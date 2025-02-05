Kozmetik Dünyasının Popüler Markalarında İndirim Fırsatları
Kozmetik dünyasının en popüler markalarından L'Oréal Paris, Maybelline New York, NYX ve Garnier, özel bir indirim fırsatıyla karşınızda. Bu benzersiz fırsatla, cilt bakımından makyaja, saç bakımından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerde 850 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor. Kendinizi şımartmanın ve güzelliğinize güzellik katmanın tam zamanı.
Bu içerik 05.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara
NYX Professional Makeup Lıp I.v. Vitamin Içeren Parlatıcı
NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer
L'oréal Paris Revitalift Filler
Maybelline New York Super Stay Teddy Tint Uzun Süre Kalıcı Likit Mat Tint 50 Wild At Heart
Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara
Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara
Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Şeftali Tonlu Likit Parlak Ruj 15 Peachy
Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık
NYX Professional Makeup Mini Transparan Pudra
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın