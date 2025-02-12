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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 11:27

11 Şubat haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, özgürlüğün cesur ve tutkulu yorumunu yansıtan Libre Intense parfümden başlayıp, saç bakımının favorisi L’Oréal Paris Elseve Dream Long'a kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 11.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Cosmed Atopia Cleansing Oil - Yüz Ve Vücut İçin Temizleme Yağı

Cosmed Atopia Cleansing Oil - Yüz Ve Vücut İçin Temizleme Yağı

Yüz ve vücut için geliştirilmiş bu yağ bazlı temizleyici, cildi nazikçe arındırırken aynı zamanda besleyici bir bakım sunuyor. Tüm cilt tipleri için çift aşamalı temizliğin ilk adımında mükemmel bir seçenek olan bu ürün, özellikle kuru, çok kuru ve atopiye eğilimli ciltler için günlük kullanımda ideal bir çözüm. 

Cosmed Atopia Cleansing Oil

Cream Co. 3in1 Lip Balm 407 | Nemlendirici Parlatıcı Dudak Bakım

Cream Co. 3in1 Lip Balm 407 | Nemlendirici Parlatıcı Dudak Bakım

Dudaklarınıza anında yoğun nemlendirme sağlayan, besleyen ve doğal gül kurusu rengiyle ışıldatan çok yönlü bir bakım! Zengin içeriği sayesinde dudaklarda güçlü bir bariyer oluşturarak kuruluğa karşı koruma sağlar. Hem nemlendirici hem parlatıcı etkisiyle gün boyu sağlıklı ve canlı dudaklar için vazgeçilmeziniz olacak! 

Cream Co. 3in1 Lip Balm 407

MISSHA Mükemmel Kapatıcılık Sunan Çok Fonksiyonlu M Perfect Cover BB Cream

MISSHA Mükemmel Kapatıcılık Sunan Çok Fonksiyonlu M Perfect Cover BB Cream

Cilt tonunu eşitleyen, doğal ve pürüzsüz bir bitiş sunan bu BB krem, yüksek kapatıcılığıyla kusurları gizlerken cildinize bakım yapar. SPF42/PA+++ güneş koruma faktörü sayesinde cildi güneşin zararlı etkilerinden korurken, nemlendirici ve besleyici formülüyle gün boyu konforlu bir kullanım sağlar. Çok yönlü yapısıyla fondöten, güneş koruyucu ve cilt bakım ürününü tek adımda birleştiren bu BB krem, makyaj çantanızın favorisi olmaya aday.

MISSHA  Cover BB Cream

L’Oréal Paris Elseve Dream Long Kolay Tarama Saç Bakım Kremi

L’Oréal Paris Elseve Dream Long Kolay Tarama Saç Bakım Kremi

Saçların kolayca taranmasını sağlayarak kırılmaları en aza indirir ve ipeksi bir yumuşaklık kazandırır. Saç boy ve uçlarını onararak güçlendirirken, kırık uçları hedef alarak sağlıklı uzamaya destek olur. Besleyici formülü sayesinde saçlarınıza ihtiyacı olan bakımı sunar ve uzun, güçlü saçlar hayal olmaktan çıkar.

L’Oréal Paris Elseve Dream Long Kolay Tarama Saç Bakım Kremi

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Gün boyu kalıcı, güçlü tutuş sağlayan bu kaş maskarası, kaşları sertleştirmeden doğal ve şekilli bir görünüm kazandırır. Dağılma veya beyaz kalıntı bırakmadan uzun süre etkisini korur. Pratik uygulamasıyla kaş stilinizi zahmetsizce tamamlayan bu ürün, makyaj rutininizin vazgeçilmezlerinden biri olacak.

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

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L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Özel tasarlanmış fırçası sayesinde kirpikleri tek tek ayırarak hacim kazandırır ve dolgun bir görünüm sunar. Panoramik hacim etkisiyle kirpiklere maksimum kaldırma sağlar, böylece gözler daha büyük ve belirgin görünür. Hafif formülü gün boyu ağırlık yapmadan konforlu bir kullanım sunarken, topaklanma yapmadan kusursuz bir bitiş sağlar. Dramatik ve etkileyici bakışlar için makyaj çantanızın favorisi olacak.

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Yves Saint Laurent Libre Intense Edp 30 ml

Yves Saint Laurent Libre Intense Edp 30 ml

Özgürlüğün cesur ve tutkulu yorumunu yansıtan Libre Intense, ikonik lavanta ve portakal çiçeği notalarına derinlik katan vanilya ve amber akorlarıyla sıcak, bağımlılık yaratan bir koku sunuyor. Güçlü ve sofistike duruşuyla kendine güvenen, sınır tanımayan ruhlara hitap eden bu parfüm, özgürlüğü en yoğun haliyle hissetmek isteyenler için vazgeçilmez bir imza olacak.

Yves Saint Laurent Libre Intense Edp 30 ml

Urban Care Body Series Lavender Vanilla Duş Jeli

Urban Care Body Series Lavender Vanilla Duş Jeli

Yoğun köpük yapısı ve nazik bitkisel formülü sayesinde cildi kurutmadan arındırır, duş keyfinizi bir üst seviyeye taşır. Lavanta özü içeriğiyle cildin nem bariyerini korumaya ve yenilenmesine destek olurken, vanilyanın sıcak dokunuşuyla rahatlatıcı bir koku deneyimi sunuyor. 

Urban Care Body Series Lavender Vanilla Duş Jeli

Flormar Kremsi Dokulu & Mat Bitişli/Işıltılı 9'lu Kompakt Göz Farı Paleti

Flormar Kremsi Dokulu & Mat Bitişli/Işıltılı 9'lu Kompakt Göz Farı Paleti

Açık renk tonlarıyla günlük makyajınıza zarif bir dokunuş katan bu palet, kremsi dokusu sayesinde kolayca uygulanır ve kalıcı bir mat ya da ışıltılı bitiş sağlar. Hem doğal hem de daha ışıltılı göz makyajları için ideal, her tonun mükemmel uyum içinde olduğu bu palet, pratik ve şık bir seçenek sunuyor. 

Flormar Kremsi Dokulu & Mat Bitişli/Işıltılı 9'lu Kompakt Göz Farı Paleti

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı - 100 Ice Sparkle

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı - 100 Ice Sparkle

Bu pratik göz farı stick’i, pürüzsüz ve kolay uygulama imkanı sunar. Eşit bir şekilde dağıtılarak gözlere zarif bir ışıltı kazandırır ve tüm gün boyunca yerinden oynamaz. Transfere ve bulaşmaya dayanıklı formülüyle göz makyajınızın kalıcılığını artırırken, hızlı ve zahmetsiz bir kullanım sağlar. ,

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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