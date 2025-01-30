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14 Şubat Sevgililer Gününde Kadına Ne Hediye Alınır?

etiket 14 Şubat Sevgililer Gününde Kadına Ne Hediye Alınır?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 16:58

14 Şubat'ta hangi hediye alınır? Kadınlar en çok hangi hediyeyi sever? Gibi sorular aklınızı kurcalıyorsa endişelenmeyin, çünkü sizin için buradayız. Kız arkadaşınıza veya eşinize alabileceğiniz, birbirinden çekici ve her bütçeye uyum sağlayabilecek harika seçeneklerle karşınızdayız.

Bu içerik 30.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sevgililer Günü denince akla gelen en zarif ve anlamlı hediyelerden biri şık bir kolye! 💖

Sevgililer Günü denince akla gelen en zarif ve anlamlı hediyelerden biri şık bir kolye! 💖

Swarovski taşlı gümüş damla kalp kolye, göz alıcı ışıltısı ve romantik tasarımıyla sevgilinize unutulmaz bir hediye olacak. Zarif ve zamansız duruşuyla her an ona sizi hatırlatacak bu özel kolye, aşkınızı en şık şekilde simgeleyecek.

Swarovski Taşlı Gümüş Damla Kalp Kolye

Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi, 10'lu film, simli pleksi kılıf ve fotoğraf çerçevesi seti, sevgilinizle en özel anılarınızı ölümsüzleştirmenin en eğlenceli yolu! 📸✨

Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi, 10'lu film, simli pleksi kılıf ve fotoğraf çerçevesi seti, sevgilinizle en özel anılarınızı ölümsüzleştirmenin en eğlenceli yolu! 📸✨

Anında baskı özelliğiyle birlikte her anınızı yakalayabilir, çerçeveyle bu anıları dekoratif bir şekilde sergileyebilirsiniz. Şık ve koruyucu simli pleksi kılıfı sayesinde fotoğraf makineniz her zaman güvende olurken, bu set romantik anılar biriktirmek için harika bir hediye seçeneği sunuyor.

Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi

Bubble Design Teddy Bear Işıklı Mor Ayıcık Buketi Sevgiliye Özel

Bubble Design Teddy Bear Işıklı Mor Ayıcık Buketi Sevgiliye Özel

Bubble Design Ayıcık Buketi, sevdiklerinize uzun süre saklayabilecekleri özel ve anlamlı bir hediye sunmanın en tatlı yolu! 🌟 Yumuşacık dokusu, göz alıcı mor tonu ve ışıklı tasarımıyla hem romantik hem de unutulmaz bir sürpriz olacak. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün çok güzel görseldekinin bire bir aynısı. Bir çok firma görselden farklı gönderiyor. Kesinlikle güvenip alabilirsiniz. Çok tatlı çok şeker. Satıcı çok ilgili.

Bubble Design Teddy Bear Işıklı Mor Ayıcık Buketi

NEWUPZSI Sonsuz gerçek

NEWUPZSI Sonsuz gerçek

Bu özel hediye seti, sevginizi yıllarca taze tutacak %100 el yapımı, gerçek doğadan elde edilen sonsuz güllerle tasarlandı. 3 ila 5 yıl boyunca ilk günkü canlılığını koruyabilen bu zarif güller, aşkınızın zamansız bir simgesi olacak. Hediye kutusunu serin bir yerde saklayarak ve doğrudan güneş ışığından koruyarak bu eşsiz güzelliği uzun süre muhafaza edebilirsiniz. 

Üstelik setin içinde yer alan şık kolye ve küpe takımıyla sevgilinize sadece bir hediye değil, sonsuz mutluluk armağan edebilirsiniz! 

NEWUPZSI Sonsuz gerçek

KikoMilano Kiko Lıps Make Up Kıt - Glossy Lıp Set 01

KikoMilano Kiko Lıps Make Up Kıt - Glossy Lıp Set 01

Setin içinde yer alan 2 nemlendirici dudak parlatıcısı ve 1 hacim artırıcı dudak kremi sayesinde, dudaklarınız gün boyu dolgun ve bakımlı görünecek. Pürüzsüz ve parlak bir bitiş sunan bu set, makyaj tutkunlarının favorisi olmaya aday! Kadınların bayılacağı bu şık hediye, Sevgililer Günü için harika bir seçenek. 

KikoMilano Kiko Lıps Make Up Kıt - Glossy Lıp Set 01

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Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfüm

Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfüm

Lancôme La Vie Est Belle EDP, zarif ve sofistike notalarıyla kız arkadaşınızın kalbini fethedecek büyüleyici bir koku! 💖 İris çiçeği konsantresi, yasemin ve zambak özü ile romantik bir çiçeksi dokunuş sunarken, portakal çiçeği ve paçuli esansı ile sıcak ve etkileyici bir iz bırakır. Hem zarif hem de kalıcı bu parfüm, sevdiğinizin tarzını ve enerjisini mükemmel şekilde tamamlayacak. 

Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfüm

LEGO® Icons Çiçek Buketi, klasik çiçek hediyelerine eğlenceli ve yaratıcı bir alternatif arayanlar için harika bir seçim! 🌸

LEGO® Icons Çiçek Buketi, klasik çiçek hediyelerine eğlenceli ve yaratıcı bir alternatif arayanlar için harika bir seçim! 🌸

Bu set, sevgilinizle birlikte keyifle bir araya getirebileceğiniz, solmayan ve ömür boyu saklanabilecek eşsiz bir çiçek buketi sunuyor. Birlikte vakit geçirmenin en eğlenceli yollarından biri olan bu set, hem dekoratif hem de anlam dolu bir hediye olacak. Romantik ve sıra dışı bir sürpriz yapmak isteyenler için ilham veren bir seçenek! 

Kullanıcı yorumu;

Uzun zamandır istiyordum, evimde artık hiç solmayacak bir buketim var. Zevkle yaptık, teşekkürler…

LEGO ® Icons Çiçek Buketi 10280

Mydethun16 Renkli LED 3D Ay Lambası Ahşap Ayaklı

Mydethun16 Renkli LED 3D Ay Lambası Ahşap Ayaklı

Mydethun 16 Renkli LED 3D Ay Lambası, sevgilinizin odasına romantik ve büyüleyici bir atmosfer katacak harika bir hediye! 🌙 Gerçekçi ay yüzeyi tasarımı ve değiştirilebilir 16 farklı renk seçeneği ile her ruh haline ve ortama uyum sağlar. 

Mydethun16 Renkli LED 3D Ay Lambası Ahşap Ayaklı

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat, sesli görüşme özelliği sayesinde sevgilinize her an ulaşmanın en pratik yolu!

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat, sesli görüşme özelliği sayesinde sevgilinize her an ulaşmanın en pratik yolu!

Şık tasarımı, gelişmiş sağlık takibi ve uzun pil ömrü ile günlük hayatı kolaylaştırırken, çağrıları doğrudan saat üzerinden yanıtlayarak iletişimi daha da hızlı hale getirir. Hem teknolojik hem de kullanışlı bir hediye arıyorsanız, sevgiliniz için mükemmel bir seçim! 

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat Sesli Görüşme Özellikli

Seda Bozlanba Kokulu Mum

Seda Bozlanba Kokulu Mum

Seda Bozlanba Kokulu Mum, hoş kokulardan vazgeçemeyen bir kız arkadaşınız için mükemmel bir hediye olacak! 🕯✨ Ortama huzur ve romantik bir atmosfer katarken, etkileyici kokusuyla duyuları harekete geçirecek. 

Seda Bozlanba Kokulu Mum

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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