Taban Erkek Spor Ayakkabı Yazlık Hafif Taban Eva

Yaz aylarında maksimum konfor sunan bu spor ayakkabı, hafif EVA tabanı sayesinde ayağınıza uyum sağlar ve gün boyu rahat bir kullanım sunuyor. Ortopedik yapısıyla destekleyici bir deneyim yaşatırken, esnek ve hafif tasarımıyla hareket özgürlüğü sağlar. 

Ispartalılar 1003 Tam Ortopedik Hafif Taban Erkek Spor Ayakkabı Yazlık Hafif Taban Eva

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M.P One 6803 Ortopedik Taban Yazlık Spor Ayakkabı

M.P One 6803 Ortopedik Taban Yazlık Spor Ayakkabı

Hafif ve konforlu yapısıyla öne çıkan bu spor ayakkabı, ister günlük kullanımda ister koşu sırasında rahatlıkla tercih edilebilir. Ortopedik tabanı ayağınızı desteklerken, esnek ve nefes alabilen yapısı yaz aylarında ferah bir kullanım sunuyor. Şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu model, hareket özgürlüğü arayanlar için mükemmel bir seçim.

M.P One 6803 Ortopedik Taban Yazlık Spor Ayakkabı

Shoecide Bağcıklı Cilt Deri Ortopedik Tırtıklı Taban Beyaz Erkek Spor Klasik Ayakkabı

Shoecide Bağcıklı Cilt Deri Ortopedik Tırtıklı Taban Beyaz Erkek Spor Klasik Ayakkabı

Şıklık ve konforu bir araya getiren bu beyaz erkek spor ayakkabı, ortopedik yapısıyla ayağınıza destek sağlar. Tırtıklı tabanı sayesinde zemin tutuşunu artırarak güvenli adımlar atmanıza yardımcı olur. 

Shoecide Bağcıklı Cilt Deri Ortopedik Tırtıklı Taban Beyaz Erkek Spor Klasik Ayakkabı

Safari Ayakkabı Tommy Erkek Deri Sneaker Ayakkabı Kahverengi

Safari Ayakkabı Tommy Erkek Deri Sneaker Ayakkabı Kahverengi

Klasik sneaker tasarımına modern dokunuşlar ekleyen bu kahverengi deri ayakkabı, şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli EVA dış materyali sayesinde hafiflik ve rahatlık sunarken, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sağlar. Hem günlük hem de şık kombinlerin tamamlayıcısı olacak bu sneaker, stil sahibi erkekler için ideal bir seçim.

Safari Ayakkabı Tommy Erkek Deri Sneaker Ayakkabı Kahverengi

Ayakkabı Burada 507-23Y Hafif Esnek Ortopedik Taban Unisex Yazlık Spor Ayakkabı

Ayakkabı Burada 507-23Y Hafif Esnek Ortopedik Taban Unisex Yazlık Spor Ayakkabı

Hafif ve esnek ortopedik tabanıyla konfor sunan bu unisex spor ayakkabı, yaz aylarında rahatlıkla tercih edilebilecek nefes alabilen yapıya sahip. Şık ve enerjik tasarımıyla öne çıkan pembe rengi ise vazgeçilmeziniz olacak.

Ayakkabı Burada 507-23Y Hafif Esnek Ortopedik Taban Unisex Yazlık Spor Ayakkabı

Selin Soylu Erkek Deri Ayakkabı

Selin Soylu Erkek Deri Ayakkabı

Ortopedik taban desteği sayesinde ayak sağlığınızı ön planda tutarak gün boyu konfor sunan bu deri ayakkabı, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlığınızı korur. Şık ve zamansız tasarımıyla hem günlük hem de klasik kombinlerinize mükemmel uyum sağlar.

Selin Soylu Erkek Deri Ayakkabı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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