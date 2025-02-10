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Temu’dan Alıp Ucuza Getirebileceğiniz Düğünlük Takı Modelleri

etiket Temu’dan Alıp Ucuza Getirebileceğiniz Düğünlük Takı Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 14:44

Düğünler, herkesin hayatında önemli bir yer tutar ve bu özel günlerde en iyi görünmek isteriz. Ancak, düğün hazırlıkları sırasında bütçeyi zorlayan en önemli unsurlardan biri de takılardır. İşte bu noktada, Temu'dan alabileceğiniz ve cebinizi yakmayacak düğünlük takı modelleri devreye giriyor. Sizin için bir araya getirdiğimiz bu takılar, hem şıklığınızı tamamlayacak hem de bütçenizi sarsmayacak. 

Bu içerik 10.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Şık Kristal Taşlı Gelin Bandı

Şık Kristal Taşlı Gelin Bandı

Gelinler için zarif ve göz alıcı bir seçenek! Şık Kristal Taşlı Gelin Bandı, barok tarzı tasarımıyla düğün gününüzde büyüleyici bir dokunuş katıyor. Işıltılı kristal taşlarıyla saçlarınıza zarafet katarken, şıklığınızı tamamlayan özel bir detay olacak.

Fiyatı 434,98 TL.

Şık Kristal Taşlı Gelin Bandı

Düğünlerde uygun fiyatlı ama gösterişli bir aksesuar arıyorsanız, 3 Parça Kolye, Bilezik & Küpe Seti tam size göre!

Düğünlerde uygun fiyatlı ama gösterişli bir aksesuar arıyorsanız, 3 Parça Kolye, Bilezik & Küpe Seti tam size göre!

Zarif ve şık tasarımıyla göz kamaştıran bu set, özel günlerde stilinizi tamamlayacak mükemmel bir seçim. Hem bütçe dostu hem de zarif detaylarıyla davetlerde ışıldamanızı sağlayacak!

Fiyatı 190,75 TL.

Şık Gelin Takı Seti

Şık ve minimal bir dokunuş arayanlar için Su Damlası Kolye mükemmel bir seçim!

Şık ve minimal bir dokunuş arayanlar için Su Damlası Kolye mükemmel bir seçim!

Ayarlanabilir uzunluğu sayesinde her kombine uyum sağlar. Eğer abartılı bir kombin yaptıysanız ve zarif ama etkileyici bir takı arıyorsanız, bu ikili favoriniz olacak!

Kullanıcı yorumu;

Çok zarif bir takım! Korkarım yanlışlıkla yırtabilirim. Akşam elbisesiyle harika görünüyor!

Fiyatı 73,52 TL.

2 parça şık takı seti

Kadınlar için Şık Boho Basit Stil İnci Mücevher Seti

Kadınlar için Şık Boho Basit Stil İnci Mücevher Seti

Boho Basit Stil İnci Mücevher Seti, kıyafetinizle uyum sağlayacak zamansız bir şıklık sunuyor. Klasik boncuk kolye ve sarkan inci damlası küpeler, minimal ama etkileyici tasarımıyla favoriniz olacak.

Kadınlar için Şık Boho Basit Stil İnci Mücevher Seti

Fiyatı 99,84 TL.

Kullanıcı yorumu;

Fiyatına göre çok güzel eşim çok beğendi. Tavsiye ederim.

Bir Kolye, Bir Küpe Çifti ve Bir Bilezik

Bir Kolye, Bir Küpe Çifti ve Bir Bilezik

Takım takmayı sevenler için parıltılı boyundan kısa model kolye, bilezik ve küpe seti, şıklığınıza zarif bir dokunuş katıyor. Özellikle düğünlerde saten bir elbise tercih ediyorsanız, bu set ışıltınızı tamamlayacak mükemmel bir seçim! Göz alıcı ama abartısız tasarımıyla her ortamda zarafetinizi ön plana çıkaracak.

Fiyatı 112,73 TL.

Bir Kolye, Bir Küpe Çifti ve Bir Bilezik

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Lüks 4'lü Takı Seti

Lüks 4'lü Takı Seti

14K altın kaplama çinko alaşımı ve göz alıcı rhinestone süslemeleriyle şıklığınızı tamamlıyor. Kolye, küpe, bilezik ve yüzükten oluşan bu set, altın rengi takıları sevenler için harika bir seçenek! Özel günlerde, davetlerde ya da günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş eklemek için mükemmel bir tercih.

Fiyatı 110,34 TL.

Lüks 4'lü Takı Seti

file küpe ve kolye seti

file küpe ve kolye seti

File Küpe ve Kolye Seti, sade kıyafetlerinizi büyük ve iddialı takılarla tamamlamak isteyenler için mükemmel bir seçenek!  Eğer minimal bir kombin yapıp tüm gözleri takılarınızın üzerine çekmek istiyorsanız, bu sete kesinlikle göz atmalısınız.

Fiyatı 194,33 TL.

file küpe ve kolye seti

yüksek kaliteli altın halka kolye

yüksek kaliteli altın halka kolye

Benzersiz ve modern tasarımıyla her kombine şıklık katacaktır. Abartısız ama etkileyici duruşuyla ister günlük stilinizde ister düğün ve davetlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz mükemmel bir çift!

Fiyatı 46,09 TL.

yüksek kaliteli altın halka kolye

Şık Boho-Şık Çok Katmanlı Kolye

Şık Boho-Şık Çok Katmanlı Kolye

Şık Boho-Şık Çok Katmanlı Kolye, son zamanların en popüler takı trendlerinden biri!  Farklı uzunluklardaki zincirlerin bir araya geldiği bu zarif model, hem günlük kombinlerinize hareket katıyor hem de özel günlerde stilinizi tamamlıyor.

Fiyatı 106,76 TL.

Şık Boho-Şık Çok Katmanlı Kolye

Kadınlar için 1 Çift Elegant Curve Line Rhinestone Küpeler

Kadınlar için 1 Çift Elegant Curve Line Rhinestone Küpeler

1 Çift Elegant Curve Line Rhinestone Küpe, zarif ve şık bir model arayanlar için mükemmel bir seçim!  Kıvrımlı tasarımı ve ışıltılı rhinestone detaylarıyla hem günlük kombinlerinize sofistike bir dokunuş katıyor hem de özel günlerde stilinizi tamamlıyor. 

Fiyatı 29,03 TL.

Kadınlar için 1 Çift Elegant Curve Line Rhinestone Küpeler

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4lü Set Kadın Moda Akşam Çantası

4lü Set Kadın Moda Akşam Çantası

Eğer parıldamak ve tüm aksesuarlarınızın ışıltılı olmasını istiyorsanız, 4’lü Set Kadın Moda Akşam Çantası & Şık Rhinestone Takı tam size göre!  Özel günlerde tüm dikkatleri üzerinize çekmek için bu seti hemen sepete ekleyin!

4lü Set Kadın Moda Akşam Çantası

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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