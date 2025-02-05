onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Kozmetik Dünyasının Popüler Markalarında İndirim Fırsatları

etiket Kozmetik Dünyasının Popüler Markalarında İndirim Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 15:24

Kozmetik dünyasının en popüler markalarından L'Oréal Paris, Maybelline New York, NYX ve Garnier, özel bir indirim fırsatıyla karşınızda. Bu benzersiz fırsatla, cilt bakımından makyaja, saç bakımından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerde 850 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor. Kendinizi şımartmanın ve güzelliğinize güzellik katmanın tam zamanı. 

Bu içerik 05.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Özel plastik fırçası sayesinde kirpikleri tek tek ayırarak topaklanma yapmadan kusursuz bir görünüm sunuyor. Uzatma etkili formülü ile daha çekici ve hacimli kirpikler elde etmenize yardımcı olur. Gün boyu kalıcı, etkileyici ve dramatik bakışlar için makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak!

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

NYX Professional Makeup Lıp I.v. Vitamin Içeren Parlatıcı

NYX Professional Makeup Lıp I.v. Vitamin Içeren Parlatıcı

İster yoğun parlak bir görünüm için dudak parlatıcısı olarak kullanın, ister tint etkisi için uyguladıktan sonra 5-6 dakika bekleyip silerek doğal bir renk bırakın. Vitamin içeren besleyici formülü sayesinde dudakları nemlendirirken, gün boyu taze ve sağlıklı bir görünüm sağlar. 

Fiyatı 649,99 TL yerine 487,49 TL.

NYX Professional Makeup Lıp I.v. Vitamin Içeren Parlatıcı

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

Cilt sorunları geride kaldı! ✨ Bare With Me ailesinin en yeni üyesi Bare With Me Conceal and Calm Serum ile tanışın! Cildi hem yatıştıran hem de kusurları doğal bir şekilde gizleyen bu hafif yapılı kapatıcı, vazgeçilmez ten ürünlerinden biri olmaya aday. 

Fiyatı 1.059,99 TL yerine 741,99 TL.

NYX Professional Makeup

L'oréal Paris Revitalift Filler

L'oréal Paris Revitalift Filler

Yüksek konsantrasyondaki %1.5 saf hyaluronik asit içeriği sayesinde cildi yoğun bir şekilde nemlendirir, ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Hafif ve hızlı emilen formülü sayesinde cilt anında daha pürüzsüz, esnek ve dolgun bir görünüm kazanacak.

Sepete özel fiyat 687,92 TL.

L'Oréal Paris

Maybelline New York Super Stay Teddy Tint Uzun Süre Kalıcı Likit Mat Tint 50 Wild At Heart

Maybelline New York Super Stay Teddy Tint Uzun Süre Kalıcı Likit Mat Tint 50 Wild At Heart

Uzun süre kalıcı likit mat formülü sayesinde gün boyu tazeleme gerektirmez, dudaklarına doğal bir renk verirken aynı zamanda konforlu bir his sunar. Yumuşak ve hafif yapısı sayesinde yapışkanlık hissi bırakmadan mükemmel bir bitiş sağlar. Doğal ve zamansız bir dudak rengi arayanlar için vazgeçilmez bir seçenek! 

Fiyatı 849,90 TL yerine 509,94 TL.

Maybelline New York Super Stay Teddy Tint

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara

Tüm kirpiklerde kökten uca limitsiz uzunluk ve hacim etkisi! En küçük kirpiklere bile ulaşan esnek fırçası, bambu özü ve fiberler içeren 24 saate kadar kalıcı formülü sayesinde hacimli ve belirgin kirpikler oluşturur. Topaklanma yapmadan tek tek ayrılmış, çarpıcı uzunlukta kirpikler için mükemmel bir seçenek!

Kullanıcı yorumu;

Gözlerim alerjik bir yapıya sahip. Bu güzel rimel alerji yapmadı. Rengi çok belli olmamakla birlikte çok güzel ela gözlere derinlik verdi. Işığın çok olduğu yaz günlerinde daha hoş duracağına eminim. Kara kaşlı kara gözlü insanları çok memnun etmeyebilir.

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Sepete özel fiyat 474,50 TL.

Kullanıcı yorumu;

Çok tavsiye gördüm bu sebeple aldım düşük kaş problemim var. Gerçekten kullandığım en iyi kaş sabitleyici akşama kadar asla düşmüyor asla yenileme gerektirmiyor. Kullanırken tavsiyem fırçaya minnacık alın çünkü yetiyor fazla alınca hemen şekil veriyor taramak zorlaşıyor. Özetle memnunum. 😍

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Şeftali Tonlu Likit Parlak Ruj 15 Peachy

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Şeftali Tonlu Likit Parlak Ruj 15 Peachy

Çalkala, sür ve hazırsın! Bulaşmaya ve dağılmaya karşı dayanıklı formülü sayesinde gün boyu ilk sürdüğün andaki canlılığını korur. Yoğun renkler ve vinyl parlaklığı ile dudaklarını ön plana çıkarırken konforlu bir kullanım sunuyor. 

Uzun Süre Kalıcı Şeftali Tonlu Likit Parlak Ruj 15 Peachy

Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

Yüksek pigmentasyonu sayesinde tek dokunuşla etkileyici bir görünüm sunarken, kremsi-pudra formülü ile ciltle kolayca bütünleşir ve ağırlık yapmıyor. 12 saate kadar kalıcı yapısı sayesinde gün boyu taptaze bir allık görünümüne sahip olabilirsiniz.

799,99 TL yerine 559,99 TL.

Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

NYX Professional Makeup Mini Transparan Pudra

NYX Professional Makeup Mini Transparan Pudra

Bu kompakt mini pudra, ipeksi yapısıyla makyajını sabitleyerek gün boyu mat ve kusursuz bir görünüm sağlıyor!  Transparan beyaz rengi, cildinle bütünleşerek porselen gibi pürüzsüz bir bitiş sunarken, sarı tonu ise cildini daha aydınlık ve dinç gösterir. 

NYX Professional Makeup Mini Transparan Pudra

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın