onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 11 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 11 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 11:37

5 Ocak haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, hafif ve besleyici yapısıyla saç tellerini derinlemesine onaran Elseve Mucizevi Onarıcı bakım kreminden başlayıp, Kremi dudak bakım parlatıcısına kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 05.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vaseline Vücut Losyonu Kakao Işıltısı Parlaklığını Kaybetmiş ve Kuru Ciltler İçin 200 ml

Vaseline Vücut Losyonu Kakao Işıltısı Parlaklığını Kaybetmiş ve Kuru Ciltler İçin 200 ml

Ultra Nemlendirici Lipid içeren formülü sayesinde cildinizi tam 48 saat boyunca derinlemesine nemlendirirken, saf kakao yağı ile besleyerek ipeksi bir yumuşaklık kazandırır. Cildinize doğal bir ışıltı katmak ve gün boyu yumuşak kalmasını sağlamak için vazgeçilmez bir bakım ürünü! 

Vaseline Vücut Losyonu

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Peptit, seramid ve E vitamini içeren besleyici formülü sayesinde dudakları derinlemesine nemlendirirken, kuruluk ve çatlaklara karşı koruma sağlar. Hafif kahve aromasıyla duyularınızı şımartan bu lip balm, doğal parlaklık ve pürüzsüz bir görünüm kazandırarak dudaklarınıza mükemmel bir dokunuş ekler.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

İster kusurları gizleyin, ister cildinizi aydınlatın ya da kontür yapın—bu çok yönlü kapatıcı, mat ve yorgun cildi anında canlandırarak daha aydınlık ve eşit tonlu bir görünüm sağlıyor. Hafif ama yüksek kapatıcılığa sahip formülü sayesinde doğal ve pürüzsüz bir bitiş sunarken, kolay uygulanabilir yapısıyla makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak! 

Kullanıcı yorumu;

Ürün çok başarılı yıllardır kullanıyorum. Koyu göz altlarımı güzel kapatıyor. Çizgilere doluyor biraz ama ben dolmayan kapatıcı pahalı/ucuz hiç görmedim. Kalıcılığı çok iyi.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

NIVEA Men Erkek Sprey Deodorant Black & White Invisible Güçlü Etki 72 Saat Anti-perspirant Koruma

NIVEA Men Erkek Sprey Deodorant Black & White Invisible Güçlü Etki 72 Saat Anti-perspirant Koruma

NIVEA Men Black & White Invisible Sprey Deodorant, güçlü 72 saatlik anti-perspirant koruması ile gün boyu ferahlık ve güven sağlar! Özel Derma Active Protection teknolojisi sayesinde cildinize nazikçe bakım yaparken, terlemeye ve kötü kokulara karşı etkili bir kalkan oluşturuyor.

NIVEA Men Erkek Sprey Deodorant Black

Gillette Classic Orijinal Kokulu Tıraş Jeli

Gillette Classic Orijinal Kokulu Tıraş Jeli

Cildi tıraşa hazırlayan zengin ve kremsi köpüğü sayesinde bıçakların kolayca kaymasını sağlayarak pürüzsüz ve tahrişsiz bir tıraş imkanı sunar. Orijinal maskülen kokusuyla ferahlık hissi bırakırken, cildi nemlendirerek yumuşak ve rahat bir his kazandırır. Tıraş rutininin klasikten şaşmayan favorisi!

Gillette Classic Orijinal Kokulu Tıraş Jeli

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Giorgio Armani My Way Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Giorgio Armani My Way Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Giorgio Armani My Way EDP, keşfetmeye ve yeni deneyimlere açık kadınlar için tasarlanmış zarif ve büyüleyici bir parfüm!  Portakal çiçeği ve bergamotun ferah açılışı, yasemin ve sümbülteberin çiçeksi zarafetiyle buluşarak sofistike bir uyum yakalıyor. Vanilya ve sedir ağacının sıcak dokunuşu ise bu eşsiz kokuyu tamamlıyor. 

Giorgio Armani My Way Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Wyess Seyrek Sakal ve Köselik İçin Sakal ve Bıyık Serumu

Wyess Seyrek Sakal ve Köselik İçin Sakal ve Bıyık Serumu

Sakal altındaki cildi nemlendirerek besler, kaşıntı ve döküntüleri önlemeye yardımcı olur. Sakalın daha dolgun ve sağlıklı görünmesini sağlarken, yumuşaklık kazandırarak şekillendirmeyi kolaylaştırır. Parlak ve bakımlı bir sakal isteyenler için vazgeçilmez bir bakım ürünü!

Wyess Seyrek Sakal ve Köselik İçin Sakal ve Bıyık Serumu

L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Onarıcı Bakım Yağı

L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Onarıcı Bakım Yağı

Hafif ve besleyici yapısıyla saç tellerini derinlemesine onarırken, saçın tamamına ipeksi bir yumuşaklık ve göz alıcı bir parlaklık kazandırır. Elektriklenmeyi kontrol altına alarak kolay taranabilir ve sağlıklı görünen saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Günlük saç bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak bu mucizevi yağ ile saçlarınız her zamankinden daha güçlü ve canlı!

Kullanıcı yorumu;

Saçı yıkadıktan sonra kullanılınca saça ağırlık vermiyor ve hem ciltte hemde saçta rahatlık hissi oluyor.

L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Onarıcı Bakım Yağı

Skin Sensual Bb Krem Medium | 50 Spf Uva/Uvb Pa++++ Aydınlık Ve Canlılık

Skin Sensual Bb Krem Medium | 50 Spf Uva/Uvb Pa++++ Aydınlık Ve Canlılık

Skinsensual BB Cream, cildinize doğal bir ışıltı ve pürüzsüzlük kazandıran çok yönlü bir güzellik sırrı! Hafif yapısıyla cildi ağırlaştırmadan kusurları gizler, daha esnek ve parlak bir görünüm sağlıyor.

Skin Sensual Bb Krem Medium

Flormar Yarı Mat Bitişli Eyeliner

Flormar Yarı Mat Bitişli Eyeliner

Flormar Göz Kalemi, kullanıcılar tarafından ince ucu ve kolay uygulanabilirliği ile övgü alıyor. Ürün, tek sürüşte mükemmel bir çekim sağlarken, uzun süre kalıcılığı ve suya dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

Flormar Yarı Mat Bitişli Eyeliner

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

L’Oréal Paris Revitalift Filler Aydınlatıcı Göz Serumu

L’Oréal Paris Revitalift Filler Aydınlatıcı Göz Serumu

İçeriğindeki saf hyaluronik asit ile göz çevresini yoğun bir şekilde nemlendirirken, kafein ve Cg vitamini ile koyu halkaların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Metal aplikatörü sayesinde ferahlatıcı bir etki sunarak şişkinliği hafifletir ve gözleri daha canlı gösteriyor. 

L’Oréal Paris Revitalift Filler Aydınlatıcı Göz Serumu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın